Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 283
Çevirirken açık bir pozisyonun (=magic1) MAGIC'ini değiştirmek mümkün müdür?
(sihirli2) yani Magic1'i açarken belirtirim ve çevirirken koyarım
Magic2, Print'te (bir çevirmeden sonra) işlenir ve bana magic2=0 yapar.
set: büyü1=97 büyü2=198
ancak 2 Uzman Danışmanın çalışması için 0 değil magic2=198 olması gerekir.
Nasıl uygulanır?
Teşekkür ederim.
Birisi bana bu konuda yardımcı olabilir, işte kod
kar - 0 görüntüler
tip - çıkışlar 0
bilet - doğru sayar
Mantık bir yerde kırılmış gibi görünüyor?
Tolley bir arıza veya bir özellik veya ben yanlış bir şey yapıyorum ...
Çoklu para birimi göstergesi yazmaya çalışıyorum. Analiz sırasında mümkün olan her şeyi kestim. Belirtilen enstrüman için Yüksek Düşük ve MA'yı göstermesi yeterlidir. Enstrüman, yerleştirildiği tabloyla aynıysa iyi çalışır. Ancak araç farklıysa, çalışmayı reddeder.
CopyBuffer ve CopyClose -1 döndürür. Göstergenin üzerine kurulduğu enstrümanın tablosu aynı zaman diliminde yakınlarda açıktır. Onlar. geçmişi yüklenmelidir. Ancak gösterge çalışmıyor ve geçmiş yüklenmeye çalışmıyor (örneğin, danışman başladığında olduğu gibi). Programın bir şey indirdiği görünmüyor.
İşte yaptığım şeyin bir özeti:
Ekli, cihazınızda çalışan ve başka bir cihazda çalışmayan göstergenin tam kodudur.
Bir aksaklık mı yoksa çarpık eller mi? Anlamama yardım et.
Kârı bilmiyorum, ama tür doğru bir şekilde çıkıyor gibi görünüyor, sadece bir çip var ...
Böyle bir şeye ihtiyaç var
Seçeneğinize gelince - Sence DEAL_TYPE_BUY bir sayı olarak sunulursa değeri ne olur?
Doğru, DEAL_TYPE_BUY 0 ve DEAL_TYPE_SELL 1 .
Yapı numarasını , işletim sistemini belirtin ve bir ekran görüntüsü ekleyin.
Yapı: 384
İşletim Sistemi: WinXP SP3
... "Resim olarak kaydet" menü öğesi periyodik olarak kayboluyor...
Bu doğru - açık grafikleriniz yok, bu nedenle "Dosya - Resim Olarak Kaydet" komutu eksik.
Ticaret stratejisi optimizasyon grafiğini kaydetmek için içerik menüsünden "PNG'ye Aktar (resim)" komutunu kullanın.
Periyodik olarak, test cihazını başlatırken bir hata belirir:
2011.01.27 18:35:55 çekirdek 1 kapalı bağlan
2011.01.27 18:35:54 test cihazı test aracısı başarısız oldu
2011.01.27 18:35:49 Çekirdek 1, 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
2011.01.27 18:35:49 çekirdek 1 temsilci süreci başladı
Yeniden başlatmada görünmüyor.
Bu böyle mi olmalı? Ve hatalardan kaçınmak için ne yapmalıyım?
384 oluştur. görünüşe göre başka bir hata buldum... geçmişi görüntülerken, siparişler - sAvsEm olarak adlandırılan, Zarar Durdur ve Kâr Al seviyeleri görüntülenmez...
384 oluştur. görünüşe göre başka bir hata buldum... geçmişi görüntülerken, siparişler - sAvsEm olarak adlandırılan, Zarar Durdur ve Kâr Al seviyeleri görüntülenmez...
Duraklar ve kalkışlar nasıl yapılır?
Önce bir pozisyon açıp sonra mı değiştiriyorsunuz yoksa hemen uygun SL ve TP'yi mi gösteriyorsunuz?