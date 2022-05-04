Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 499

Yeni yorum
 

496 oluşturun. Win32. Taze)))

Optimize edici süreçte askıda kalıyor... Aracılar BİTTİ durumuna geçer ve keyfi olarak uzun bir süre orada kalır.
İşlem, yalnızca uzak UZAKTAN aracılar devre dışı bırakılarak ve ardından etkinleştirilerek manuel olarak geri yüklenebilir.
Ve böylece bir sonraki asmaya kadar.

 
crOss :

496 oluşturun. Win32. Taze)))

1) Bulut sunucuları kullanıldı mı yoksa sadece yerel + uzak mı?

2) Uzak aracılarla bağlantı kesilmedi mi?

3) Genetik işe yaradı mı yoksa tam bir fiyasko mu?

 
Renat :

1) Bulut sunucuları kullanıldı mı yoksa sadece yerel + uzak mı?

2) Uzak temsilcilerle bağlantı kesilmedi mi?

3) Genetik işe yaradı mı yoksa tam bir fiyasko mu?

1) hayır, bulut sunucuları kullanılmadı. Yalnızca yerel + uzak. Yalnızca yerel olanlar çalışıyorsa, kapanma olmaz.
2) bağlantı kararlı.
3) genetik çalıştı (Denge + maksimum İyileşme Faktörü)

 

Lütfen bana söyle.

Bir işlev var:

 int NewWave_Manager( int ai_0, int ai_4, int ai_8, const double &ada_12[][ 6 ],...

gördüğünüz gibi ada_12 dizisi "değere göre" geçirilir

sonra şunları yapıyorum: 

   double mymas[][ 6 ];
   ArrayCopy (mymas,ada_12);

sonra fonksiyonun her yerinde ada_12'yi mymass ile değiştiriyorum ve gösterge hesaplamasının sonucu değişiyor =(

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
[Silindi]  

Mymass dizisini ( ArrayResize() ) boyutlandırmaya çalışın, kopyalanan öğelerin sayısını kontrol edin

 
Expert :

gördüğünüz gibi ada_12 dizisi "değere göre" iletilir

Size ada_12 dizisi "bağlantının altında" aktarılır. Başka bir şey, bir const belirteci ile belirtilmesidir .

ArrayCopy() işleviyle çalışmadı; açıklamasında yalnızca tek boyutlu diziler belirtilir. Bunun ne kadar kritik olduğunu bilmiyorum.

Diziler aynı seriliğe sahip mi?

 
220Volt :

Mymass dizisini ( ArrayResize() ) boyutlandırmaya çalışın, kopyalanan öğelerin sayısını kontrol edin

Boyut yoksa ve boyut 1 ise kopyalanan öğelerin sayısı = 0'dır.

[Silindi]  

///Boyut yoksa ve boyut 1 ise kopyalanan eleman sayısı=0///

Hedefin boyutunu kaynakla aynı boyuta ayarlayın. Kaynak boyutu boyutu = ArraySize(kaynak dizi); ArrayResize (dizi hedefi, boyutu);

[Silindi]  

Sizin durumunuzda size = ArrayRange (kaynak, 0)

 

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' açılamıyor (193)

Dosya mevcuttur. Şu anda ayakta olan yapı tarafından derlenmiştir.

193 hatası nedir? Benim açımdan bir gaf olduğunu kabul ediyorum, ama bunu açık bir şekilde bulamıyorum. Yoksa servis masası mı?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 geçerli bir Win32 uygulaması değil. -- O?

1...492493494495496497498499500501502503504505506...3184
Yeni yorum