Renat :

Demo sunucumuzda MetaQuotes-Demo, yaz saati uygulamasına geçiş dikkate alınarak GMT+1 olarak ayarlanmıştır.

Forex brokerlerinin büyük çoğunluğu GMT + 1 (farklı şekillerde yaz) veya GMT + 2'yi gün ışığından yararlanma saati kapalıyken kullanır.

Üzgünüm - ve 26'sı Cuma günü, GMT + 0'dı, en azından kapanışa bakın.
 
Arkadiy :
Evet, Cuma günü Metaquotes-Demo GMT+0 idi. Gariplik böyle.
 
Arkadiy :
Cuma günü, Microsoft'tan Rus yaz saatini değiştiren bir güncelleme çıktı - bu, bilgisayardaki saatin önemli ölçüde değişmesine neden oldu.

Her şeyi çabucak düzelttik.

 
Renat :

Yine de teşekkür ederim, bu hatanın dışında (sonuçta bu bir hatadır - Cuma günü bilgisayar sorunlarıyla ilişkili GMT + 0 idi) ve zamanın geri kalanı için Orta Avrupa oldu ve öyle mi olacak? Kaba davrandığım için özür dilerim.
 
Arkadiy :
Evet, yaz saati uygulaması ile GMT+1.
 
TheXpert :
Evet. Bir başvuru gönderin, biz çözelim
 
TheXpert :

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' açılamıyor (193)

Dosya mevcuttur. Şu anda ayakta olan yapı tarafından derlenmiştir.

193 hatası nedir? Benim açımdan bir gaf olduğunu kabul ediyorum, ama bunu açık bir şekilde bulamıyorum. Yoksa servis masası mı?

Tabii ki, kaynakla birlikte hizmet masasında daha iyi.
 
maryan.dirtyn :

söyle bana sorun ne...

yazar:

Danışmana doğrudan sadece 00. dakikada işlem yapmasını söylüyorum .. ve her zaman işlem yapıyor

Danışmana belirttiğiniz kodu düzenleyin.
 

Tünaydın!

lütfen anlamama yardım et

basit bir senaryom var

 void OnStart ()
  {
     int h;
     int     m_integer  = 23 ;
     string m_string   = "EURUSD" ;
     double m_double   = 1.2345678 ;    
    
    h= FileOpen ( "TEST_CSV_FILE.CSV" , FILE_CSV | FILE_WRITE , ";" );
     FileWrite (h,  
              m_integer, 
              m_string, 
               DoubleToString ( NormalizeDouble (m_double, 5 ), 5 ));
     FileWrite (h,  
              m_integer, 
              m_string, 
               DoubleToString ( NormalizeDouble (m_double, 5 ), 5 ));
     FileClose (h);
  }

İşleminden sonra dosya oluşturulur, ancak her karakterden sonra '.' yazılır. (kod '00').

Şuna benziyor:

Onaltılık modda CSV dosyası

Buna göre dosya boyutu beklenenden 2 kat daha büyüktür.

Yanlış bir şey mi yapıyorum?

 
snookeredman :

Yanlış bir şey mi yapıyorum?

Hayır, her şey yolunda. Kod sayfasını CP_ACP olarak değiştirebilirsiniz. Ve noktalar, editör tarafından geçersiz karakterlerin değiştirilmesidir.
