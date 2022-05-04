Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 199
Teşekkürler, üzgünüm. İmkanlar açısından biraz sınırlı. Sonuçta, terminalin içerik menüsünde hem "gösterge silme penceresi" hem de ayrı olarak "gösterge silme" vardır. API'de "göstergeyi kaldır" işlevini görmeyi umuyordum, bunun belgelere yansıtılmasının unutulduğunu varsayarak. Görünüşü için umut edebilir miyiz? çünkü terminaldeki uygulaması zaten var mı?
Not Evet ve grafikteki bir alt pencereyi de silemezsiniz. evet, gerçekten, sadece tüm çizelge. "Grafikteki her şeyi" yapmanıza (etkinleştirme / devre dışı bırakma / parametreleri değiştirme / tek tıklamayla veya ticaret koşullarına bağlı olarak göstergeleri birleştirme) izin veren işlevler bir grafik panelde faydalı olacaktır.
MQL5 kullanarak göstergeyi tablodan silme işlevinin görünmesi mümkündür.
Optimizasyon yanlışlıkla parametrelerde ayarlanmadı mı?
Burada daha fazla ayrıntı gerekli...
Optimizasyon yanlışlıkla parametrelerde ayarlanmadı mı?
Hayır. Şampiyonaya katılanlardan birinin danışmanının olağan test çalışması (çoklu para birimi), ilgili çiftler için uzun bir geçmiş takası ve bu kadar.
Bu arada, test cihazının hangi çiftlerin pompalanması gerektiğini nasıl belirlediğini merak ediyor musunuz? Genel durumda, teste başlamadan önceden bilmek imkansızdır...
Birkaç kez, test cihazının (derleme 355) teste başlamadığı bir durum gözlemledim - geçmişin uzun bir indirilmesinden sonra, herhangi bir hata mesajı olmadan hemen bağlantısı kesildi ...
onaylıyorum.
MA'daki en kolay exp. Bağlantı kesildikten hemen sonra başlatıldıktan sonra. Ama istikrarsız ve zaman içinde.