Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 201

Yeni yorum
 
Mr.FreeMan :

Tüm gösterge parametreleri zaten Expert Advisor'ın kendisinde sıralanmışsa ve parametre varyasyonlarını depolayan girişte yalnızca bir TRIX değeri alınmışsa , genetik algoritma test cihazında doğru çalışır mı?
Girdi parametrelerinin değerlerinin, hesaplanan gizli varyasyonlarla açık bir şekilde karşılaştırılması durumunda olacaktır.
 

Bir hesabı değiştirirken, görev çubuğu, başlangıçta MT5'in bağlı olduğu hesapla ilgili bilgileri görüntüler. 355 oluşturun.

 

MQL5: Bir grafikteki göstergeleri yönetmek için eklenen yöntemler: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.

kısa konuşacağım:


 

Merhaba!
Söyleyin bana, Metatrader 5 işlem platformuna Dow Jones Endeksi (DJI) fiyat teklifleri ekleyebilir miyim?

 
AndrewX2002 :

Merhaba!
Metatrader 5 işlem platformuna Dow Jones Endeksi (DJI) teklifleri ekleyebilir misiniz?

Merhaba, sadece komisyoncu eklerse, kendiniz yapamazsınız.
 
Ashes :

Bir hesabı değiştirirken, görev çubuğu, başlangıçta MT5'in bağlı olduğu hesapla ilgili bilgileri görüntüler. 355 oluşturun.

Yapı 358'de tekrarlanıyor mu?
 
alexvd :
Yapı 358'de tekrarlanıyor mu?
[Henüz değil.
 

- _Period veya Period() göstergesindeki noktayı talep ediyorum ve bunları Comment()'e yazıyorum. 60 dakikadan kısa grafiklerde. her şeyi doğru gösterir ve 60 ve daha fazlası bir tür saçmalık yazar. Özellikle H1'de - 16385 veriyor. Olması gereken bu mu? O halde grafiğin periyodunu dakika cinsinden nasıl öğrenebilirsiniz?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
[Silindi]  
ANG3110 :

- _Period veya Period() göstergesindeki noktayı talep ediyorum ve bunları Comment()'e yazıyorum. 60 dakikadan kısa grafiklerde. her şeyi doğru gösterir ve 60 ve daha fazlası bir tür saçmalık yazar. Özellikle H1'de - 16385 veriyor. Olması gereken bu mu? O halde grafiğin periyodunu dakika cinsinden nasıl öğrenebilirsiniz?

Şimdi, MT4'ün aksine, Dönem bir periyottaki dakika sayısı anlamına gelmez.

Nasıl öğrenileceği hakkında...

DönemSaniye

Dönemdeki saniye sayısını döndürür.

int DönemSaniye (
    ENUM_TIMEFRAMES    dönem=PERIOD_CURRENT        // grafik periyodu
);

Seçenekler

dönem=PERIOD_CURRENT

[içinde] ENUM_TIMEFRAMES numaralandırmasındaki grafik dönemi değeri. Parametre belirtilmezse, programın çalıştığı mevcut grafik periyodunun saniye sayısı döndürülür.

Geri dönüş değeri

Belirtilen dönemdeki saniye sayısı.

 
Interesting :
Şimdi, MT4'ün aksine bir nokta, bir periyottaki saniye sayısı anlamına gelmez.
MT4'te bile saniye sayısını göstermedi canım... Ama MT4'te dakikaları net bir şekilde gösterdi. O halde H1 grafiğinde _Period ne gösteriyor? Bana göre bu ciddi bir bug.
1...194195196197198199200201202203204205206207208...3184
Yeni yorum