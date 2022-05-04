Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 418

MT5 ile birkaç gün kazdıkça, stopların ve karların artık fare ile düzenlenebildiğini fark ettim, bu iyi, ancak bununla ilişkili küçük bir hata var. fareyi durağa hareket ettirirken, işaretçisi, durağın düzenleme için etkin olduğunu göstermek için değişir, ancak "Artı işareti" aracını kullanırken işaretçi de değişir ve bu, dur, o zaman bunu yapmak son derece elverişsiz çünkü ikinci nokta işaretçinin arkasında bulunuyor ve onu neye getirdiğim açık değil. PrintScreen yapmak istedim ama fare üzerine resim çekmiyor.

Toplam: Duraktan "Artı işareti" ile ölçmek uygun değildir.

 
mql5 :
Hata düzeltildi.
Anahtar kontrolünün "özelliği" tartışıldı, doğru / doğru kontrolün uygulanması imkansız.
Switch ifadesinin değeri herhangi bir şey olabilir, örneğin:

Tamam anlaşıldı. Derleyici, programcı yerine anahtar ifadesinin değerini kontrol edemez.

Yan soru. Verilen örnekte aşağıdaki yapı kullanılmıştır:

 enum EV { v1, v2, };
...
   switch (EV( 3 ))

Bu, numaralandırılmış türdeki verilere yalnızca adlandırılmış sabitler (v1, v2, vb.) yardımıyla değil, aynı zamanda numaralandırmada ( EV( n ) ) sıra numaralarını belirterek de erişmeye izin verildiği anlamına mı geliyor?

... Aksi takdirde, benzer bir sorunu çözmek için bu tür yapıları yığdım - ama burada her şey çok daha basit olabilir.

 
Yedelkin :

Bu, numaralandırılmış türdeki verilere yalnızca adlandırılmış sabitler (v1, v2, vb.) yardımıyla değil, aynı zamanda numaralandırmada ( EV( n ) ) sıra numaralarını belirterek de erişmeye izin verildiği anlamına mı geliyor?

Bu durumda, sadece int'den EV'ye standart döküm kullanılır. fonksiyonel gösterimde.

Sonuç olarak eşdeğer olan mql5'te tür atamanın iki sözdizimsel biçimi vardır: (Type_name) Value ve Type_name(Value) .

Demek istediğim, bu numaralandırmalarla ilgili özel bir özellik değil, sadece normal bir tür dönüştürme.

 
Katılıyorum, mantıklı bir açıklama, ancak bu bir hata değil, dilekler konusu olur.

MT5 için dilekler

 
MetaDriver :

Bu durumda, sadece int'den EV'ye standart döküm kullanılır. fonksiyonel gösterimde.

Sonuç olarak eşdeğer olan mql5'te tür atamanın iki sözdizimsel biçimi vardır: (Type_name) Value ve Type_name(Value) .

Demek istediğim, bu numaralandırmalarla ilgili özel bir özellik değil, sadece normal bir tür dönüştürme.

Güzel! Onu sindirmeye çalışacağım. Ama sözlerinizden soruma olumlu bir cevap geliyor. Zaten iyi! Teşekkür ederim!
 

Oluşturma modunda test çalıştırılamıyor. Görselleştiricinin kendisi başlar, ancak test başlamaz. İşte günlükte yazılanlar:

2011.06.16 21:25:47 EURUSD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
2011.06.16 21:25:47 sembol EURUSD senkronizasyon hatası
2011.06.16 21:25:47 EURUSD,M1 geçmişi alınamıyor
2011.06.16 21:25:47 log dosyası "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" yazılı
2011.06.16 21:25:48 test aracısı kapatma

[Silindi]  

geliştiriciler

Görsel test cihazı gerçekten bu kadar yavaş mı, yoksa bana öyle mi geldi?

 
Aynı sorun. Aracı günlüğü, belirtilen yolda açılmaz.

 2011.06 . 16 22 : 40 : 52      tester agent shutdown
2011.06 . 16 22 : 40 : 52      log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" written
2011.06 . 16 22 : 40 : 52      cannot get history EURUSD,M1
2011.06 . 16 22 : 40 : 52      symbol EURUSD synchronization error
2011.06 . 16 22 : 40 : 52      EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      13 Kb of total initialization data received
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      successfully initialized
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      expert file added: Experts\Тест.ex5. 2958 bytes loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      346 bytes of selected symbols loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      196 bytes of input parameters loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      1490 bytes of tester parameters loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      3788 bytes of group info loaded
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      login (build 468 )
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      initialization finished
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000
2011.06 . 16 22 : 40 : 51      MetaTester 5 x64 build 468 ( 16 Jun 2011 )
 
Lütfen kodu sağlayın.
 
İyi geceler, merak ediyorum bu kodda diyelim 

  if (B >= spred && IND == true && proverka()== true )

"YANLIŞ" olan B>spred kontrol edildikten sonra diğer değerler kontrol edilir

bu da test çalıştırma süresini uzatıyor, bu şekilde yeniden yapmanız gerekiyor 

   if (B >= bar)
    {
     if (IND == true ) 
      {
       if (proverka)== true )
        {
         .......

Ayrıca, hesaplamalar açısından en çok zaman alan ( proverka () - hindi tamponlarının değerlerinin kopyalanması )

En son olanı koydum, sadece bu şekilde, sonuncusu kontrol edilmiyor. ilginç

ve neden ???

Veya ikincisini kontrol etmeyecektir:

 if (B >= bar) if (IND == true ) if (proverka()== true )
