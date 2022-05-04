Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 203
Gerçekten müdahale etmiyor, ancak yine de bir forum hatası:
FF tarayıcı 3.6.12, çözünürlük 1024 x 768.
Test ettikten sonra ekrana atılan test cihazı grafiği ile ilgili bir sorum var.
Grafikteki çizgilerin veya nesnelerin rengini bir şekilde değiştirmek mümkün müdür?
En azından deinit() işlevinde veya test sırasında bu çizelgeye kendi nesnelerinizi eklemek mümkün müdür?
MT4'te grafikte görüntülendim ve metin biçiminde kar ettim ve ihtiyacım olan her şey farklıydı.
Buraya ne dersin?
Nesneler listesinde neden MT4'te olduğu gibi kapatma üçgenleri ve değişiklik çizgileri yok?
Açma ve kapama okları tamamen aynıdır ve algıyı karıştırır.
tester.tpl adlı bir şablon kullanın:
[Henüz değil.
Buraya kadar haklıydı...
Başka bir makinede kontrol ettim - sorun yok. Şimdi ekran görüntüsünü aldığımda kontrol ettim (görev çubuğundaki hesap numarası ile terminal penceresindeki hesap numarası arasında tutarsızlık). 358 oluşturun, aynı etki. Bu arada, görev çubuğunda MT5'in görüntülenmesiyle ilgili sorunlar (bazen çalışmasına rağmen hiç çalışmıyor) aynı makinedeydi.
not. Her hesap değişikliğinde görünmüyor - yaklaşık iki düzineden 2 tutarsızlık vakası vardı ...
lütfen açıkla. durum bu, danışmanı uzun süre test etmeye çalıştım, tuhaflıklar buldum, tarihin başında dakikalarca grafiği açtım ve hiçbir şey anlamadım:
çözünürlüğü düşürdü, acı verici bir şekilde tanıdık bir resim elde etti, zaman dilimlerini M1'den D1'e değiştirirken resim değişmiyor
teşekkürler, anlıyorum, ama bu beklenmedik geçişler beni şaşırtıyor, belki de grafikte hangi zaman aralığının açık olduğunu netleştirmek için bir tür görsel uyarı dizisi sağlamak gerekli olabilir, aksi takdirde düğmeye bastığımda dörde alışırım grafiğin dönem panelinden, bu aslında ...
Nesnelerimi test çizelgesine nasıl çizeceğimi veya simgeleri veya renklerini nasıl değiştireceğimi sordum. Tpl'yi uzun zamandır biliyordum, MT4'te de aynıydı. Ancak MT4'te en azından simgelerin rengi bağımsız olarak ayarlanabiliyordu ve kapanan üçgenler vardı.
Ve burada EA'da deinit() işlevinde metin nesnelerinin ve bazı ok türlerinin çıktısını kaydetmeyi denedim, ancak bunlar devre dışı bırakılmış gibi görüntülenmiyor ve neyin yanlış olduğu açık değil. Bu yüzden, tercihen geliştiricilerden, bu sorunu test cihazının grafiğindeki nesnelerin çıktısıyla netleştirmelerini istiyorum. Ama ikinci gün için cevap yok. Belki oraya soru göndermiyorumdur? Ve buraya bakmıyorlar mı? MT4 piyasaya sürüldüğünde bir soru sormaya değerdi ve oldukça hızlı cevap verdiler. Şimdi de küstahlarsa, vakit yoksa cevap vermiyorlar. Yoksa soruyu yanlış yere mi yoksa yanlış konuya mı gönderiyorum?
Ve burada EA'da deinit() işlevinde metin nesnelerinin ve bazı ok türlerinin çıktısını kaydetmeyi denedim, ancak bunlar devre dışı bırakılmış gibi görüntülenmiyor,
Ve orada. Nesneler test cihazında çalışmıyor. Bu geçicidir, forumda bir yerde ne yapacaklarına cevap veriyor gibiydiler.