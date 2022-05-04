Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 289
vb. vb.
İşte danışmandaki kod ( gösterge çizgisi 0'ın eşitliğini belirlemek için birçok işlevi denedim)
en basitini aldı
burada test günlüğünden baskı yoluyla gösterge çizgisinin değerlerine sahibiz
sıfır yok, ancak göstergeye bakıyorsunuz - net bir sıfır - ve değerlere
sıfır türkiye de
ne?
Bu tür saçmalıklar, grafikte güncelleme komutunu yürüttükten sonra günlükte göründü:
2011.02.03 02:24:51 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:50 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:49 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:48 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:47 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:46 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
vb. her saniye.
TF nöbetçi
bazı sıkıntılar - yeniden çizim danışmanın çalışmasını etkilemez
Bir ihtimal diziyi çevirmeyi unuttun mu?
İlginç bir şekilde, farklı bilgisayarlardaki aynı Expert Advisor'ın grafiğe farklı yerlerden şablonlar eklediği ortaya çıktı:
MetaTrader 5\Profiles\Templates'den 1 bilgisayarda
MetaTrader 5\MQL5\Files'dan 2 bilgisayarda
ChartApplyTemplate EA'ya dize ekleme (handle_Chart,"Sova15_30.tpl")
Sorun nedir, kim çözmeme yardım edebilir?
Son pozisyon değişikliğinin zamanını nasıl alacağımı söyler misiniz?
Son pozisyon değişikliğinin zamanını nasıl alacağımı söyler misiniz?
Sembole göre hangi ticaretin sonuncusu olduğunu belirleyin.
Ya OnTrade()'de ya da geçmişte yakalayabilirsiniz.
https://www.mql5.com/en/articles/138 orada myposition.Time() öğesini bulun
Bu, her şeyi doğru hatırlıyorsam (yani anladığım kadarıyla pozisyonu açan ilk işlemin zamanı dönecek) pozisyon açılış saatini döndürür.
Bu makale ile ilgili olarak, myhistory ve mydeal (belki başka bir şey işe yarar) işe yarayabilir.
Sembole göre hangi ticaretin sonuncusu olduğunu belirleyin.
Onu OnTrade()'de veya tarihte yakalayabilirsiniz.Bu, her şeyi doğru hatırlıyorsam (yani anladığım kadarıyla, pozisyonu açan ilk işlemin zamanı dönecek) pozisyon açılış saatini döndürür.
Evet, sorun bu, yani istediğiniz enstrüman için son fiyatı bulmanız ve zamanını almanız gerekiyor, ancak bunu daha basit bir şekilde yapmak mümkün mü?
Belirli bir pozisyonla (sembol ve kimliği biliniyor) veya tüm pozisyonlar için genel bir durumla mı ilgileniyorsunuz?
Sadece geçmişi araştırır ve fırsatları analiz ederseniz ( mydeal kullanarak), bunun gibi bir şey:
1. Dönem için toplam anlaşma sayısını, aralarında sıralayarak, yalnızca sembolü olanları / veya poz oluşumuna katılanları seçerek alıyoruz.
2. İşlemleri sembole göre değil, belirli bir pozisyonun tanımlayıcısına göre seçmek daha iyidir (bu şekilde daha kolay ve daha güvenilirdir).
Daha iyi ve daha basit çözümler olduğundan eminim.