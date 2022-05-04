Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 283

Çevirirken açık bir pozisyonun (=magic1) MAGIC'ini değiştirmek mümkün müdür?

(sihirli2) yani Magic1'i açarken belirtirim ve çevirirken koyarım

Magic2, Print'te (bir çevirmeden sonra) işlenir ve bana magic2=0 yapar.

set: büyü1=97 büyü2=198

ancak 2 Uzman Danışmanın çalışması için 0 değil magic2=198 olması gerekir.

Nasıl uygulanır?

Birisi bana bu konuda yardımcı olabilir, işte kod 

   HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());
   uint total= HistoryDealsTotal ();
   for ( uint i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i<total;i++)
          {
                   ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i);
                   long type  = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE );
                   double profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT );
                   Print ( "profit=" ,profit, "type" ,type, "ticket" ,ticket);
          }        

kar - 0 görüntüler

tip - çıkışlar 0

bilet - doğru sayar

Mantık bir yerde kırılmış gibi görünüyor?

 

Tolley bir arıza veya bir özellik veya ben yanlış bir şey yapıyorum ...

Çoklu para birimi göstergesi yazmaya çalışıyorum. Analiz sırasında mümkün olan her şeyi kestim. Belirtilen enstrüman için Yüksek Düşük ve MA'yı göstermesi yeterlidir. Enstrüman, yerleştirildiği tabloyla aynıysa iyi çalışır. Ancak araç farklıysa, çalışmayı reddeder.

CopyBuffer ve CopyClose -1 döndürür. Göstergenin üzerine kurulduğu enstrümanın tablosu aynı zaman diliminde yakınlarda açıktır. Onlar. geçmişi yüklenmelidir. Ancak gösterge çalışmıyor ve geçmiş yüklenmeye çalışmıyor (örneğin, danışman başladığında olduğu gibi). Programın bir şey indirdiği görünmüyor.

İşte yaptığım şeyin bir özeti: 

   if ( CopyHigh (Symbol1, 0 , 0 ,to_copy,HighBuffer)<to_copy){f_comment( "Ждите..." +Symbol1+ " High" ); return ( 0 );}
   if ( CopyLow (Symbol1, 0 , 0 ,to_copy,LowBuffer)<to_copy){f_comment( "Ждите..." +Symbol1+ " Low" ); return ( 0 );}
   if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , 0 ,to_copy,maBuffer)<to_copy){f_comment( "Ждите..." +Symbol1+ " MA" ); return ( 0 );}

   for (j=to_copy- 1 ;j>= 0 ;j--){
      ExtBuffer1[j]=HighBuffer[j];
      ExtBuffer2[j]=LowBuffer[j];
      ExtBuffer3[j]=maBuffer[j];
   }


Ekli, cihazınızda çalışan ve başka bir cihazda çalışmayan göstergenin tam kodudur.

Bir aksaklık mı yoksa çarpık eller mi? Anlamama yardım et.

alexluek :

tip - çıkışlar 0

bilet - doğru sayar

Mantık bir yerde kırılmış gibi görünüyor?

Kârı bilmiyorum, ama tür doğru bir şekilde çıkıyor gibi görünüyor, sadece bir çip var ...

Böyle bir şeye ihtiyaç var

 ENUM_DEAL_TYPE type  = ( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE );

Seçeneğinize gelince - Sence DEAL_TYPE_BUY bir sayı olarak sunulursa değeri ne olur?

Doğru, DEAL_TYPE_BUY 0 ve DEAL_TYPE_SELL 1 .

ALozovoy :
Yapı numarasını , işletim sistemini belirtin ve bir ekran görüntüsü ekleyin.

Yapı: 384

İşletim Sistemi: WinXP SP3

... "Resim olarak kaydet" menü öğesi periyodik olarak kayboluyor...

gisip :

Yapı: 384

İşletim Sistemi: WinXP SP3

... "Resim olarak kaydet" menü öğesi periyodik olarak kayboluyor...

Bu doğru - açık grafikleriniz yok, bu nedenle "Dosya - Resim Olarak Kaydet" komutu eksik.

Ticaret stratejisi optimizasyon grafiğini kaydetmek için içerik menüsünden "PNG'ye Aktar (resim)" komutunu kullanın.

 
Serj_Che :

Periyodik olarak, test cihazını başlatırken bir hata belirir:

2011.01.27 18:35:55 çekirdek 1 kapalı bağlan

2011.01.27 18:35:54 test cihazı test aracısı başarısız oldu

2011.01.27 18:35:49 Çekirdek 1, 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor

2011.01.27 18:35:49 çekirdek 1 temsilci süreci başladı


Yeniden başlatmada görünmüyor.

Bu böyle mi olmalı? Ve hatalardan kaçınmak için ne yapmalıyım?

Olur. Rastgele bir ağ sorunu - ve lütfen. Aslında, tek bir yerel temsilcinin çalıştığı bir durumumuz var. O öldürülmemeli. Derhal yeniden başlatılmalıdır. Göreceğiz. Belki bir şeyler kırılmıştır.
 
Interesting :

Kârı bilmiyorum, ama tür doğru bir şekilde çıkıyor gibi görünüyor, sadece bir çip var ...

Böyle bir şeye ihtiyaç var

Seçeneğinize gelince - Sence DEAL_TYPE_BUY bir sayı olarak sunulursa değeri ne olur?

Doğru, DEAL_TYPE_BUY 0 ve DEAL_TYPE_SELL 1 .

teşekkürler - deneyelim
 

384 oluştur. görünüşe göre başka bir hata buldum... geçmişi görüntülerken, siparişler - sAvsEm olarak adlandırılan, Zarar Durdur ve Kâr Al seviyeleri görüntülenmez...

Tarihte S/L &amp; T/P seviyesi yok...

 
Voodoo_King :

384 oluştur. görünüşe göre başka bir hata buldum... geçmişi görüntülerken, siparişler - sAvsEm olarak adlandırılan, Zarar Durdur ve Kâr Al seviyeleri görüntülenmez...



Duraklar ve kalkışlar nasıl yapılır?

Önce bir pozisyon açıp sonra mı değiştiriyorsunuz yoksa hemen uygun SL ve TP'yi mi gösteriyorsunuz?

