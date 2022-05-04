Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 282
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç , öyle bir şey yok mu?
Burgunsky :
İlginç , öyle bir şey yok mu?
Bildiğim kadarıyla kırmızı ile vurgulananlar MT4'te kalıyor.
Şimdi tüm yardım sistemi ayrı dosyalarda (iyi mi kötü mü yargılamak bana düşmez) ...
Ve yine, normal bir metin dosyasından okuma ile ilgili bir sorun var, ancak bir dizi öğeden değil, ayrı bir öğeden (bu arada, belgelerde örnek olmaması üzücü).
Mümkün olan her şey, bu sefer belirtilmiş gibi görünüyor (metin dosyası, işaretçi konumu, dosya başarıyla açılıyor ve dolduruluyor), ancak bir metin değişkenine yazmanın sonucu boş!
Ne ile bağlanabilir?
Ve yine, normal bir metin dosyasından okuma ile ilgili bir sorun var, ancak bir dizi öğeden değil, ayrı bir öğeden (bu arada, belgelerde örnek olmaması üzücü).
Mümkün olan her şey, bu sefer belirtilmiş gibi görünüyor (metin dosyası, işaretçi konumu, dosya başarıyla açılıyor ve dolduruluyor), ancak bir metin değişkenine yazmanın sonucu boş!
Ne ile bağlanabilir?
Neden sadece Print değil de PrintFormat?
Merhaba!
MT5'te "Dosya" menüsünden "Resim Olarak Kaydet" menü maddesi periyodik olarak kayboluyor, özellikle ihtiyaç duyulduğunda alt+PrtScreen kullanmanız gerekiyor.
Merhaba!
MT5'te "Dosya" menüsünden "Resim Olarak Kaydet" menü maddesi periyodik olarak kayboluyor, özellikle ihtiyaç duyulduğunda alt+PrtScreen kullanmanız gerekiyor.
Periyodik olarak, test cihazını başlatırken bir hata belirir:
2011.01.27 18:35:55 çekirdek 1 kapalı bağlan
2011.01.27 18:35:54 test cihazı test aracısı başarısız oldu
2011.01.27 18:35:49 Çekirdek 1, 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
2011.01.27 18:35:49 çekirdek 1 temsilci süreci başladı
Yeniden başlatmada görünmüyor.
Bu böyle mi olmalı? Ve hatalardan kaçınmak için ne yapmalıyım?
Periyodik olarak, test cihazını başlatırken bir hata belirir:
2011.01.27 18:35:55 çekirdek 1 kapalı bağlan
2011.01.27 18:35:54 test cihazı test aracısı başarısız oldu