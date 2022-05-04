Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 500

söyle bana sorun ne...

 void OnTick (){ MqlDateTime time; TimeCurrent (time); Print (time.min);}

Danışmana doğrudan sadece 00 dakikada işlem yapmasını söylüyorum .. ve her zaman işlem yapıyor

 
ne yazmak istiyorsun
  
void OnTick (){ MqlDateTime time; TimeCurrent (time); if (time.min!= 00 ) return ; Print (time.min);}

dakikalar 00 olmasa bile .. hala sürekli yazıyor .. yoksa bir yerde yanlış mıyım?

 
üzgünüm, bir hata yaptım ... bir şey hatalı .. ya da ben .. ya da benim
 
test cihazında 4756 hatasının nedeni nedir?
 
Nereden izleyeceğinizi bilmediğinize inanmıyorum.)))
 

Baktım.. ama bu ne anlama geliyor?... "Takas talebi gönderilemedi " .. ayrıca, üç test ayı boyunca.. ve sonra aniden her şey yolunda..

 
Günlükte, belirtilen hataya ek olarak, nedeni köşeli [] parantez içinde de belirtilebilir. Örneğin, [geçersiz durdurma] veya [geçersiz birim]. Benzer bir şey var mı?
 
anladım.. [geçersiz durdurma] .. parametrelerde gizli bir hata vardı
Enstrümanın küçük zamanlardaki (günlükten daha az) geçmişinin grafikte görüntülenememesinin nedeni nedir (yaklaşık 2009'dan beri)??? Bu bir hata mı yoksa kasıtlı bir karar mı ???

