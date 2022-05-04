Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 266

Döngü problemi, (tabii ki, sıfıra değişmedikçe) değiştirme şeklinde değil, asla sıfırdan küçük olmayacak olan bu değişkenin değerinin kontrol edilmesindedir.

Ne söylemek istediğini anlamıyorum. Örneğin, "sorunu" önlemek için döngüden ek bir çıkış koşulu ekleyebilirsiniz. 

   uchar LastBarInd = 2 ;
   for ( uchar i = LastBarInd; i >= 0 ; i--)
     {
      ................. // тело
      if (i == 0) break;
     }

veya for'a dayalı değil, while'a dayalı bir döngü yapın ...

 
AlexSTAL :

Ne söylemek istediğini anlamıyorum.

Demek istediği, derleyicinin derleme zamanında basit statik karşılaştırmaları yakalayabileceği, ancak çalışma zamanı denetimine karşı güçsüz olduğudur.
 
AlexSTAL :

Ne söylemek istediğini anlamıyorum. Örneğin, "sorunu" önlemek için döngüden ek bir çıkış koşulu ekleyebilirsiniz.

veya for'a dayalı değil, while'a dayalı bir döngü yapın ...


Evet, ancak "i>=0" kontrolünü "true" ile değiştirebileceğiniz for koşulunda, derleyici size bundan bahsedecektir (bir sonraki derlemelerden birinde bir uyarı ile).
 
Test çizelgesi penceresi, MT4'te olduğu gibi TP, SL seviyeleri, bekleyen siparişleri göstermez. MT5'e ekleyebilir misiniz?
Rakamlar yuvarlanmamıştır. Belki yanlış bir şey yapıyorum, lütfen söyle.

İşte kod: 

   for ( int e= 1 ; e<=NSignalBuy; e++)
     {
   Print ( "OkruglyaemDo2[" ,e, "]=" , NormalizeDouble (OkruglyaemDo2[e], 2 ));
     }

İşte sonuç:

2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Çekirdek 1
 
1) Okuyun: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double ve https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Yazdırırken yuvarlama yapmak istiyorsanız: DoubleToString

AlexSTAL :

1) Okuyun: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double ve https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Yazdırırken yuvarlama yapmak istiyorsanız: DoubleToString

Teşekkürler, yardımcı oldu.

GBPUSD sembolü için kâr puanlarının ve fiyatlarının yuvarlanmasıyla ilgili bazı yanlış anlamalar burada. Olması gerektiği gibi görünmüyor.


 

Otomatik Güncelleme nedir, LiveUpdate sistemi aracılığıyla kullanılabilir.

nasıl çalıştırılır

terminal güncellenmiyor

OS Win 7 - 32, terminal "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable komutuyla başlatılır

ZY Her seferinde yeniden yüklemek mümkün mü?

 

Gezgin penceresinden bir uzman dosyası yanlışlıkla silindi. Aynı isimli .mq5 dosyasının da silindiği ortaya çıktı.

Söyle bana, bu dosyaları kurtarmak (bulmak) mümkün mü?

Benzer bir iş parçacığı bulamıyorum.

 
Yedelkin :

Gezgin penceresinden bir uzman dosyası yanlışlıkla silindi. Aynı isimli .mq5 dosyasının da silindiği ortaya çıktı.

Söyle bana, bu dosyaları kurtarmak (bulmak) mümkün mü?

Benzer bir iş parçacığı bulamıyorum.

Windows geri dönüşüm kutusunda onlar (devre dışı bırakılmamışsa)

