Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 286
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, test sırasında varsayılan olarak Piyasa İzleme'de yalnızca bir sembol seçilir. Başkalarına ihtiyacınız varsa, bunları SymbolSelect() aracılığıyla ekleyin
Bir resimli yazımı tekrar okursan anlarsın belki... Geliştiriciler için durum açık gibi görünüyor. Tüm pozisyonlar dur ve kar al !!! Ancak Geçmiş->Siparişler raporunun S/L ve T/P alanları boş... hepsi ve her zaman.
ve bu değerler orada olmalı, sadece işe yarayan duraklar ve hareketler değil, aynı zamanda pozisyonlar için ayarlanmış olanlar da orada olmalıdır. Durdurmanın ayarlanıp ayarlanmadığını nasıl bilebilirim? Analiz edilecek düzinelerce günlük sayfası?
Bazen test raporunda bir hata var!
Klasör: ...\tester\cache
Evet ve eklemek istiyorum.
Yeniden test ederken, önceki testin dosyasını silmezseniz .
1. 387 sürümünde ex5 biçiminde bir değişiklik olduğunu anlıyorum?
2. Belki yanılıyorum, ancak yeni sürüme geçişten önce bu gözlemlenmedi gibi görünüyor.
Lütfen EURUSD için sunucunuzdaki geçmişi kontrol edin...
euro doları için garip bir teklif geldi ((bu mümkün değil.
Ve böyle bir alıntı kalitesine sahip bir durağın nereye yerleştirilmesini emredersiniz)))?
Ve zamanla, farklı çiftler için keneler arasındaki yayılmanın neredeyse 10 dakika için çok büyük olması bir şekilde garip.
Ve sadece EURUSD için değil, diğer çiftler için de
ben de)))
Ve en azından vurgulanan şey
Ve sadece EURUSD için değil, diğer çiftler için de
- 9 086 616.63 - Demo hesabım gerekiyor.
Muhtemelen alıntıların dönüştürülmesinde bir şeyler yaptılar. Tamir edecekler. Ama işte böyle görünüyor. :)) 10 limon borç.
Şimdi düzelteceğiz, rahatsızlık için özür dileriz.