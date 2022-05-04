Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 420

Im_hungry :

bu, arabelleğin kopyalanıp kopyalanmayacağını (başarılı olup olmadığını) kontrol eder.

bununla yeni bir barda hindi diyoruz

Ve onsuz, sadece sıfır değerler alıyoruz !!!

Ve RAM her çubukta azalır, azalır ...

Niye ya?

1. Bu satırları başlatma bloğuna aktarmayı deneyin - bence doğru olan OnInit (). Veya işlevin içindeki gösterge ile doğru şekilde çalışın. 

   ArraySetAsSeries (Buf, true );
  handle= iCustom ( NULL , 0 , "V" ,Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2. Tutamacı geçersizlik açısından kontrol etmek daha iyidir, o zaman gereksiz sorunlar olmayacaktır (bu genellikle başlatma bloğunda yapılabilir ve yapılır).

3. Bence işlevin içindeki kontrolü bu formda düzenlemek (ve yani uygulamaya ilişkin yorumları) düzenlemek daha doğru. 

   if ((handle= INVALID_HANDLE )||(copied< 1 ))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
sergey1294 :
nasıl doğru yapılır

Birkaç seçenek var:

1. En kolay yol (genellikle terminalin yerel sürümünü kullanıyorsanız), kısayoldan komut satırını kopyalayıp buna uygun anahtarı eklemek ve Başlat -> Çalıştır'ı kullanarak yürütmektir.

2. Ana kısayolun komut satırını uygun şekilde değiştirin (birkaç yerde değişiklik yapmanız gerekebilir)

3. "MetaTrader 5 - Portable" adı altında geçerli kısayolu kopyalayın ve ardından yeni kısayolun komut satırına uygun anahtarı ekleyin.

Çoğu durumda, en iyi seçenek.

4. Taşınabilir sürücülü veya flash sürücülü seçenekler için, terminalin bulunduğu klasörde, örneğin " Portable.bat " adıyla, bu metin gibi bir şeyin yerleştirileceği bir toplu iş dosyası oluşturmak daha uygundur. 

terminal.exe /portable
Ardından, bu dosyayı kullanarak terminali manuel olarak başlatmak mümkün olacaktır veya flash sürücülü diskin adı değişmezse, 1-3 numaralı seçeneğe göre yürütülebilir dosyayı doğrudan başlatma olasılığını yaratın.
 
Interesting :

Birkaç seçenek var:

1. En kolay yol (genellikle terminalin yerel sürümünü kullanıyorsanız), kısayoldan komut satırını kopyalayıp buna uygun anahtarı eklemek ve Başlat -> Çalıştır'ı kullanarak yürütmektir.

2. Ana kısayolun komut satırını uygun şekilde değiştirin (birkaç yerde değişiklik yapmanız gerekebilir)

3. "MetaTrader 5 - Portable" adı altında geçerli kısayolu kopyalayın ve ardından yeni kısayolun komut satırına uygun anahtarı ekleyin.

Çoğu durumda, en iyi seçenek.

4. Taşınabilir sürücülü veya flash sürücülü seçenekler için, terminalin bulunduğu klasörde, örneğin " Portable.bat " adıyla, bu metin gibi bir şeyin yerleştirileceği bir toplu iş dosyası oluşturmak daha uygundur.

Ardından, bu dosyayı kullanarak terminali manuel olarak başlatmak mümkün olacaktır veya flash sürücülü diskin adı değişmezse, 1-3 numaralı seçeneğe göre yürütülebilir dosyayı doğrudan başlatma olasılığını yaratın.


teşekkürler şimdi deneyeceğim
 
sergey1294 :
teşekkürler şimdi deneyeceğim

incir bile çıkmıyor. işte ekran görüntüsü


sergey1294 :

incir bile çıkmıyor. işte ekran görüntüsü

İki seçenekten birini deneyin

 1 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting :

İki seçenekten birini deneyin


evet böyle başladı

 1 . - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294 :

evet böyle başladı

Lanet olsun, şimdi hesap açılamıyor, listede tek bir sunucu yok. Sunucuların adreslerini kim hatırlatacak?
sergey1294 :
Lanet olsun, şimdi hesap açılamıyor, listede tek bir sunucu yok. Sunucuların adreslerini kim hatırlatacak?

1. MQ sunucusu - access.metatrader5.com:443 (katılımcılar sayfasında 2010 şampiyona bölümünde listelenmiştir).

Ayrıca, yeni bir hesap kaydetme formunda "Formatta yeni bir hesap ekle ..." satırında belirtilir.

2. Terminali anahtarsız çalıştırarak eski projeler "yeni eve" aktarılabilir.

Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
 

Taşınabilir modda, görselleştirici de çalışmak istemez. işte günlük 

HL       0        Tester   08 : 18 : 37         MetaTester 5 x64 build 468 ( 16 Jun 2011 )
EG       0        Server   08 : 18 : 37         MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000
DI       0        Startup 08 : 18 : 37         initialization finished
DM       0        127.0 . 0.1        08 : 18 : 37         login (build 468 )
QE       0        Network 08 : 18 : 37          3788 bytes of group info loaded
QP       0        Network 08 : 18 : 37          1490 bytes of tester parameters loaded
QG       0        Network 08 : 18 : 37          3268 bytes of input parameters loaded
MM       0        Network 08 : 18 : 37          346 bytes of selected symbols loaded
RH       0        Tester   08 : 18 : 37         expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS       0        Tester   08 : 18 : 37         initial deposit 5000.00 USD, leverage 1 : 100
EJ       0        Tester   08 : 18 : 37         successfully initialized
GP       0        Network 08 : 18 : 37          164 Kb of total initialization data received
FI       0        Tester   08 : 18 : 37         Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP       0        Symbols 08 : 18 : 37         EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF       2        History 08 : 28 : 37         history EURUSD synchronization timeout
PS       2        History 08 : 28 : 37         symbol EURUSD synchronization error
EH       0        Tester   08 : 28 : 37         cannot get history EURUSD,H1
HM       0        Tester   08 : 28 : 37          log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO       0        Tester   08 : 29 : 53         tester agent shutdown
 
sergey1294 :

Taşınabilir modda, görselleştirici de çalışmak istemez. işte günlük


Evet, AAC etkinleştirildiğinde görselleştirme ile ilgili bir sorunumuz var.

