Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 418
MT5 ile birkaç gün kazdıkça, stopların ve karların artık fare ile düzenlenebildiğini fark ettim, bu iyi, ancak bununla ilişkili küçük bir hata var. fareyi durağa hareket ettirirken, işaretçisi, durağın düzenleme için etkin olduğunu göstermek için değişir, ancak "Artı işareti" aracını kullanırken işaretçi de değişir ve bu, dur, o zaman bunu yapmak son derece elverişsiz çünkü ikinci nokta işaretçinin arkasında bulunuyor ve onu neye getirdiğim açık değil. PrintScreen yapmak istedim ama fare üzerine resim çekmiyor.
Toplam: Duraktan "Artı işareti" ile ölçmek uygun değildir.
Hata düzeltildi.
Anahtar kontrolünün "özelliği" tartışıldı, doğru / doğru kontrolün uygulanması imkansız.
Switch ifadesinin değeri herhangi bir şey olabilir, örneğin:
Tamam anlaşıldı. Derleyici, programcı yerine anahtar ifadesinin değerini kontrol edemez.
Yan soru. Verilen örnekte aşağıdaki yapı kullanılmıştır:
Bu, numaralandırılmış türdeki verilere yalnızca adlandırılmış sabitler (v1, v2, vb.) yardımıyla değil, aynı zamanda numaralandırmada ( EV( n ) ) sıra numaralarını belirterek de erişmeye izin verildiği anlamına mı geliyor?
... Aksi takdirde, benzer bir sorunu çözmek için bu tür yapıları yığdım - ama burada her şey çok daha basit olabilir.
Bu, numaralandırılmış türdeki verilere yalnızca adlandırılmış sabitler (v1, v2, vb.) yardımıyla değil, aynı zamanda numaralandırmada ( EV( n ) ) sıra numaralarını belirterek de erişmeye izin verildiği anlamına mı geliyor?
Bu durumda, sadece int'den EV'ye standart döküm kullanılır. fonksiyonel gösterimde.
Sonuç olarak eşdeğer olan mql5'te tür atamanın iki sözdizimsel biçimi vardır: (Type_name) Value ve Type_name(Value) .
Demek istediğim, bu numaralandırmalarla ilgili özel bir özellik değil, sadece normal bir tür dönüştürme.
Katılıyorum, mantıklı bir açıklama, ancak bu bir hata değil, dilekler konusu olur.
MT5 için dilekler
Oluşturma modunda test çalıştırılamıyor. Görselleştiricinin kendisi başlar, ancak test başlamaz. İşte günlükte yazılanlar:
2011.06.16 21:25:47 EURUSD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
2011.06.16 21:25:47 sembol EURUSD senkronizasyon hatası
2011.06.16 21:25:47 EURUSD,M1 geçmişi alınamıyor
2011.06.16 21:25:47 log dosyası "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" yazılı
2011.06.16 21:25:48 test aracısı kapatma
geliştiriciler
Görsel test cihazı gerçekten bu kadar yavaş mı, yoksa bana öyle mi geldi?
Oluşturma modunda test çalıştırılamıyor. Görselleştiricinin kendisi başlar, ancak test başlamaz. İşte günlükte yazılanlar:
Aynı sorun. Aracı günlüğü, belirtilen yolda açılmaz.
Lütfen kodu sağlayın.
İyi geceler, merak ediyorum bu kodda diyelim
"YANLIŞ" olan B>spred kontrol edildikten sonra diğer değerler kontrol edilir
bu da test çalıştırma süresini uzatıyor, bu şekilde yeniden yapmanız gerekiyor
Ayrıca, hesaplamalar açısından en çok zaman alan ( proverka () - hindi tamponlarının değerlerinin kopyalanması )
En son olanı koydum, sadece bu şekilde, sonuncusu kontrol edilmiyor. ilginç
ve neden ???
Veya ikincisini kontrol etmeyecektir: