Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 292
Fikre göre, otomatik olarak dönüştürülür, true - 1, false - 0.
programda statik int Recount [] dizisini tanımladıktan sonra Recount[Number] =false yazabilir miyim
Kusura bakmayın bu programı özellikle çalışmadım o yüzden programın mantığını bilmiyorum. Seni tam olarak ne rahatsız ediyor? Statik dizinin elemanları programdaki değerlerini değiştiriyor mu?
int'ye boole değerleri atanması.
Ah, ayrıca bir seçenek. Bu soru kafa karıştırıyorsa, örtük tip döküm hakkında referans kitabına bakın.
İlke olarak, İlginç bu soruyu zaten yanıtladı. Ancak tamamen titiz olmak için açık tip döküm öneririm:
Boole ifadelerinin 1 veya 0'a dönüştürüldüğünü programda bulamadım veya bir şey anlamıyorum
geri kalanı için teşekkürler
Bunda bir suç yok , bool tipi de tamsayı olarak saklandığı için int tipine dönüşüm otomatik olarak yapılıyor ama boyutu 1 byte.
Bu yöntemin dezavantajı, farklı derleyicilere taşınabilirlik garantisinin olmamasıdır. Ancak, bu durumda önemli değil, çünkü diğer derleyiciler mevcut değil.
Bundan bir dakika önce Symbol1'in konumunun değiştiğini öğrenmem ilginç.
Farklı bir yöntem kullandığınızı anlıyorum, ancak mesele şu ki,
gereğinden fazla açmamak için ama bu senin işin...
Bu şeyi senin için çiğne.
MT5 391
Test cihazı grafiğinde bir sorun var, önceki sürümde
nerede kapandıklarını ve hangisinin + veya - olduğunu görebilirsiniz
Ve şimdi bir şekilde birbirlerine yapışıyorlar. Şek . 2 kez açıldı + 2 kez kapandı - 2 değil 1 işlem olarak görüntülenir
hatta 3.4
Onlar. olması gerekirdi çünkü önceki sürümde aynı periyodu ve aynı parametreleri test ettim
bu arada - 2 çift üzerinde çalışın (arbitraj)
391, 392'yi inşa et
Sonuç tablosundan test çalıştırması #271 için parametreleri ayarlayın.
ve tablodakilerle yakından ilişkili olmayan bir sonuç elde ederiz (((