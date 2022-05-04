Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 489
Expert Advisor'ın bir saatlik barın açılış fiyatlarında çalıştığı görülmektedir. Ve son açılış fiyatı 23-00.
Tahmin etmediler - m30, resmimde bile görebilirsiniz. M5'te bir hata bulundu.
Kırpmanın elde edilen etkisi şüphelidir, baskı sayısı %10 azalır ve tam bilgi için günlüğe girmeniz gerekir ..
Dosyaya yazmak ekrana yazdırmaktan daha mı hızlı?
Kontrol edelim, her 10 mesaj kesilmemeli.
Renat, test cihazını şimdiki zamana kadar çalıştırabilmen için yapabilir misin?
Piyasanın net bir şekilde bozulmaya başladığı zaman çok önemlidir, ancak işlem gününün sonunu beklemeniz gerekir ve sistemi yeniden optimize etme fırsatı yoktur.
Son tarihi kasten kestik, böylece "neden iki özdeş geçiş farklı sonuçlar verdi" sorusu olmasın. Ne yazık ki bu, tüm optimizasyon sonuçlarını da etkileyen devasa bir durumdur. Hesabın açılmasından son dakikaya kadar herkes çok fazla sorun yaşayacak.
Belki ileride düzeltiriz.
Daha kolay hale getirilebilse de böyle bir ayar almak harika olurdu... Optimizasyonun başladığı anda, "şimdiki saat" tarihi hatırlanır.
ve bir sonraki optimizasyonun başlangıcına kadar, test cihazı, dahil olmak üzere aralığın sağ sınırında olduğu gibi onunla çalışır. ve test sürüşlerinde. O zaman aynı geçişler aynı sonuçları verecektir. Ve koyunlar güvende ve kurtlar dolu)))
Peki ya test sırasında düşen son saat? Ayrıca, test cihazının 00:00:00'dan değil, gerektiğinde çalışmaya başladığını fark ettim (resme bakın).
Ayrıca, çok para birimli bir Uzman Danışman oluştururken bir sorunla karşılaştım...
Test ederken, belirli bir enstrüman için elde edilen alıntılar aynı zamanda tablonun adına bağlı olarak değişir (resme bakın).
Sistemin genel sonucu, birçok enstrüman için, özellikle bir saatten daha kısa zaman dilimlerinde (H1) bu tür fiyat dalgalanmalarından önemli ölçüde değişebilir.
Ayrıca, test cihazının 00:00:00'dan değil, gerektiğinde çalışmaya başladığını fark ettim (resme bakın).
Sorunlu bölgeyi daha detaylı göstermeye çalışın lütfen. Ekli resim çok net değil.
Test cihazı, boş bir geçmişle çalışırken olası hataları önlemek için testleri en baştan 100 çubuktan başlatır. Bu nedenle test 00:00'dan başlamaz.
Büyük olasılıkla boş olmayacak ve kontrol edebilirsiniz ve test cihazı buna göre çalışmalıdır (boşsa 100 bar geri çekilir, değilse 00:00'dan başlar).
TAMAM. 100. çubuktan başlasın - zaman çerçevesi 5 dakika, 100 çubuk = 500 dakika / 60 ~ 8,3 saattir. Test 2 saat sonra başlıyor. Ayrıca uymuyor.
Son saat nereye gidiyor? Test cihazı, geçerli tarihten önceki limitte 23:00'te çıkar. Neden 23:59:59'da değil? Son saat hiç de gereksiz değil)))
Sorunlu bölgeyi daha detaylı göstermeye çalışın lütfen. Ekli resim çok net değil.
EA, aşağıdaki biçimde bir OnTick() işleyicisine sahiptir:
geçersiz OnTick()
{
double ask = SymbolInfoDouble(" EURCHF ", SYMBOL_ASK);
çift teklif = SymbolInfoDouble(" EURCHF ", SYMBOL_BID );
Print("sor:", sor, "teklif:", teklif);
}
EURUSD grafiğindeki bir test çalıştırması sırasında, EURCHF grafiğindeki test çalıştırmasından farklı teklifler alırız (örneğin),
çalıştırmanın aralığı, zaman çerçevesi ve tırnak aldığımız gerçek sembol SymbolInfoDouble(" EURCHF ",...) değişmez.
Böylece, test çalışmasının sonuçlarının, hangi aracın seçildiğine bağlı olarak farklılık gösterdiği ortaya çıkıyor. Ve aynı olmalılar.
Sonuç tamamen EA'nın kendisine ve fiyat akışına duyarlılığına bağlıdır. Kene testi için en doğru sonuçlar.
Cross, gerçek şu ki, çoklu para birimini test ederken farklı araçlar seçerseniz, OnTick kullanıyorsanız sonuçlar farklı olabilir. Özellikle Expert Advisor açılış fiyatlarıyla piyasaya çıktığında.
Tikler her zaman bir akışta aktığından, bir enstrümanın çubuğu her zaman başka bir enstrümanın çubuğundan önce açılır. Ve bir enstrümandaki tik işareti, aynı saatle işaretlenmiş olsalar bile, başka bir cihazdaki tik işaretinden her zaman daha önce olacaktır. Bu arada, çubuk tam olarak 0 saniyede değil, birkaç saniye hatta dakika sonra açılabilir.
Yani, bir enstrümanın çubuğunun açılışında test yapıyorsanız, o zaman başka bir enstrümanın ilgili çubuğu henüz açılmamıştır. Ve başka bir enstrümanın çubuğunun açılışında test ederseniz, o zaman ilk enstrümanın ilgili çubuğu zaten açılmıştır.
Bu nedenle, bir fark olabilir