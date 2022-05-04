Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 285

Grafik alt penceresinin yüksekliği nasıl ayarlanır? bir işlev mi yoksa yalnızca bir şablon aracılığıyla mı?
 

Geliştiriciler: Test cihazında SymbolsTotal (true) her zaman 1 sonucunu verir. Böyle mi olmalı?

 
Geliştiriciler: Test cihazında SymbolsTotal(true) her zaman 1 döndürür. Böyle mi olması gerekiyordu?

Test cihazı kendi 'Piyasa Gözlemini' simüle eder. Başlangıçta, test yaptığımız tek araç var. Otomatik olarak eklenir. Talimatı kullanarak test etmek için ihtiyaç duyduğumuz araçların geri kalanını OnInite'a kendimiz eklemeliyiz:

 bool   SymbolSelect(
   string   name,       // имя символа
   bool      select        // включить или выключить
   );
 
LS 0 Testi (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Başlatma yürütme
CG 0 Testi (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Toplam 59 enstrüman mevcuttur:
RR 0 Testi (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Piyasa İzleme penceresinde seçilen semboller : 12
DS 0 Testi (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 EURUSD üzerinde çalışmak GBPUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Testi (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Başlangıç Sonu
Test cihazı kendi 'Piyasa İzlemesini' simüle eder. Başlangıçta, test yaptığımız tek araç var. Otomatik olarak eklenir. Talimatı kullanarak test etmek için ihtiyaç duyduğumuz araçların geri kalanını OnInite'a kendimiz eklemeliyiz:

Tek yol buysa çok kötü. EA kodunun belirli araçlara kesin olarak bağlanmasından kaçınmak istedim. "Market Watch" terminali ile senkronizasyon yapmak istedim.
 
Tek yol buysa çok kötü. EA kodunun belirli araçlara kesin olarak bağlanmasından kaçınmak istedim. "Market Watch" terminali ile senkronizasyon yapmak istedim.
Aslında, muhtemelen 'Piyasa İzleme'de bir sembol seçimi yapmak gerekli değildir, bunu kontrol etmeme rağmen, test eden kişinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği enstrümanları içermesi gerekir.
Belgelerde bir hata, "Hızlandırıcı Osilatörü" göstergesioluşturma yönteminde , hacim türü olan ekstra bir parametre var. Görünüşe göre buraya "Birikim/Dağıtım" göstergesi oluşturma yönteminden geldim .

 

Bazen test raporunda bir hata var!

Klasör: ...\tester\cache

Dosya: *.XML

Hata nasıl görünür:

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>

Olmalı:

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Satır>
<Satır>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>


Evet ve eklemek istiyorum.

Yeniden test ederken, önceki testin dosyasını silmezseniz .

daha sonra yeni veriler öncekilerin üzerine yazılır ve eski verilerin kuyruğu kalır.

Misal:

<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Satır>
</Tablo>
</Çalışma sayfası>
</Çalışma kitabı>

<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>

Geliştiriciler: Test cihazında SymbolsTotal(true) her zaman 1 döndürür. Böyle mi olması gerekiyordu?

Evet, test sırasında varsayılan olarak Piyasa İzleme'de yalnızca bir sembol seçilir. Başkalarına ihtiyacınız varsa, bunları SymbolSelect() aracılığıyla ekleyin
 
'Geçmiş/Emirler' sekmesinde görüntülenir.Sizce stoplar tetiklendiğinde server'ın pozisyonu kapattığı emirde zararı durdur ve kar al emirleri nelerdir? Sonuçta, geçmişteki sipariş parametrelerini tam olarak düşünüyorsunuz.

Bir resimli yazımı tekrar okursan anlarsın belki... Geliştiriciler için durum açık gibi görünüyor. Tüm pozisyonlar dur ve kar al !!! Ancak Geçmiş->Siparişler raporunun S/L ve T/P alanları boş... hepsi ve her zaman.

ve bu değerler orada olmalı, sadece işe yarayan duraklar ve hareketler değil, aynı zamanda pozisyonlar için ayarlanmış olanlar da orada olmalıdır. Durdurmanın ayarlanıp ayarlanmadığını nasıl bilebilirim? Analiz edilecek düzinelerce günlük sayfası?

