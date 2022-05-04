Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 414
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Göstergelerdeki tüm çubuklar için değerleri her zaman açıkça ayarlayın. MQL5'teki bir göstergeden Gösterge makalesini okuyun :
Teşekkürler, bu gerçekten yardımcı oldu.
Ancak bu başka bir soruyu gündeme getiriyor: neden terminalin gösterge arabelleğini çöple doldurmasına izin verelim?
Kullanılmayan çubuklara otomatik olarak belirli bir EMPTY_VALUE değeri atanamaz mı?
İlgilenenler için minimum lot hacminin altında işlem hacmi ile pozisyon kapatma olasılığı konusunda hizmet masasından yaptığım yazışmaların sonucunu paylaşıyorum:
Bu durumda birleşik bir kural formüle etmek mümkün müdür?
Enstrüman üzerinde açık pozisyon yoksa , minimum lottan az olmayan bir hacimle işlem yapılabilir.
Bir enstrümanda açık pozisyon varsa , minimum adımın katı olan herhangi bir hacimde (ancak tam tazminat / açık pozisyonun kapanmasına kadar) işlem yapılabilir / gönderilebilir.
Evet, kesinlikle doğru.
İlgilenenler için, minimum lot hacminden daha az hacimli bir işlemle pozisyon kapatma olasılığı sorusuna ilişkin hizmet masasından gelen yazışmaların sonucunu paylaşıyorum:Eh, yine her şey karıştı, her şey netleşti gibi görünüyordu, herhangi bir hacmin mümkün olduğu bir pozisyonun tamamen kapanması dışında (hacim>max_volume hariç) en az min_hacimlik bir hacimle adım-hacim adımlı anlaşmalar yapabilirsiniz. ). Şimdi daha da az minimum hacim yapabileceğiniz ortaya çıktı. Sanırım siz ya da Servicedesk bir şeyleri karıştırdınız.
Uzlaştırıcı bir soru sorayım - peki, çok ilginç,
terminalden .ex dosyalarını gönderen casus rutini hakkında .... yani
konuyu bir programcıyla tartıştı (ve varsa),
terminallerde, özellikle MT4'te (birisi kabul edildi) ve MT5'te değil
yürütülebilir dosyaları izleyen ve gönderen bir alt program veya başka bir x .... var,
Samimi cevaplar beklemiyorum ama merak ediyorum GERÇEKTEN bilen var mı?
nedir ve neden bazı insanlar danışmanlarının verilerini kaybetmekten korkarlar,
TİP - huzur içinde zengin olmanıza izin vermezler :-_)
Uzlaştırıcı bir soru sorayım - peki, çok ilginç,
terminalden .ex dosyalarını gönderen casus rutini hakkında .... yani
konuyu bir programcıyla tartıştı (ve varsa),
terminallerde, özellikle MT4'te (birisi kabul edildi) ve MT5'te değil
yürütülebilir dosyaları izleyen ve gönderen bir alt program veya başka bir x .... var,
Samimi cevaplar beklemiyorum ama merak ediyorum GERÇEKTEN bilen var mı?
nedir ve neden bazı insanlar danışmanlarının verilerini kaybetmekten korkarlar,
TİP - huzur içinde zengin olmanıza izin vermezler :-_)
Yukarıdakilerin tümü ile ilgili olarak:
1. Kime ve nasıl gönderiliyor ve en önemlisi neden? Bu nedenle, sizin veya bu programcıların tam olarak ne girmesi gerektiğini netleştirmek gerekir.
2. MT5 hakkında - Kesin olarak söyleyemem, ancak kişisel olarak geri derlenmiş dosyalar görmedim ve bunu da duymadım (şimdiye kadar genel olarak dil geliştiricileri dışında kimsenin böyle şeyler yapamayacağı kabul ediliyor) . Bu arada, geliştiricilerin kendilerinin ne kadar iyi derleyebilecekleri de bilinmiyor.
Geliştiriciler için, bu dosyalar gereksiz yere, genel olarak, kendi sorunlarına yeterince sahiptirler (Sadece her 100. uzmanın bir kâse olmadığını söylemeyin). Tabii ki, DC'ler ve brokerler onlarla ilgileniyorlar, ancak prensipte onlarsız yapabilirler (ve yaparlar) ve yine kimse onlara ticaret kompleksinin çekirdeğinin (özellikle ilgili olanlar) doldurulmasından bahsetmeyecektir. ayrıştırma), bariz nedenlerle.
Burada, genellikle "mutfak" genel kavramı olarak adlandırılan komisyoncuların belirli bir bölümünün dürüst olmayan çalışmasından bahsediyoruz.
3. MT4 pahasına - bu kadar akıllıca çalacak ne var? Yukarıda geliştiricilere ve brokerlere belirttiğim gibi, bu pek ilgi çekici değil (ikincisi istenirse ticaret stratejisini hesaplayabilir veya kod seçeneklerinden birini satın alabilir/indirebilir).
Ek olarak, bir yandan MQL4'te yazılmış projelerin kodunu korumaya çalışan ve diğer yandan *.ex4'ün iç kısımlarına ulaşan birçok meraklı var.
Uzlaştırıcı bir soru sorayım - peki, çok ilginç,
Şahsen, böyle sık sorulan bir soruyu bir düzineden fazla kişisel olarak cevapladım. Cevap ne tahmin et.
Sağduyunuzu kullanmanızı ve şirketin itibarını göz önünde bulundurmanızı öneririm.
ps: Her ihtimale karşı, "terminal kişisel bir şey göndermiyor veya çalmıyor" diye tekrar ediyorum
Cevabınız için teşekkürler, ancak belirli kişilerden ve şirketlerden bahsetmedim,
ama DC hakkında İlginç'e katılıyorum
terminali Norton'un fark etmeyeceği herhangi bir şeyle doldurabilirler, basit bir
veri aktarımı ve böylece DC'ler, gece yüzücülerinde olduğu gibi kırmızı renkte değil
çıtayı yükseltecekler ve hepsi bu, ya da en azından sözleşmeyi bozacaklar, ama bu kadar
çok nadir bir durum, sadece merak ediyorum, cevap için teşekkürler ve iyi şanslar!
Cevabınız için teşekkürler, ancak belirli kişilerden ve şirketlerden bahsetmedim,
ama DC hakkında İlginç'e katılıyorum
terminali Norton'un fark etmeyeceği herhangi bir şeyle doldurabilirler, basit bir
Terminali hiçbir şeyle dolduramazlar. Hem yasal olarak (komisyoncularla yaptığımız sözleşmelerde bu kesinlikle öngörülmüştür) hem de fiziksel olarak.
Terminalimizde bulunan herhangi bir programı açın ve ayrıntılara, özellikle dijital imzaya bakın:
Geçerli bir dijital imza, dosyanın aslında MetaQuotes Software Corp. tarafından oluşturulduğu anlamına gelir. ve bu dosyanın değişmediğini. Thawte bu bilgilerin doğruluğunu garanti eder.
Söyleyin bana, comment/print/alert gibi işlevlerde sekme karakterinin ("\t") doğru görüntüsünü sunmayı planlıyor musunuz?
Im_hungry :
ama DC hakkında İlginç'e katılıyorum
terminali Norton'un fark etmeyeceği herhangi bir şeyle doldurabilirler, basit bir
veri aktarımı ve böylece DC'ler, gece yüzücülerinde olduğu gibi kırmızı renkte değil
Komisyoncuların/alışveriş merkezlerinin terminali bir şeyle "doldurduğunu" söylemedim.
Terminalin çekirdeği tüm aracılar için aynıdır, tek soru sunucu ayarları (çekirdeği aracı tarafından da değiştirilemez) ve aracının sahip olduğu ek özelliklerdir.
Dürüst bir komisyoncu, özellikle tüm işlemleri gerçek piyasaya getiren biri, tüccarın hangi sistemle ve nasıl işlem yaptığıyla ilgilenmez. Ticaretin şartlarına ve kurallarına uyulması onun için önemlidir.
Genellikle piyasaya pozisyon bile getirmeyen her türlü "mutfak" için, tek bir "başarılı" tüccarın tam olarak nasıl olduğunu bilmek çok önemlidir (burada mevduat oranı ve ortalama aylık kar hakkında konuşuyoruz) ticaret.
Ancak bu tür tüccarlarla "çalışmak" için, tüccarın hangi Uzman Danışmanı kullandığını bilmeleri gerekmez (bazen belirlenebilir), çünkü işlemler sunucu tarafından da analiz edilebilir.
Belirli bir süre için bireysel bir tüccarın (veya çok sayıda tüccarın) geçmişi hakkında istatistikler toplayan komisyoncu, işlemleri kolayca analiz edebilir ve örneğin "müşterinin" ikiye katlama ve yeteneği olan bir martin kullandığını anlayabilir. 10 diz kadar yükleyin.
Bunu bilerek, bazı brokerler (herkesi bir araya toplamanız gerekmez) genellikle bir tüccarı süper kârlardan ve GRAIL hakkındaki yanılsamadan kurtarma arzusuna sahiptir.
Ticaret tarzı "mutfak" için çok tehlikeli görünmüyorsa (elbette onun için), belirli bir strateji onun için büyük ölçüde ilgi çekici değildir. Böyle bir hesap, diğer müşteriler veya şirket fonlarıyla korunacaktır.
not
Elbette, komisyoncunun belirli bir tüccara "karşı gelmeyeceği", aksine ticaretini kendisi için sinyal olarak kullanmaya başlayacağı bir seçenek var. Ama bu aynı zamanda oldukça normal ve bu forumda tartışılacak bir konu değil.