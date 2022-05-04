Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 488
489. 32x oluşturun. Burada testçinin çalışmasının kötü bir özelliğini fark ettim... son bir saat test aralığının "düşüyor",
aralık geçerli tarihle kapanırsa. Küçük zaman dilimlerinde çalışan sistemler için bu saat önemli olabilir.
Aralık sınırını testin mevcut başlangıç zamanına ayarlamak mümkün olsaydı harika olurdu.
Bu, ticaret sistemlerini optimize ederken parametrelerin alaka düzeyini artıracak ve buna göre çalışmanın sonucunu iyileştirecektir.
Test cihazını bir dakikalık zaman diliminde ve çok sayıda işlemde (neredeyse her çubukta) çalıştırırken bir hata gibi görünüyor, genel olarak, sonunda keskin kesintiler olmadan düz bir çapraz çizgi olmalıdır.
Danışmana, herhangi bir tarihsel veride neden sonunda keskin bir şekilde boşaldığı konusunda eziyet ettim - eşit şekilde boşaldığını öğrendim :), sadece bu tablonun sonunda tarih ekseni boyunca, yani son santimetrede sıkıştırılmış olmasıdır. grafik - 10 günden fazla, geri kalanında ise sadece 3 gün var.
Tam olarak emin değilim (belki de danışmanın bir yerlerini karıştırdım), lütfen kontrol edin.
Test cihazını dakika zaman diliminde ve çok sayıda işlemde çalıştırırken bir hata gibi görünüyor
Lyuk :
1) ....... sadece bu grafiğin sonundaki tarih ekseni boyunca sıkıştırılmış, yani grafiğin son santimetresinde - 10 günden fazla, geri kalanında ise sadece 3 günler.
2) Tam olarak emin değilim (belki danışmanda bir yeri karıştırdım), lütfen kontrol edin.
1. Grafiğin sonu, çok sayıda işlemle küçülür.
2. Karıştırmadım, her şey böyle. Uzun süredir bu hata, bir yapıdan diğerine dolaşıp duruyor. Umarım bir gün düzeltirler.
Selamlar. Test cihazımdaki bir uzman, OHLC'den çok keneler üzerinde daha iyi çalışıyor. Diğeri mucizeler veriyor. Kısa işlemler olsa da, ortalama 30 pp'den fazla. Test ederken , işlem sayısı aynı. taban tabana zıt :-) Ve ilginç bir şekilde, ilk bölüm neredeyse grafiksel olarak çakışıyor. Nerede daha iyi, nerede daha kötü.. Ve sonra tamamen farklı. bu hata ortaya çıkmadı. Sorun nedir, hangi sonuçlara inanılır ..
"Uzmanlar" dergisinde her 10. baskı atlanır, yani verilen komut dizisinde dokuz ile biten numaralar basılmaz. Günlüklerde her şey yolunda.
Günlüklerin ekrana çıkışı, toplu baskılarda yavaşlamamak için çıkış frekansına göre bir kesinti ile çalışır. Her şey değişmeden diske yazılır.
Kırpmanın elde edilen etkisi şüphelidir, baskı sayısı %10 azalır ve tam bilgi için günlüğe girmeniz gerekir ..
ve bu bir test cihazı değil, acele edecek bir yer yok)
Dosyaya yazmak ekrana yazdırmaktan daha mı hızlı?