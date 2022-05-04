Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 244

AlexSTAL :

Umarım geliştiriciler bizi duymaya devam eder ve bu yüzen hatayı yakalamaya yardımcı olur....

Tam olarak aynı çöpe sahibim (bazen bilgisayarı uyku durumuna getirdiğim gerçeğini dikkate alarak). MQ sunucusu. Grafik fare ile hokkabazlık edilerek işlenir. Servis masasına gelince, benim uygulamamla çalışıyorlar. Dün bir soru aldım: "Terminalin hangi erişim noktasıyla çalıştığını açıklayabilir misiniz?". Günlükte böyle bir bilgi bulamadığım için netleştiremedim. Bu nedenle, mevcut oturumunuz kesintiye uğramadıysa, ancak bir sorun varsa, servis masasına "erişim noktası" hakkında açıklama ile yazın.
 
SoundChip :

Son birkaç gündür, test cihazı penceresi açılırken terminal kesildi. Sorun ne olabilir? ...

Burada anladım ki input - 80 ile tanımlanan değişken sayısında bir sınır var. Ardından test cihazı başarısız olmaya başlar ve terminali kapatır.
 

SoundChip :
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80 . Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 

İşte geliştiricilerden gelen yanıt: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
  • www.mql5.com
При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал.
 
Yedelkin :
İşte geliştiricilerden gelen yanıt: https://www.mql5.com/en/forum/2838
Yomayo, onlara bir hafta önce servis masasına yazdım, o kadar mantıklı cevap vermediler. Kendim doper yaptığımda bir hata duyurdum. Boru.
 

Merhaba!

Bana söyleme, " genetik algoritma " kullanılarak test yapılırken bazı girdi değişkenleri kombinasyonları atlanır ve test edilmez.

S: Bu bilerek mi yapılıyor?

gisip :

Merhaba!

Bana söyleme, " genetik algoritma " kullanılarak test yapılırken bazı girdi değişkenleri kombinasyonları atlanır ve test edilmez.

S: Bu bilerek mi yapılıyor?


bölümüne göz atın Optimizasyon modları ve makale Genetik algoritmalar - matematiksel aparat

Ek olarak, burada bir makale var Genetik Algoritmalar - Çok Kolay!

 
SoundChip :
Yomayo, onlara bir hafta önce servis masasına yazdım, o kadar mantıklı cevap vermediler. Kendim doper yaptığımda bir hata duyurdum. Boru.
Başvurunuz bulunamadı.
 
SoundChip :
Yomayo, onlara bir hafta önce servis masasına yazdım, o kadar mantıklı cevap vermediler. Kendim doper yaptığımda bir hata duyurdum. Boru.
Üzgünüm, servis güvertesinde değil, forumda yazdığım ortaya çıktı :)
 

Yardım! Gösterge iyi çalışıyor, her şey görüntüleniyor ve hesaplanıyor, ancak

yeni bir tick geldiğinde sıfırlanma oluyor ve çizgiler yeniden oluşturuluyor işte bir ekran


sonra burada:



ve her şey normale döndü:



Ve sonra tekrar yeni bir kene geldiğinde. Belki birisi...

 

Görünüşe göre bu işlev sıfırlanıyor (bir onay işareti geldiğinde)


b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString (0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));

çift d1=A1/1000.0*b1;
çift d2=A2/1000.0*b2;

ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));
