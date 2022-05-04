Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 141
Eh, spreadlere gelince, bu sadece biliniyor. Uzun zaman önce (kozmik standartlara göre :) bir ay öncesinden alıntılara eklendiler ve değişmeleri pek olası değil. Ve sistemin kendisi, spreadlerde bu tür kayıplar anlamına gelmez. Burada doğru olmayan bir şey var. Ya kodda bir yerde hata yaptım (ki bu pek olası değil) ya da gerçekten de bu, test sonuçları optimizasyon sonuçlarından temelde farklı olduğunda oluyor. Ve bu zaten bir hata. Bu yüzden herkese soruyorum, bunu başka yaşayan var mı?
Hızlıca basit bir Uzman Danışman yazdım ve optimizasyonu çalıştırdım. Sonra en iyi seçeneği seçti ve sadece onu sürdü. Ben de çok farklı sonuçlar aldım. Ve sadece kâr eşleşmiyor, aynı zamanda işlem sayısı da: tek seferde 82 ve optimizasyona göre 103. 21 işlem bir yerde kayboldu. Servis masasına yazın . En son yapı ile bir şey oldu.
pronych :
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
Diyelim ki sorun şuna benziyor.
Uzman kodu:
geçersiz OnTick()
{
Print("CUR İHTİYACI",Barlar(_Symbol,_Period), " 550");
}
Buna bağlı olarak 2 sayı görüntülenir: ilki mevcut çubuk sayısı, ikincisi iş için ihtiyacım olan çubuk sayısıdır.
1 Eylül 2010'dan önceki gün bugüne kadar test yapıyoruz.
Bu durumda, test cihazının benim için gösterdiği ilk şey 428.550 sayılarıdır. Ardından ilk sayı doğal olarak büyür.
1 Ocak 9'dan önceki gün bugüne kadar test yapıyoruz. İlk iki üşüme 262,550'dir.Bir yılda gerekli sayıda barın birikeceği açıktır, ancak bu şekilde test etmek hiç de uygun değildir.
nedenini buldum..
bilgisayarı kapattıktan sonra - hazırda bekletme moduna geçerek - işlem görev listesinde kaldı .. ancak nedense açıldıktan sonra görünmedi .. ve alt tabu tarafından algılanmadı ..
Ellerimle görev yöneticisinden çıkardım - yardımcı oldu ..
Sebebini buldum ama soru devam ediyor ..
Kapalı MT (hazırda bekletme modundan önce) - Masaüstünü, görev çubuğunu görüyorum - temiz ..
Görev yöneticisine gidiyorum .. Görevler listesi boş - İşlemler listesinde, terminal.exe bellek miktarını yaklaşık 150M'den 700M'ye yavaşça artırır, sonra - biraz daha hızlı - her şeyi sıfıra düşürür ve yalnızca ondan sonra boşalır.. 8(!) Dakikadan fazla (gözden kaçar - sigarayı bırakır - belki daha fazla) süreç görünmez kalır, hatta orada çok çalışır..
Belki de pencere en azından kalıcıdır - "Bekle, boşaltıyorum .." gibi, böylece sürekli görev yöneticisine tırmanmazsın ??
Teşekkür ederim)
Bu yüklenebilir minimumun benim için asla yeterli olmaması üzücü.
bu şekilde yap
TestStartDateTest sırasında, teste hangi tarihten itibaren ihtiyacınız olduğunu ayarlarsınız ve test cihazında, tam olarak hangi çubuklara ihtiyaç duyacağınızı erkenden belirtirsiniz.
şampiyonada zaman nerede kullanılacak?... GMT+4 olacak mı? Test cihazında yazıyorum ve böylece .. fark yok !!!!!!!!!!!!!!
şampiyonada zaman nerede kullanılacak?... GMT+4 olacak mı? Test cihazında yazıyorum ve böylece .. fark yok !!!!!!!!!!!!!!
2009 için test cihazında anlaşmalar açar (çok fazla), ancak 2010 için istemiyor. Sınır dönemini alırsak, 2009'un sonuna kadar sayılır, sonra sayılmaz. Bilgisayar yeniden başlatıldı, yapı 334 yazıyor
