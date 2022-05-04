Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 413

O zaman lütfen bana işlevin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra ne döndürüleceğini söyleyin.

ve ya başarısız olursa, aksi takdirde belgeler bu konuda hiçbir şey söylemiyor ...

anladığım kadarıyla 1 - doğru

0 - yanlış yani ???????????????

//--------------------------------------------//

Çalışan mql5 programının karşılık gelen özelliğinin değerini döndürür.

int MQL5InfoInteger (
    int    özellik_kimliği        // özellik tanımlayıcısı
);

Seçenekler

özellik_kimliği

[içinde] Özellik tanımlayıcısı. ENUM_MQL5_INFO_INTEGER numaralandırma değerlerinden biri olabilir.

Geri dönüş değeri

int tipinin değeri.

//--------------------------------------//

 

İşte bu tasarımda

 NormalizeDouble (p, SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ));

veri türü uyuşmazlığı hatası yazıyor

tür dönüştürme nedeniyle olası veri kaybı


Belki birisi bunu nasıl düzelteceğini biliyordur = gerçekten ..?

Teşekkür ederim!

 
Im_hungry :

O zaman lütfen bana işlevin başarılı bir şekilde yürütülmesinden sonra ne döndürüleceğini söyleyin.

ya başarısız olursa

" başarısız " yürütme hakkında belgelerde hiçbir şey yok MQL5InfoTamsayı . sadece iyi var.

ve şansı kontrol etmek için GetLastError kullanın

 
Im_hungry :

Bunu nasıl düzelteceğini bilen var mı = gerçekten ..?

gerekli tipte döküm.
 
sergeev :
gerekli tipte döküm.

Geliştiricilerin belgelerinde açıkça görülüyorsa nasıl getireceğinizi bilmiyorum.

Bu kadar uzun int yazarken çalışmaz: "gerekli türe yayın"

 
sergeev :

belgelerde " başarısız " yürütme hakkında hiçbir şey yok MQL5InfoTamsayı . sadece iyi var.

ve şansı kontrol etmek için GetLastError kullanın

şüpheci iyimserliğini anlıyorum

yardımın için teşekkürler iyi günler

Im_hungry :

Geliştiricilerin belgelerinde açıkça görülüyorsa nasıl getireceğinizi bilmiyorum.

Bu kadar uzun int yazarken çalışmaz: "gerekli türe yayın"

Aşağı yukarı böyle

 int OrdersLimit = ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS );
 
Interesting :

Aşağı yukarı böyle

Sonunda = ilk nefes alan gerçek kişi arkada belirdi

Bugün ATP HER ŞEY SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR. İyi şanlar!

 

iCustom()'u yenemez.

Dörtte olduğu gibi, şimdi beşte, sinyal olmayan çubuklardaki gösterge değerlerini çıkarırken

iCustom() bazen farklı eserler üretir:

Veriler şu şekilde alınır:

 int OnInit ()
  {
...
    IH= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "Indicator.ex5" );
...
  }

void OnTick ()
  {
...
       double IC= 0 ;      
       double IB[];
       CopyBuffer (IH, 1 ,WorkBar, 1 ,IB);
      IC=IB[ 0 ];
       if (IC> 0 ){ Print (IC);}
...
  }

WorkBar=1 değişkeninin değeri, tampondan değerini çıkaracağımız çubuğun sayısını belirler.

sorun ne olabilir??? Değişkenleri kullanamıyor musunuz?

Tek bir tıklamayla iki farklı arabellekten veri çıkarmaya çalışırsanız, bazen aşağıdakileri alırsınız:

 
MoneyJinn :

iCustom()'u yenemez.

Dörtte olduğu gibi, şimdi beşte, sinyal olmayan çubuklardaki gösterge değerlerini çıkarırken

iCustom() bazen farklı eserler üretir:

Göstergelerdeki tüm çubuklar için değerleri her zaman açıkça ayarlayın. MQL5'teki bir göstergeden Gösterge makalesini okuyun :

Gösterge arabelleğinin her bir öğesi için bir değer ayarlamak gerekir ve belirli bir çubuk için gösterge değeri tanımlanmamışsa (göstergeye gömülü algoritmaya göre hesaplanmaz), o zaman bu gibi durumlar için gereklidir. boş değeri açıkça ayarlayın . Örneğin, gösterge arabelleğinin değeri bölme işlemi aracılığıyla hesaplanır ve bir noktada bölenin sıfıra eşit olduğu ortaya çıkabilir.

