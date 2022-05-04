Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 133
Anladığım kadarıyla tahakkuk, demoda veya testte olduğu gibi...
Bu nedenle, değerleri günlüğe çıkarırken, yalnızca bir kez (ilk kez) parabolik işlev, yani. CopyBuffer, bir hata durumunda olması gerektiği gibi -1 değil 0 döndürür (bunun olmaması gerekir, tüm veriler oradadır, her şey yüklenir, harika çok boyutlu diziler yoktur, hata olmamalıdır! ). Ve bu SADECE test cihazında ve SADECE BİR KEZ olur. Sonra her şey iyi çalışıyor.
Ana kodda, fonksiyonların bana ne döndürdüğü benim için önemli değil, sonunda, bir ticaret talebi söz konusu olduğunda, istek için alınan değerler evrensel bir fonksiyon tarafından kontrol edilir ve eğer her şey yolunda, isteği gönderiyoruz, hayır - normale dönene kadar bekliyoruz...
Bu kodu parabolik alıcı işlevinizde deneyin.
Günlükte böyle bir şey alacaksınız
Bu, neden -1 değil de 0 aldığınızı açıklayacaktır.
3. kez tekrar edeceğim. Veri mevcuttur, ancak gösterge değerleri o sırada hesaplanmayabilir. Kılavuzda yazıyor!
nasıl oluyor? yeniden keşif veya tahakkuk
FC yeniden açılmaktan muzdarip, MT'de hayatı boyunca tahakkuk etti. Normal günlerde tek ve Çarşamba günü x3 ( Üçlü takas günü belirtilecektir)...
tam olarak, CopyBuffer'ın yanıtını değil, parabolik değerini alıyoruz ...
tamam... parabolik fonksiyonu senin verdiğinle değiştirelim (baskılarla).
For döngüsüne baskılar ekliyorum (sıfır koruması yok)
Test cihazında çalıştır
ve siz iptal tuşuna basana kadar sonsuza kadar devam eder
uzmanı çizelgeye koy
günlükte hata yok
uzmanlar sekmesinde resme bakıyoruz, ayrıca hata yok
parabolik noktaları sayabilirsin, her şey açıkça çakışıyor, on ikide döngüden çıkıyoruz ...
Uzun zaman önce fark ettim ki MQL5'te "o anda" veya şu anda... veriler şurada burada hesaplanmayabilir... Ama bu doğru değil, düzeltmeniz gerekiyor ve koda koltuk değneği yazmamalısınız.
ve bu arada, bu sadece parabolik ile değil, diğer tüm göstergelerde de geçerlidir.
FK'nin ne olduğunu bilmiyorum.. Sadece şampiyonada NASIL OLACAĞINI bilmem gerekiyor.
FC - Forex Kulübü ve diyelim ki Rumus2 terminali.
Şampiyonluk için bir test hesabı var mı? Deneyin ve her şey netleşecek...
Uzun zaman önce fark ettim ki MQL5'te "o anda" veya şu anda... veriler şurada burada hesaplanmayabilir... Ama bu doğru değil, düzeltmeniz gerekiyor ve koda koltuk değneği yazmamalısınız.
ve bu arada, bu sadece parabolik ile değil, diğer tüm göstergelerde de geçerlidir.
Tartışmalara başlamayalım.
Bu konu defalarca tartışıldı. Çok uzun zaman önce değil, tekrar geri döndüler ( https://www.mql5.com/en/forum/1951 )
oturuyorum.. izliyorum..
MQL5 ve MQL4'ün aynı ekip tarafından yazıldığına inanamıyorum..(((
MQ4 - uçuş..
MQ5 - bebek konuşması .. Kimseyi kırmak istemedim - ama .. (((
Tartışmalara başlamayalım.
Bu konu defalarca tartışıldı. Çok uzun zaman önce değil, tekrar geri döndüler ( https://www.mql5.com/en/forum/1951 )
bu konuyu görmemiştim evet aynı şey...
Gerçek şu ki, tüm durumlar için her satırda aptalca kontroller yapmayacağım, kodu karıştırıp yığmayacağım. Bu tartışılmazsa ... koltuk değnekleri eklenir, oldukça büyük bir proje nihayet tamamen yeniden yapılır ve çalışmaya başlar ...
Ama genel olarak, bu yaklaşıma sadece şaşırdım ... Böyle bir sorunun ilk kez sorulmadığı ortaya çıktı (eminim gelecekte diğer insanlar bunu bir kereden fazla yaşayacaktır), ve her seferinde “ilk seferki gibi” bu hatayı aşmak için ne yapılması gerektiğini açıklamak için kendilerinin ve diğer insanların çalışma zamanlarının çoğunu harcarlar ...
Yapmanız gereken tek şey, Expert Advisor'ı başlatırken bu branşta önerilen, sadece ONE Sleep(1000)'i TESTER'a eklemektir.
Kabuk, aksaklıkları ve oldukça kesin olarak tanımlanmış olanları ima edecek şekilde olmamalı ve bu aksaklıkların kodda atlanması gerekiyordu. Üstelik TERMİNAL doğru ve düzgün çalışıyor, HATA YOK (bu durumda). Ancak test edenin işi terminalin çalışmasından FARKLIDIR.
ps denk merhaba :)