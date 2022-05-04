Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 292

Yeni yorum
 
Interesting :
Fikre göre, otomatik olarak dönüştürülür, true - 1, false - 0.
hepsini anladım teşekkürler
 
fvdtrejder :
programda statik int Recount [] dizisini tanımladıktan sonra Recount[Number] =false yazabilir miyim
Kusura bakmayın bu programı özellikle çalışmadım o yüzden programın mantığını bilmiyorum. Seni tam olarak ne rahatsız ediyor? Statik dizinin elemanları programdaki değerlerini değiştiriyor mu?
[Silindi]  
Yedelkin :
Kusura bakmayın bu programı özellikle çalışmadım o yüzden programın mantığını bilmiyorum. Seni tam olarak ne rahatsız ediyor? Statik dizinin elemanları programdaki değerlerini değiştiriyor mu?
int'ye boole değerleri atanması.
 
Interesting :
int'ye boole değerleri atanması.

Ah, ayrıca bir seçenek. Bu soru kafa karıştırıyorsa, örtük tip döküm hakkında referans kitabına bakın.

İlke olarak, İlginç bu soruyu zaten yanıtladı. Ancak tamamen titiz olmak için açık tip döküm öneririm: 

Recount[Number] = ( int ) false
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5
 
fvdtrejder :

Boole ifadelerinin 1 veya 0'a dönüştürüldüğünü programda bulamadım veya bir şey anlamıyorum

geri kalanı için teşekkürler

Bunda bir suç yok , bool tipi de tamsayı olarak saklandığı için int tipine dönüşüm otomatik olarak yapılıyor ama boyutu 1 byte.

Bu yöntemin dezavantajı, farklı derleyicilere taşınabilirlik garantisinin olmamasıdır. Ancak, bu durumda önemli değil, çünkü diğer derleyiciler mevcut değil.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Тип bool - Документация по MQL5
 
Yedelkin :
Kusura bakmayın bu programı özellikle çalışmadım o yüzden programın mantığını bilmiyorum. Seni tam olarak ne rahatsız ediyor? Statik dizinin elemanları programdaki değerlerini değiştiriyor mu?
her şeyi anladım teşekkürler
 
beginner :
Bundan bir dakika önce Symbol1'in konumunun değiştiğini öğrenmem ilginç.

Farklı bir yöntem kullandığınızı anlıyorum, ancak mesele şu ki,

gereğinden fazla açmamak için ama bu senin işin...

Bu şeyi senin için çiğne.

 
alexluek :

Farklı bir yöntem kullandığınızı anlıyorum, ancak mesele şu ki,

gereğinden fazla açmamak için ama bu senin işin...

Bu şeyi senin için çiğne.

Sonuç olarak, symbol1 ile açıyoruz, symbol2,3 ile sesi ayarlıyoruz. Önerdiğiniz şey doğru, teşekkürler.
 

MT5 391

Test cihazı grafiğinde bir sorun var, önceki sürümde

nerede kapandıklarını ve hangisinin + veya - olduğunu görebilirsiniz

Ve şimdi bir şekilde birbirlerine yapışıyorlar. Şek . 2 kez açıldı + 2 kez kapandı - 2 değil 1 işlem olarak görüntülenir

hatta 3.4


Onlar. olması gerekirdi çünkü önceki sürümde aynı periyodu ve aynı parametreleri test ettim



bu arada - 2 çift üzerinde çalışın (arbitraj)

 

391, 392'yi inşa et

Sonuç tablosundan test çalıştırması #271 için parametreleri ayarlayın.

Optimizasyon sonuçları

ve tablodakilerle yakından ilişkili olmayan bir sonuç elde ederiz (((

271 geçiş için sonuç

1...285286287288289290291292293294295296297298299...3184
Yeni yorum