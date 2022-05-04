Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 289

bazı sıkıntılar - yeniden çizim danışmanın çalışmasını etkilemez
vb. vb.

İşte danışmandaki kod ( gösterge çizgisi 0'ın eşitliğini belirlemek için birçok işlevi denedim)

en basitini aldı

 if (Sp3Buffer[ 20 ]!= 0 && Sp3Buffer[ 21 ]!= 0 && Sp3Buffer[ 22 ]!= 0 && Sp3Buffer[ 23 ]!= 0 && Sp3Buffer[ 24 ]!= 0 )

burada test günlüğünden baskı yoluyla gösterge çizgisinin değerlerine sahibiz 

[ 20 ]= 34.40035703438407 [ 21 ]= 35.93782852396674 [ 22 ]= 35.97127995180715 [ 23 ]= 30.49164953708304 [ 24 ]= 32.90441573888087

sıfır yok, ancak göstergeye bakıyorsunuz - net bir sıfır - ve değerlere

sıfır türkiye de

ne?

 

Bu tür saçmalıklar, grafikte güncelleme komutunu yürüttükten sonra günlükte göründü:

2011.02.03 02:24:51 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:50 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:49 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:48 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:47 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı
2011.02.03 02:24:46 HistoryBase '#IBM' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı

vb. her saniye.

TF nöbetçi

 
Bir ihtimal diziyi çevirmeyi unuttun mu?
 
İndekslemenin sırası hem türkiye'de hem de Expert Advisor'da ayarlanmıştır, ancak bunun nedeni açık değildir. teşekkürler
 

İlginç bir şekilde, farklı bilgisayarlardaki aynı Expert Advisor'ın grafiğe farklı yerlerden şablonlar eklediği ortaya çıktı:

MetaTrader 5\Profiles\Templates'den 1 bilgisayarda

MetaTrader 5\MQL5\Files'dan 2 bilgisayarda

ChartApplyTemplate EA'ya dize ekleme (handle_Chart,"Sova15_30.tpl")

Sorun nedir, kim çözmeme yardım edebilir?

 
Bana son pozisyon değişikliğinin zamanını nasıl alacağımı söyle?
 
https://www.mql5.com/en/articles/138 orada myposition.Time() öğesini bulun
Sembole göre hangi ticaretin sonuncusu olduğunu belirleyin.

Ya OnTrade()'de ya da geçmişte yakalayabilirsiniz.

Bu, her şeyi doğru hatırlıyorsam (yani anladığım kadarıyla pozisyonu açan ilk işlemin zamanı dönecek) pozisyon açılış saatini döndürür.

Bu makale ile ilgili olarak, myhistory ve mydeal (belki başka bir şey işe yarar) işe yarayabilir.

 
Evet, sorun bu, yani istediğiniz enstrüman için son fiyatı bulmanız ve zamanını almanız gerekiyor, ancak bunu daha basit bir şekilde yapmak mümkün mü?
Belirli bir pozisyonla (sembol ve kimliği biliniyor) veya tüm pozisyonlar için genel bir durumla mı ilgileniyorsunuz?

Sadece geçmişi araştırır ve fırsatları analiz ederseniz ( mydeal kullanarak), bunun gibi bir şey:

1. Dönem için toplam anlaşma sayısını, aralarında sıralayarak, yalnızca sembolü olanları / veya poz oluşumuna katılanları seçerek alıyoruz.

 if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()))
ulong d_ticket; // deal ticket
{
// Получить общее количество сделок в истории
int tot_deals = HistoryDealsTotal ();

  for ( int j= 0 ; j<tot_deals; j++)
  {
  d_ticket = HistoryDealGetTicket (j);

    if (d_ticket> 0 )  
    {
    mydeal.Ticket(d_ticket)

      if (mydeal.Symbol()==SymbolTitle)
      {
      //формируем список сделок и анализируем его (если я правильно понял последняя сделка наша)
      }

    }   

  }

}

2. İşlemleri sembole göre değil, belirli bir pozisyonun tanımlayıcısına göre seçmek daha iyidir (bu şekilde daha kolay ve daha güvenilirdir).

Daha iyi ve daha basit çözümler olduğundan eminim.

