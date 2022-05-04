Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 140
mb konu dışı - Grafiklerin boyutunu ve konumunu ayarlıyorum, MT5'i kapatıyorum, açıyorum - sonuç olarak, tüm grafikler pencerenin tüm genişliği boyunca gerilir, bundan nasıl kurtulurum?
Bir hizmet masası isteği oluşturun.
Lütfen terminali yeniden başlatmadan önce (konum ayarlarıyla birlikte) ve başlatıldıktan sonra ekran görüntülerini sağlayın.
Bu kaotik hikayeden tek bir sorum var: bununla bir şekilde başa çıkmak mümkün mü?
Ayarladığınız test parametrelerinin ve tarihlerinin ayrıntılı bir açıklamasına ihtiyacınız var, ancak gerekli sonucu alamıyorsunuz. Koştuğunuz uzmana zarar vermez.
Bunu bir başvuru şeklinde hizmet masasına vermek en iyisidir.
geliştiriciler
Yeni yapının pazar genel bakışında hiçbir sembol yoktur (veya sadece görünmez). Yoksa sadece benim hatam mı?
Yapı, WinXP 32 bit altında çalışır.
Yoksa sadece benim hatam mı?
Yapı, WinXP 32 bit altında çalışır.
Her şeyim kaldı. XP. Sağ fare düğmesi çalışmıyor mu?
Üç yeniden başlatmadan sonra her şey göründü. Diğer terminallerde deneyeceğim ...
not
Diğerleri tamam. Rastgele bir aksaklık gibi görünüyor :(
Meraklı. Böyle bir şakayı fark eden var mı?
Optimizasyondan sonra , grafiği kontrol etmek ve görüntülemek için " Tek testi çalıştır " da (en iyi) seçeneği seçin,
ve tekli testte tamamen farklı bir sonuç elde ederiz.
Ve ayarlarda her şey optimizasyonla aynı
Zaten iki kez yakaladım, optimizasyonu durdurdum, çalıştırın, ancak test optimizasyona karşılık gelmiyor ve +9000'den eksi 9000'e ... Cant'ın ne olduğunu anlamıyorum. Belki benim. Henüz servise yazmıyorum.
Başka ne ekleyebilirim. Son durumda:
Optimizasyondan sonra (testten önce), test yöntemini ' OHLC'den M1'e (optimizasyon sırasındaydı) ' Her onay ' olarak değiştirdim, sonuç aynı olumsuzdu. Bundan sonra test yöntemini ' M1'de OHLC ' olarak değiştirdim ve tekrar test ettim. Farklar önemsizdir, optimizasyonun yapıldığı parametreler verilmiştir.
İşlem seansını kontrol etmek için bir fonksiyon yazdı. Test cihazındaki demo üzerinde çalışmak istemiyor, verileri günlüğe yazdırdı, olan buydu
Demodan:
Test cihazından:
kod:
.... Belki bilgili kişiler MT5'teki tarihi yayılmalar hakkında cevap verir. MT4'te tüm geçmişin yayılması her zaman tırnak içindeki en son yayılmaya eşit alındı. Bu nedenle, test sonuçları, test cihazının başlatma süresine bağlı olarak değişiyordu. Sadece Cumartesi ve Pazar günleri sonuçlar değişmedi.
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Şimdi, gözlemlerime göre bu düzeltildi. Geçmişi spreadlerle doldurun
Bu, MT4'te bile oldu. Optimizasyon sırasında geçmiş alıntılar (O, H, L, C) değişebilir. Optimizasyon sırasında yeni bir çubuk gelirse, en son ticaretin sonucu da değişebilir. Spread de değişebilir: Optimizasyonu bir spread ile başlattık ve gerçekleştirdik ve kontrol başka bir spread ile yapıldı. MT5'in tarihsel spreadleri (istekler ve teklifler) içermesi gerekirken, bunu kendim test etmedim. Belki bilgili kişiler MT5'teki tarihi yayılmalar hakkında cevap verir. MT4'te tüm geçmişin yayılması her zaman tırnak içindeki en son yayılmaya eşit alındı. Bu nedenle, test sonuçları, test cihazının başlatma süresine bağlı olarak değişiyordu. Sadece Cumartesi ve Pazar günleri sonuçlar değişmedi.