Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 296
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
392 derlemesinde test cihazına ne oldu?
Daha önce olduğu gibi grafiği çizmeyi bıraktım. Şimdi, sürekli yeni anlaşmaların varlığına rağmen, grafikte yeni bir nokta, olduğu gibi hemen değil, üçüncü (dördüncü, beşinci) günde çizilir. Ve şimdi, genel olarak, test cihazı, test tamamlandıktan sonra grafikte sadece iki nokta çizdi - başlangıç ve son, test süresi 6 yılı kapsıyordu ve bu süre zarfında yaklaşık 500 işlem vardı.
MQL5 klasörü hakkında yorumumda bir örnek vardı. Bu arada, günlük mesajlarım var ve bunlar derleyicinin NEREDE dosyaları aradığını açıkça gösteriyor.
Ve yazdığım gibi, Görüntüler klasöründen göreceli bir yola sahip OBJPROP_BMPFILE da çalışmayı durdurdu. Genel olarak, en son deneylere göre, MQL5'ten \\ ile başlayan tam yolu belirtirseniz her şey çalışır.
Soru, bu yeniliğin yürürlükte olup olmadığıydı? Yoksa bu geçici mi?
Evet, şimdi yollar MQL5 klasörüne göre belirtilmelidir.
1) Bugün kaynaklarda yalnızca *.bmp'yi destekliyoruz. Gelecekte *.wav ve *.png eklenerek genişletilmesi planlanmaktadır.
2) kaynak, #resource "<kaynak dosyasına giden yol>" komutuyla eklenir
Bu durumda yol şu prensibe göre oluşturulur: satırın başında "\" varsa,
daha sonra kaynak MQL5 dizinine göre aranır, eğik çizgi yoksa kaynak dosyaya göre aranır,
bu kaynağın kayıtlı olduğu yer. Bu durumda, kaynak yolunda "..\" ve ":\" kullanımına izin verilmez.
3) kaynağın adı, adının başında eğik çizgi olmadan yolu olur, örneğin, "\Images\euro.bmp" idi,
daha sonra kaynağın adı "Images\euro.bmp" olur
4) görüntü özelliklerini ayarlarken MQL programındaki kaynağı kullanmak (gelecekte WAV oynatırken)
"::" özel işareti kullanılır, örneğin kaynağınızı kullanmak için "::Images\euro.bmp" kullanmanız gerekir.
başka bir ex5 kaynağı kullanmak için "pictures.ex5::Images\euro.bmp"
Evet, şimdi yollar MQL5 klasörüne göre belirtilmelidir.
Yapı 392'deki test cihazına ne oldu?
Daha önce olduğu gibi grafiği çizmeyi bıraktım. Şimdi, sürekli yeni anlaşmaların varlığına rağmen, grafikte yeni bir nokta, olduğu gibi hemen değil, üçüncü (dördüncü, beşinci) günde çizilir. Ve şimdi, genel olarak, test cihazı, test tamamlandıktan sonra grafikte sadece iki nokta çizdi - başlangıç ve son, test süresi 6 yılı kapsıyordu ve bu süre zarfında yaklaşık 500 işlem vardı.
#import "kernel32.dll"2011.02.08 14:06:45 Test uzmanı uzman dosyası C:\Program Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll açma hatası [2]
Garip, test cihazı ayrıca MQL5 klasörünü de arıyor...
Test cihazı, < 0.10 lotlarla çalışmak istemiyor
0.15 açılır ve 0.05 bir hata yazar [Geçersiz Birim]
Kaldıracı 1k500 olması gerektiği gibi koydum
? ? ?
Hata ya fonksiyondadır ChartNext ya örnekte:
EventChartCustom (currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart= ChartNext (currChart); // bir öncekine göre yeni bir grafik alın
if (currChart==0) break ;
currChart aslında grafikler listesinin sonuna ulaşıldığında == -1.
Test cihazı, < 0.10 lotlarla çalışmak istemiyor
0.15 açılır ve 0.05 bir hata yazar [Geçersiz Birim]
Kaldıracı 1k500 olması gerektiği gibi koydum
? ? ?
Bu ifade ne döndürür?
Uzman Danışmanlarda Sınırlar ve Kontroller makalesine bakın
Test cihazı, < 0.10 lotlarla çalışmak istemiyor
0.15 açılır ve 0.05 bir hata yazar [Geçersiz Birim]
Kaldıracı 1k500 olması gerektiği gibi koydum
? ? ?
Hangi sunucu ve çift?