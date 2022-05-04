Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 420
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu, arabelleğin kopyalanıp kopyalanmayacağını (başarılı olup olmadığını) kontrol eder.
bununla yeni bir barda hindi diyoruzVe onsuz, sadece sıfır değerler alıyoruz !!!
Ve RAM her çubukta azalır, azalır ...
Niye ya?
1. Bu satırları başlatma bloğuna aktarmayı deneyin - bence doğru olan OnInit (). Veya işlevin içindeki gösterge ile doğru şekilde çalışın.
2. Tutamacı geçersizlik açısından kontrol etmek daha iyidir, o zaman gereksiz sorunlar olmayacaktır (bu genellikle başlatma bloğunda yapılabilir ve yapılır).
3. Bence işlevin içindeki kontrolü bu formda düzenlemek (ve yani uygulamaya ilişkin yorumları) düzenlemek daha doğru.
nasıl doğru yapılır
Birkaç seçenek var:
1. En kolay yol (genellikle terminalin yerel sürümünü kullanıyorsanız), kısayoldan komut satırını kopyalayıp buna uygun anahtarı eklemek ve Başlat -> Çalıştır'ı kullanarak yürütmektir.
2. Ana kısayolun komut satırını uygun şekilde değiştirin (birkaç yerde değişiklik yapmanız gerekebilir)
3. "MetaTrader 5 - Portable" adı altında geçerli kısayolu kopyalayın ve ardından yeni kısayolun komut satırına uygun anahtarı ekleyin.
Çoğu durumda, en iyi seçenek.
4. Taşınabilir sürücülü veya flash sürücülü seçenekler için, terminalin bulunduğu klasörde, örneğin " Portable.bat " adıyla, bu metin gibi bir şeyin yerleştirileceği bir toplu iş dosyası oluşturmak daha uygundur.Ardından, bu dosyayı kullanarak terminali manuel olarak başlatmak mümkün olacaktır veya flash sürücülü diskin adı değişmezse, 1-3 numaralı seçeneğe göre yürütülebilir dosyayı doğrudan başlatma olasılığını yaratın.
Birkaç seçenek var:
1. En kolay yol (genellikle terminalin yerel sürümünü kullanıyorsanız), kısayoldan komut satırını kopyalayıp buna uygun anahtarı eklemek ve Başlat -> Çalıştır'ı kullanarak yürütmektir.
2. Ana kısayolun komut satırını uygun şekilde değiştirin (birkaç yerde değişiklik yapmanız gerekebilir)
3. "MetaTrader 5 - Portable" adı altında geçerli kısayolu kopyalayın ve ardından yeni kısayolun komut satırına uygun anahtarı ekleyin.
Çoğu durumda, en iyi seçenek.
4. Taşınabilir sürücülü veya flash sürücülü seçenekler için, terminalin bulunduğu klasörde, örneğin " Portable.bat " adıyla, bu metin gibi bir şeyin yerleştirileceği bir toplu iş dosyası oluşturmak daha uygundur.Ardından, bu dosyayı kullanarak terminali manuel olarak başlatmak mümkün olacaktır veya flash sürücülü diskin adı değişmezse, 1-3 numaralı seçeneğe göre yürütülebilir dosyayı doğrudan başlatma olasılığını yaratın.
teşekkürler şimdi deneyeceğim
incir bile çıkmıyor. işte ekran görüntüsü
incir bile çıkmıyor. işte ekran görüntüsü
İki seçenekten birini deneyin
İki seçenekten birini deneyin
evet böyle başladı
evet böyle başladı
Lanet olsun, şimdi hesap açılamıyor, listede tek bir sunucu yok. Sunucuların adreslerini kim hatırlatacak?
1. MQ sunucusu - access.metatrader5.com:443 (katılımcılar sayfasında 2010 şampiyona bölümünde listelenmiştir).
Ayrıca, yeni bir hesap kaydetme formunda "Formatta yeni bir hesap ekle ..." satırında belirtilir.
2. Terminali anahtarsız çalıştırarak eski projeler "yeni eve" aktarılabilir.
Taşınabilir modda, görselleştirici de çalışmak istemez. işte günlük
Taşınabilir modda, görselleştirici de çalışmak istemez. işte günlük
Evet, AAC etkinleştirildiğinde görselleştirme ile ilgili bir sorunumuz var.