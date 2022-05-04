Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 293
(build392) Test cihazının grafik penceresinde birkaç işlem birbirine yapışır,
şimdi atlamayı ve nasıl olduğunu göremiyorsunuz, yapı 384'te görsel olarak daha iyiydi
391, 392'yi inşa et
Sonuç tablosundan test çalıştırması #271 için parametreleri ayarlayın.
ve tablodakilerle yakından ilişkili olmayan bir sonuç elde ederiz (((
ve sonra seç
Yardım diyor ki:
GrafikUygulaŞablon
Belirtilen şablonu çizime uygular.
bool ChartApplyTemplate (
uzun chart_id , // grafik kimliği
const dize dosya adı // şablonlu dosya adı
);
Seçenekler
chart_id
[içinde] Grafik Kimliği . 0, geçerli grafik anlamına gelir.
dosya adı
[içinde] Şablonu içeren dosyanın adı. Dosya, MQL5\Files klasöründe aranır.
Faydasız. 4 kez denendi. yapı 384'te yapı 392'de elde edilen optimizasyon parametrelerinde kesinlikle aynı EA kodu, çalıştırma sırasında tamamen farklı sonuçlar veriyor, bunlar daha önce yapılanlarla hiç korelasyonu yok...
Ve önce, test klasöründen önbelleği silin, belki optimize edici sonuçları oradan alır, ancak çalıştırma her zaman yeni bir şekilde gerçekleştirilir.
Denedim, yardımcı olmadı... test cihazı kesinlikle bozuktu. bir şekilde 384'e dönmeniz gerekiyor, çünkü 392 çalışmıyor (((
ve ayrıca yapı 392'de, çalıştırmadan sonra mucizevi bir şekilde, Tek Testi Çalıştır menü öğesi kullanılamaz hale gelir (parametreleri ayarlar ve bir test çalıştırması yapar), ancak parametreleri manuel olarak ayarlarsanız, bir test çalıştırması yapabilirsiniz, ancak bir cehennem sonuç...
ve böylece, yığınla... Majesteleri MT5'in, MetaTester gibi, Pentium III 733MHz'de ve hatta Windows XP SP3 32-bit'te bu tür porno çökme ekranlarında bile neden gıcırtılı olduğunu anlamıyorum.
:
Bu bilgisayarda uzun süredir çalışmıyorum. Üzerine MT5 kuruldu (D diskinde). C sürücüsünü biçimlendirdim ve MT5'i çalıştırmayı denedim. Berbat - hiçbir şey yapılamaz. Burada bir resim var. Eski hesap gitti yeni hesap oluşturamıyorum ne yapmalıyım?
Bu sunucuyu ekleyin (MQ) - access.metatrader5.com:443
Eski hesaba erişim parametrelerini hatırlıyorsanız, onu canlandırmayı deneyin, aksi takdirde yeni bir tane oluşturun.
Bu sunucuyu ekleyin (MQ) - access.metatrader5.com:443
Nasıl eklenir ? hiçbir düğme etkin değil ((Eklemek için nereye tıklamanız gerekiyor?
Yeni bir kurulum indirerek en üste koymaya çalıştım. aynı geçmiş düğmeleri etkin değil
Yeşil artı işaretinin olduğu yerde (aynı sunucu adresine sahip bir yazı da vardır).