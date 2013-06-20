Осциллятор Equity средствами MQL5

Привет всем!

День бьюсь над вопросом построения осциллятора Equity под графиком, к которому он привязан (так как график в Тестере лишен главного, а именно простоты сопоставления с изменением рынка, о чем  писали, кстати, и другие).

Проблема же, как я понял, носит двухсторонний характер.

С одной стороны, в методе OnCalculate осциллятора метод определения Equity AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) для каждого бара действовать отказывается.

С другой стороны, трудно понять, можно ли менять график осциллятора (а точнее буфер его данных) из кода OnTick эксперта, где метод AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)  работает.

Ниже привожу код осциллятора, который результата при всей своей простоте не дает.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Equity.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double        Values[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
   //--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Values,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 100);
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
   ArraySetAsSeries(Values, false);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[]){
   int toCount = (int)MathMin(rates_total, rates_total - prev_calculated + 1);
   for (int i = toCount - 2; i >= 0; --i){
      Values[i] = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);  
   }
   return rates_total;
}

Интуитивно понимаю, что вопрос должен решаться просто, но как - понять пока не могу.

Может быть, у кого-то есть на этот счет какие-то мысли? 

 
AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); возвращает текущее состояние эквити и не имеет истории. В вашем примере все ячейки буфера индикатора записываются одинаковым значением. Вот вам пример индикатора эквити, но он работает только с момента запуска на графике

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Equity.mq5 |
//|                                                    Сергей Грицай |
//|                                               sergey1294@list.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Сергей Грицай"
#property link      "sergey1294@list.ru"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  MediumAquamarine
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

double         Label1Buffer1[];
double         Label1Buffer2[];
double         Label1Buffer3[];
double         Label1Buffer4[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Label1Buffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Label1Buffer4,INDICATOR_DATA);

   ArraySetAsSeries(Label1Buffer1,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer2,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer3,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer4,true);
   
   ArrayInitialize(Label1Buffer1,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer2,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer3,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer4,0.0);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   Label1Buffer1[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer2[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer3[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer4[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Немного исправил индикатор так лучше будет

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
#property indicator_color1  MediumAquamarine
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

double         Label1Buffer1[];
double         Label1Buffer2[];
double         Label1Buffer3[];
double         Label1Buffer4[];

datetime Time[1];
datetime curbar[1];
datetime lastbar[1];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Label1Buffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Label1Buffer4,INDICATOR_DATA);

   ArraySetAsSeries(Label1Buffer1,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer2,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer3,true);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer4,true);

   ArrayInitialize(Label1Buffer1,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer2,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer3,0.0);
   ArrayInitialize(Label1Buffer4,0.0);

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(NewBar())
     {
      Label1Buffer1[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      Label1Buffer2[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      Label1Buffer3[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
      Label1Buffer4[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
     }
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>Label1Buffer2[0])Label1Buffer2[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)<Label1Buffer3[0])Label1Buffer3[0]= AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
   Label1Buffer4[0]=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool NewBar()
  {
   if(CopyTime(_Symbol,0,0,1,Time)<1)return(false);

   curbar[0]=Time[0];
   if(lastbar[0]!=curbar[0])
     {
      lastbar[0]=curbar[0];
      return(true);
     }
   else
     {
      return(false);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Вот такая примерно картинка получается

т

 

Сергей, спасибо!

Но неужели отсутствует возможность создать полноценный осциллятор Equity с учетом истории? 

Ведь в OnTick эксперта все значения  Equity за выбранный в тестере период выводятся самым простейшим образом

Print (AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY))...

 
DV2010:

Сергей, спасибо!

Но неужели отсутствует возможность создать полноценный осциллятор Equity с учетом истории? 

Ведь в OnTick эксперта все значения  Equity за выбранный в тестере период выводятся самым простейшим образом

Print (AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY))...

Можно, но это не так просто. Нужно эмулировать торговлю по истории сделок. и могут быть еще проблемы с синхронизацией данных по разным инструментам. И не путайте индикатор с тестером . Тестер как раз и эмулирует торговлю.
 

Судя по выводу меняющихся значений в Print (AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)), изменения в Equity есть, так как текущее состояние Equity по истории эмулируется в методе OnCalculatde(...) индикатора и происходит это синхронно с обработкой в методе OnTick эксперта.

Так в чем же дело? Почему в выводе в журнал прибыль меняется, в то время, как в Индикаторе остается неизменной (в моем случае - 10000)?

Код - простейший (немного переписал):

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Equity.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double Values[];


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
   //--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Values,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, 100);
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
   ArraySetAsSeries(Values, false);
   return(0);
  }


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[]){


   //---Блок контрольных показателей
   HistorySelect(0,TimeCurrent());
   Print("Equity - OnCalculate: HistoryDealsTotal()=", HistoryDealsTotal());
   Print("Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   Print("Equity - OnCalculate: rates_total=", rates_total);
   Print("Equity - OnCalculate: prev_calculated=", prev_calculated);
   Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(open)= ", ArraySize(open));
   Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(Values)= ", ArraySize(Values));
   Print("Equity - OnCalculate: datetime(time[",ArraySize(time)-1,"])= ", datetime(time[ArraySize(time)-1]));  


   //---Блок заполнения Индикатора и журнала сообщений значениями
   for (int i = prev_calculated; i <= rates_total-1; ++i){
      //Путем сопоставления с выводом значений в Print() исследуются 2 варианта:
      // - Первый вариант - индикатор показывает динамику цен - правильно
      //Values[i] = open[i]; //То есть в соответствии с выводом в Print(...)
      // - Второй вариант - индикатор показывает динамику Equity - неправильно, так как объем остается постоянным
      Values[i] = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); //Хотя в выводе Print(...) он меняется 
      //---Блок проверки даты и показателей цены открытия и Equity в цикле заполнения в рамках диапазона тестирования:
      if(prev_calculated > 0){
         Print("Equity - OnCalculate - Cycle: datetime([",i,"])= ", datetime(time[i]));
         Print("Equity - OnCalculate - Cycle: ArraySize([",i,"])= ", open[i]);
         Print("Equity - OnCalculate - Cycle: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) = ", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));    
      }
   }
   return rates_total;
}


В результате на истории в Индикаторе значение баланса является постоянным и = 10000 , хотя в выводе Print меняется, а в случае с динамикой не баланса, а цен, отображение происходит корректно.

 К примеру, для последнего из баров тестируемого периода параметры таковы.

2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate - Cycle: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) = 9949.299999999999
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate - Cycle: ArraySize([6418])= 1.33724
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate - Cycle: datetime([6418])= 2011.01.14 22:00:00
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: datetime(time[6418])= 2011.01.14 22:00:00
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: ArraySize(Values)= 6419
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: ArraySize(open)= 6419
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: prev_calculated=6418
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: rates_total=6419
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=9949.299999999999
2011.01.19 19:27:27 Core 1 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: HistoryDealsTotal()=12

DV2010:

Судя по выводу меняющихся значений в Print (AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)), изменения в Equity есть, так как текущее состояние Equity по истории эмулируется в методе OnCalculatde(...) индикатора и происходит это синхронно с обработкой в методе OnTick эксперта.

Так в чем же дело? Почему в выводе в журнал прибыль меняется, в то время, как в Индикаторе остается неизменной (в моем случае - 10000)?


Вам достаточно закомментировать весь ненужный вывод и начать выводит значение prev_calculated, чтобы понять, что индикатор рассчитывается только в первый раз, а на следующих тиках цикл не работает

   //---Блок контрольных показателей
   //HistorySelect(0,TimeCurrent());
   //Print("Equity - OnCalculate: HistoryDealsTotal()=", HistoryDealsTotal());
   //Print("Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   //Print("Equity - OnCalculate: rates_total=", rates_total);
   //Print("Equity - OnCalculate: prev_calculated=", prev_calculated);
   //Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(open)= ", ArraySize(open));
   //Print("Equity - OnCalculate: ArraySize(Values)= ", ArraySize(Values));
   //Print("Equity - OnCalculate: datetime(time[",ArraySize(time)-1,"])= ", datetime(time[ArraySize(time)-1]));  
   Print("prev_calculated=",prev_calculated,"   rates_total=",rates_total);
 

Rosh, если честно, то понял Вас мало. Вывод был нужен только для того, чтобы убедиться в том, что Equity внутри диапазона тестирования действительно меняется.  

То, что до начала диапазона тестирования цикл в OnCalculated работает в отношении диапазона, а потом внутри диапазона тестирования каждый вызов OnCalculated содержит только по одному тику и проходу – понятно, но почему  изменяющееся значение Equity не отображается на Индикаторе, хотя изменяющиеся значения в массив Индикатора записываются?

Вот - код сокращенной версии OnCalculated: 

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[]){
   Print("prev_calculated=",prev_calculated,"   rates_total=",rates_total);
   Print("Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=", AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   for (int i = prev_calculated; i <= rates_total-1; ++i){
      Values[i] = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); 
   }
   return rates_total;
}

Вот - результаты в конце тестируемого периода, в которых видно, что Equity, которые мы записываем в массив значений индикатора, меняется и отличается от первоначального баланса, равного 10000:

2011.01.20 13:32:07     Core 1  OnTester result 0
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   order performed sell 0.15 at 1.33829 [#13 sell 0.15 EURUSD at 1.33829]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   deal performed [#13 sell 0.15 EURUSD at 1.33829]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   deal #13 sell 0.15 EURUSD at 1.33829 done (based on order #13)
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 23:59:59   position closed due end of test at 1.33829 [buy 0.15 EURUSD 1.33593]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=9949.299999999999
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 22:00:00   prev_calculated=6418   rates_total=6419
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   CTrade::PositionOpen: instant buy 0.15 EURUSD at 1.33593 [done at 0.00000]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   order performed buy 0.15 at 1.33593 [#12 buy 0.15 EURUSD at 1.33593]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   deal performed [#12 buy 0.15 EURUSD at 1.33593]
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   deal #12 buy 0.15 EURUSD at 1.33593 done (based on order #12)
2011.01.20 13:32:07     Core 1  2011.01.14 21:00:00   instant buy 0.15 EURUSD at 1.33593 (1.33577 / 1.33593 / 1.33577)
А вот - график баланса с присвоенными значениями на тестируемом периоде

Проверяем значение Equity по графику индикатора по состоянию на 2011.01.14 22:00.

Согласно журналу по состоянию на 2011.01.14 22:00:00 оно должно быть равным 9949:

... 2011.01.14 22:00:00   Equity - OnCalculate: AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)=9949.299999999999

 А что мы видим на графике Индикатора?

 
