Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 413
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
O zaman lütfen bana işlevin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra ne döndürüleceğini söyleyin.
ve ya başarısız olursa, aksi takdirde belgeler bu konuda hiçbir şey söylemiyor ...
anladığım kadarıyla 1 - doğru
0 - yanlış yani ???????????????
//--------------------------------------------//
Çalışan mql5 programının karşılık gelen özelliğinin değerini döndürür.
int MQL5InfoInteger (
int özellik_kimliği // özellik tanımlayıcısı
);
Seçenekler
özellik_kimliği
[içinde] Özellik tanımlayıcısı. ENUM_MQL5_INFO_INTEGER numaralandırma değerlerinden biri olabilir.
Geri dönüş değeri
int tipinin değeri.
//--------------------------------------//
İşte bu tasarımda
veri türü uyuşmazlığı hatası yazıyor
tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı
Belki birisi bunu nasıl düzelteceğini biliyordur = gerçekten ..?
Teşekkür ederim!
O zaman lütfen bana işlevin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra ne döndürüleceğini söyleyin.
ya başarısız olursa
" başarısız " yürütme hakkında belgelerde hiçbir şey yok MQL5InfoTamsayı . sadece iyi var.
ve şansı kontrol etmek için GetLastError kullanın
Bunu nasıl düzelteceğini bilen var mı = gerçekten ..?
gerekli tipte döküm.
Geliştiricilerin belgelerinde açıkça görülüyorsa nasıl getireceğinizi bilmiyorum.
Bu kadar uzun int yazarken çalışmaz: "gerekli türe yayın"
belgelerde " başarısız " yürütme hakkında hiçbir şey yok MQL5InfoTamsayı . sadece iyi var.
ve şansı kontrol etmek için GetLastError kullanın
şüpheci iyimserliğini anlıyorum
yardımın için teşekkürler iyi günler
Geliştiricilerin belgelerinde açıkça görülüyorsa nasıl getireceğinizi bilmiyorum.
Bu kadar uzun int yazarken çalışmaz: "gerekli türe yayın"
Aşağı yukarı böyle
Aşağı yukarı böyle
Sonunda = ilk nefes alan gerçek kişi arkada belirdi
Bugün ATP HER ŞEY SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR. İyi şanlar!
iCustom()'u yenemez.
Dörtte olduğu gibi, şimdi beşte, sinyal olmayan çubuklardaki gösterge değerlerini çıkarırken
iCustom() bazen farklı eserler üretir:
Veriler şu şekilde alınır:
WorkBar=1 değişkeninin değeri, tampondan değerini çıkaracağımız çubuğun sayısını belirler.
sorun ne olabilir??? Değişkenleri kullanamıyor musunuz?
Tek bir tıklamayla iki farklı arabellekten veri çıkarmaya çalışırsanız, bazen aşağıdakileri alırsınız:
iCustom()'u yenemez.
Dörtte olduğu gibi, şimdi beşte, sinyal olmayan çubuklardaki gösterge değerlerini çıkarırken
iCustom() bazen farklı eserler üretir:
Göstergelerdeki tüm çubuklar için değerleri her zaman açıkça ayarlayın. MQL5'teki bir göstergeden Gösterge makalesini okuyun :
Gösterge arabelleğinin her bir öğesi için bir değer ayarlamak gerekir ve belirli bir çubuk için gösterge değeri tanımlanmamışsa (göstergeye gömülü algoritmaya göre hesaplanmaz), o zaman bu gibi durumlar için gereklidir. boş değeri açıkça ayarlayın . Örneğin, gösterge arabelleğinin değeri bölme işlemi aracılığıyla hesaplanır ve bir noktada bölenin sıfıra eşit olduğu ortaya çıkabilir.