Tüm gösterge parametreleri zaten Expert Advisor'ın kendisinde sıralanmışsa ve parametre varyasyonlarını depolayan girişte yalnızca bir TRIX değeri alınmışsa , genetik algoritma test cihazında doğru çalışır mı?
Bir hesabı değiştirirken, görev çubuğu, başlangıçta MT5'in bağlı olduğu hesapla ilgili bilgileri görüntüler. 355 oluşturun.
MQL5: Bir grafikteki göstergeleri yönetmek için eklenen yöntemler: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
kısa konuşacağım:
Merhaba!
Söyleyin bana, Metatrader 5 işlem platformuna Dow Jones Endeksi (DJI) fiyat teklifleri ekleyebilir miyim?
Bir hesabı değiştirirken, görev çubuğu, başlangıçta MT5'in bağlı olduğu hesapla ilgili bilgileri görüntüler. 355 oluşturun.
Yapı 358'de tekrarlanıyor mu?
- _Period veya Period() göstergesindeki noktayı talep ediyorum ve bunları Comment()'e yazıyorum. 60 dakikadan kısa grafiklerde. her şeyi doğru gösterir ve 60 ve daha fazlası bir tür saçmalık yazar. Özellikle H1'de - 16385 veriyor. Olması gereken bu mu? O halde grafiğin periyodunu dakika cinsinden nasıl öğrenebilirsiniz?
Şimdi, MT4'ün aksine, Dönem bir periyottaki dakika sayısı anlamına gelmez.
Nasıl öğrenileceği hakkında...
DönemSaniye
Dönemdeki saniye sayısını döndürür.
int DönemSaniye (
ENUM_TIMEFRAMES dönem=PERIOD_CURRENT // grafik periyodu
);
Seçenekler
dönem=PERIOD_CURRENT
[içinde] ENUM_TIMEFRAMES numaralandırmasındaki grafik dönemi değeri. Parametre belirtilmezse, programın çalıştığı mevcut grafik periyodunun saniye sayısı döndürülür.
Geri dönüş değeri
Belirtilen dönemdeki saniye sayısı.
