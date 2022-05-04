Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 244
Umarım geliştiriciler bizi duymaya devam eder ve bu yüzen hatayı yakalamaya yardımcı olur....
Son birkaç gündür, test cihazı penceresi açılırken terminal kesildi. Sorun ne olabilir? ...
SoundChip :
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80 . Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
İşte geliştiricilerden gelen yanıt: https://www.mql5.com/en/forum/2838
Merhaba!
Bana söyleme, " genetik algoritma " kullanılarak test yapılırken bazı girdi değişkenleri kombinasyonları atlanır ve test edilmez.
S: Bu bilerek mi yapılıyor?
bölümüne göz atın Optimizasyon modları ve makale Genetik algoritmalar - matematiksel aparat
Ek olarak, burada bir makale var Genetik Algoritmalar - Çok Kolay!
Yomayo, onlara bir hafta önce servis masasına yazdım, o kadar mantıklı cevap vermediler. Kendim doper yaptığımda bir hata duyurdum. Boru.
Yardım! Gösterge iyi çalışıyor, her şey görüntüleniyor ve hesaplanıyor, ancak
yeni bir tick geldiğinde sıfırlanma oluyor ve çizgiler yeniden oluşturuluyor işte bir ekran
sonra burada:
ve her şey normale döndü:
Ve sonra tekrar yeni bir kene geldiğinde. Belki birisi...
Görünüşe göre bu işlev sıfırlanıyor (bir onay işareti geldiğinde)
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString (0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
çift d1=A1/1000.0*b1;
çift d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));