Burgunsky :

İlginç , öyle bir şey yok mu?

Zaten böyle bir soru vardı: https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851
[Silindi]  

Bildiğim kadarıyla kırmızı ile vurgulananlar MT4'te kalıyor.

Şimdi tüm yardım sistemi ayrı dosyalarda (iyi mi kötü mü yargılamak bana düşmez) ...


 

Ve yine, normal bir metin dosyasından okuma ile ilgili bir sorun var, ancak bir dizi öğeden değil, ayrı bir öğeden (bu arada, belgelerde örnek olmaması üzücü).

Mümkün olan her şey, bu sefer belirtilmiş gibi görünüyor (metin dosyası, işaretçi konumu, dosya başarıyla açılıyor ve dolduruluyor), ancak bir metin değişkenine yazmanın sonucu boş!

Ne ile bağlanabilir?

 string    filename= "equity FileWrite23.txt" ;
 int       handle;


 string    StrValue;

 void OnInit (){

   handle= FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_COMMON | FILE_TXT );
   if (handle!= INVALID_HANDLE )
       Print ( "Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл " ,filename, ".  Ошибка " , GetLastError ());
       else 
       Print ( "Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл " ,filename, ".  Ошибка " , GetLastError ());
   FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET );
   StrValue = FileReadString (handle);
   PrintFormat ( "Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = " ,StrValue);
   FileClose (handle);
}
 
Neden sadece Print değil de PrintFormat ?
 
:) Teşekkürler! Her zamanki Print ile çalıştı! :)
 

Merhaba!

MT5'te "Dosya" menüsünden "Resim Olarak Kaydet" menü maddesi periyodik olarak kayboluyor, özellikle ihtiyaç duyulduğunda alt+PrtScreen kullanmanız gerekiyor.

 
Yapı numarasını , işletim sistemini belirtin ve bir ekran görüntüsü ekleyin.
Periyodik olarak, test cihazını başlatırken bir hata belirir:

2011.01.27 18:35:55 çekirdek 1 kapalı bağlan

2011.01.27 18:35:54 test cihazı test aracısı başarısız oldu

2011.01.27 18:35:49 Çekirdek 1, 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor

2011.01.27 18:35:49 çekirdek 1 temsilci süreci başladı


Yeniden başlatmada görünmüyor.

Bu böyle mi olmalı? Ve hatalardan kaçınmak için ne yapmalıyım?

 
Forumlarda bir danışman ve EXP uzantılı bir gösterge buldum, size onu bir metatrader üzerinde nasıl çalıştıracağınızı söyleyecek
 
Serj_Che :

Periyodik olarak, test cihazını başlatırken bir hata belirir:

2011.01.27 18:35:55 çekirdek 1 kapalı bağlan

2011.01.27 18:35:54 test cihazı test aracısı başarısız oldu


aynı katılmak
