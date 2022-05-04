Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 266
Döngü problemi, (tabii ki, sıfıra değişmedikçe) değiştirme şeklinde değil, asla sıfırdan küçük olmayacak olan bu değişkenin değerinin kontrol edilmesindedir.
Ne söylemek istediğini anlamıyorum. Örneğin, "sorunu" önlemek için döngüden ek bir çıkış koşulu ekleyebilirsiniz.
veya for'a dayalı değil, while'a dayalı bir döngü yapın ...
Ne söylemek istediğini anlamıyorum.
Ne söylemek istediğini anlamıyorum. Örneğin, "sorunu" önlemek için döngüden ek bir çıkış koşulu ekleyebilirsiniz.
veya for'a dayalı değil, while'a dayalı bir döngü yapın ...
Rakamlar yuvarlanmamıştır. Belki yanlış bir şey yapıyorum, lütfen söyle.
İşte kod:
İşte sonuç:2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1
1) Okuyun: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double ve https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) Yazdırırken yuvarlama yapmak istiyorsanız: DoubleToString
Teşekkürler, yardımcı oldu.
GBPUSD sembolü için kâr puanlarının ve fiyatlarının yuvarlanmasıyla ilgili bazı yanlış anlamalar burada. Olması gerektiği gibi görünmüyor.
Otomatik Güncelleme nedir, LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir.
nasıl çalıştırılır
terminal güncellenmiyor
OS Win 7 - 32, terminal "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable komutuyla başlatılır
ZY Her seferinde yeniden yüklemek mümkün mü?
Gezgin penceresinden bir uzman dosyası yanlışlıkla silindi. Aynı isimli .mq5 dosyasının da silindiği ortaya çıktı.
Söyle bana, bu dosyaları kurtarmak (bulmak) mümkün mü?
Benzer bir iş parçacığı bulamıyorum.
Windows geri dönüşüm kutusunda onlar (devre dışı bırakılmamışsa)