Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 286

Yeni yorum
 
Rosh :
Evet, test sırasında varsayılan olarak Piyasa İzleme'de yalnızca bir sembol seçilir. Başkalarına ihtiyacınız varsa, bunları SymbolSelect() aracılığıyla ekleyin
Teşekkürler, nasıl yapacağımı zaten buldum.
 
Voodoo_King :

Bir resimli yazımı tekrar okursan anlarsın belki... Geliştiriciler için durum açık gibi görünüyor. Tüm pozisyonlar dur ve kar al !!! Ancak Geçmiş->Siparişler raporunun S/L ve T/P alanları boş... hepsi ve her zaman.

ve bu değerler orada olmalı, sadece işe yarayan duraklar ve hareketler değil, aynı zamanda pozisyonlar için ayarlanmış olanlar da orada olmalıdır. Durdurmanın ayarlanıp ayarlanmadığını nasıl bilebilirim? Analiz edilecek düzinelerce günlük sayfası?

Ayrıca, pozisyonun mevcudiyeti sırasında stoplar TRADE_ACTION_SLTP işlemi veya standart kitaplığın PositionModify() yöntemi kullanılarak değiştirilmişse, bundan tarihin herhangi bir yerinde, sadece günlükte bahsetmeyeceksiniz. Pek uygun değil, değil mi? Ancak, böyle olması gerekiyordu.
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
gisip :

Bazen test raporunda bir hata var!

Klasör: ...\tester\cache

Evet ve eklemek istiyorum.

Yeniden test ederken, önceki testin dosyasını silmezseniz .

Mesaj için teşekkürler. Her iki hata bulundu ve düzeltildi
[Silindi]  

1. 387 sürümünde ex5 biçiminde bir değişiklik olduğunu anlıyorum?

2. Belki yanılıyorum, ancak yeni sürüme geçişten önce bu gözlemlenmedi gibi görünüyor.

Lütfen EURUSD için sunucunuzdaki geçmişi kontrol edin...


 

euro doları için garip bir teklif geldi ((bu mümkün değil.

Ve böyle bir alıntı kalitesine sahip bir durağın nereye yerleştirilmesini emredersiniz)))?

Ve zamanla, farklı çiftler için keneler arasındaki yayılmanın neredeyse 10 dakika için çok büyük olması bir şekilde garip.

 

Ve sadece EURUSD için değil, diğer çiftler için de

 

ben de)))

[Silindi]  

Ve en azından vurgulanan şey


 
vdv2001 :

Ve sadece EURUSD için değil, diğer çiftler için de

- 9 086 616.63 - Demo hesabım gerekiyor.


Muhtemelen alıntıların dönüştürülmesinde bir şeyler yaptılar. Tamir edecekler. Ama işte böyle görünüyor. :)) 10 limon borç.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 

Şimdi düzelteceğiz, rahatsızlık için özür dileriz.

1...279280281282283284285286287288289290291292293...3184
Yeni yorum