Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 502
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Demo sunucumuzda MetaQuotes-Demo, yaz saati uygulamasına geçiş dikkate alınarak GMT+1 olarak ayarlanmıştır.
Forex brokerlerinin büyük çoğunluğu GMT + 1 (farklı şekillerde yaz) veya GMT + 2'yi gün ışığından yararlanma saati kapalıyken kullanır.Üzgünüm - ve 26'sı Cuma günü, GMT + 0'dı, en azından kapanışa bakın.
Evet, Cuma günü Metaquotes-Demo GMT+0 idi. Gariplik böyle.
Cuma günü, Microsoft'tan Rus yaz saatini değiştiren bir güncelleme çıktı - bu, bilgisayardaki saatin önemli ölçüde değişmesine neden oldu.
Her şeyi çabucak düzelttik.
Cuma günü, Microsoft'tan Rus yaz saatini değiştiren bir güncelleme çıktı - bu, bilgisayardaki saatin önemli ölçüde değişmesine neden oldu.
Her şeyi çabucak düzelttik.
Yine de teşekkür ederim, bu hatanın dışında (sonuçta bu bir hatadır - Cuma günü bilgisayar sorunlarıyla ilişkili GMT + 0 idi) ve zamanın geri kalanı için Orta Avrupa oldu ve öyle mi olacak? Kaba davrandığım için özür dilerim.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 geçerli bir Win32 uygulaması değil. -- O?
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' açılamıyor (193)
Dosya mevcuttur. Şu anda ayakta olan yapı tarafından derlenmiştir.
193 hatası nedir? Benim açımdan bir gaf olduğunu kabul ediyorum, ama bunu açık bir şekilde bulamıyorum. Yoksa servis masası mı?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 geçerli bir Win32 uygulaması değil. -- O?
söyle bana sorun ne...
yazar:
Danışmana doğrudan sadece 00. dakikada işlem yapmasını söylüyorum .. ve her zaman işlem yapıyor
Tünaydın!
lütfen anlamama yardım et
basit bir senaryom var
İşleminden sonra dosya oluşturulur, ancak her karakterden sonra '.' yazılır. (kod '00').
Şuna benziyor:
Buna göre dosya boyutu beklenenden 2 kat daha büyüktür.
Yanlış bir şey mi yapıyorum?
Yanlış bir şey mi yapıyorum?