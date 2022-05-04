Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 296

Yeni yorum
 

392 derlemesinde test cihazına ne oldu?

Daha önce olduğu gibi grafiği çizmeyi bıraktım. Şimdi, sürekli yeni anlaşmaların varlığına rağmen, grafikte yeni bir nokta, olduğu gibi hemen değil, üçüncü (dördüncü, beşinci) günde çizilir. Ve şimdi, genel olarak, test cihazı, test tamamlandıktan sonra grafikte sadece iki nokta çizdi - başlangıç ve son, test süresi 6 yılı kapsıyordu ve bu süre zarfında yaklaşık 500 işlem vardı.

 
Vigor :
MQL5 klasörü hakkında yorumumda bir örnek vardı. Bu arada, günlük mesajlarım var ve bunlar derleyicinin NEREDE dosyaları aradığını açıkça gösteriyor.

Ve yazdığım gibi, Görüntüler klasöründen göreceli bir yola sahip OBJPROP_BMPFILE da çalışmayı durdurdu. Genel olarak, en son deneylere göre, MQL5'ten \\ ile başlayan tam yolu belirtirseniz her şey çalışır.

Soru, bu yeniliğin yürürlükte olup olmadığıydı? Yoksa bu geçici mi?



Evet, şimdi yollar MQL5 klasörüne göre belirtilmelidir.


1) Bugün kaynaklarda yalnızca *.bmp'yi destekliyoruz. Gelecekte *.wav ve *.png eklenerek genişletilmesi planlanmaktadır.
2) kaynak, #resource "<kaynak dosyasına giden yol>" komutuyla eklenir
Bu durumda yol şu prensibe göre oluşturulur: satırın başında "\" varsa,
daha sonra kaynak MQL5 dizinine göre aranır, eğik çizgi yoksa kaynak dosyaya göre aranır,
bu kaynağın kayıtlı olduğu yer. Bu durumda, kaynak yolunda "..\" ve ":\" kullanımına izin verilmez.

3) kaynağın adı, adının başında eğik çizgi olmadan yolu olur, örneğin, "\Images\euro.bmp" idi,
daha sonra kaynağın adı "Images\euro.bmp" olur

4) görüntü özelliklerini ayarlarken MQL programındaki kaynağı kullanmak (gelecekte WAV oynatırken)
"::" özel işareti kullanılır, örneğin kaynağınızı kullanmak için "::Images\euro.bmp" kullanmanız gerekir.
başka bir ex5 kaynağı kullanmak için "pictures.ex5::Images\euro.bmp"
[Silindi]  
Rosh :

Evet, şimdi yollar MQL5 klasörüne göre belirtilmelidir.


Bu yüzden lütfen 384'ün açıklamasını yukarıdakilere göre düzeltin. aksi takdirde, öyle kalır - *.ex5'e bir kaynak eklemek için, istemci terminalinin MQL5\Image s dizinine göre dosyanın yolunu belirten #resource yönergesini kullanın.
[Silindi]  
Vipro :

Yapı 392'deki test cihazına ne oldu?

Daha önce olduğu gibi grafiği çizmeyi bıraktım. Şimdi, sürekli yeni anlaşmaların varlığına rağmen, grafikte yeni bir nokta, olduğu gibi hemen değil, üçüncü (dördüncü, beşinci) günde çizilir. Ve şimdi, genel olarak, test cihazı, test tamamlandıktan sonra grafikte sadece iki nokta çizdi - başlangıç ve son, test süresi 6 yılı kapsıyordu ve bu süre zarfında yaklaşık 500 işlem vardı.

Biraz saçmalık. Her işlem çizilmeli ve pencere ölçeklenmeli, yatay olarak uzatılmalıdır. her bölümü düşünmek için. Aksi takdirde - neden hiç? Ve eğer test bir çift üzerinde gerçekleştiriliyorsa, öz sermayenin üstünde senkron bir mum grafiği olması arzu edilir, böylece her bir anlaşma doğrudan şamdanların karşısında görülebilir. Milyonlarca işlemin optimizasyonu ile ilgili olarak, bunun bir oyundan daha fazlası olduğu açıktır, gerçekte böyle stratejiler neredeyse yoktur. Ayrıca, bu ikincil çünkü. işlemlerin görünürlüğü çok daha önemlidir. Geliştiriciler - Rumus'a bakın, orada test etmenin görselleştirme açısından ne kadar uygun olduğunu kastediyorum.
  
#import "kernel32.dll"
2011.02.08 14:06:45 Test uzmanı uzman dosyası C:\Program Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll açma hatası [2]


Garip, test cihazı ayrıca MQL5 klasörünü de arıyor...

 

Test cihazı, < 0.10 lotlarla çalışmak istemiyor

0.15 açılır ve 0.05 bir hata yazar [Geçersiz Birim]

Kaldıracı 1k500 olması gerektiği gibi koydum

? ? ?

 

Hata ya fonksiyondadır ChartNext ya örnekte:

EventChartCustom (currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart= ChartNext (currChart); // bir öncekine göre yeni bir grafik alın

       if (currChart==0) break ;

currChart aslında grafikler listesinin sonuna ulaşıldığında == -1.



 
alexluek :

Test cihazı, < 0.10 lotlarla çalışmak istemiyor

0.15 açılır ve 0.05 bir hata yazar [Geçersiz Birim]

Kaldıracı 1k500 olması gerektiği gibi koydum

? ? ?

Bu ifade ne döndürür? 

   double min_volume= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN );

Uzman Danışmanlarda Sınırlar ve Kontroller makalesine bakın

[Silindi]  
alexluek :

Test cihazı, < 0.10 lotlarla çalışmak istemiyor

0.15 açılır ve 0.05 bir hata yazar [Geçersiz Birim]

Kaldıracı 1k500 olması gerektiği gibi koydum

? ? ?

Hangi sunucu ve çift?
 
Interesting :
Hangi sunucu ve çift?
Tüm çiftler için Alpari
1...289290291292293294295296297298299300301302303...3184
Yeni yorum