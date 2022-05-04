Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 196
evet, işte bir tane daha - uv. Rashid, zaten koduma bakmak için zaman bulursanız , sınıf yapıcısına parametreleri iletme ihtiyacı hakkında bir soru/istek sordum, o zaman sınıfın ne kadar uygunsuz bir şekilde başlatıldığını görün - global değişken string tmpsym;
Aynı sorunu tanımladım - dinamik bir dizinin boyutunu yapıcıya iletme ihtiyacı vardı - ben de uydurdum, ancak kod "güzelliğini" kaybediyor
Ne yazık ki, parametreli yapıcılar planlanmamıştır.
ne yazık
Not: ancak yapıcı (parametre) adlı yeniden yüklenebilir bir işlevin yapıcısından gelen çağrı, geliştiriciler için bu kadar zahmetli bir iş mi? onlar. sınıf oluşturma algoritmanızın olduğu gibi kalmasına izin verin, yapıcının sonuna yapıcıya (parametre) bir çağrı ekleyin - peki, yardımda, yapıcının () önce çağrılacağına dair bir açıklama verin, ve sonra yapıcı (parametre)
onaylıyorum. 355'in yeni yapısında, ajanlar çok garip bir şekilde çalışıyor. İşlerinin bağımlılığını belirleyemiyorum. Ardından dört çekirdeğin tümü çalışır, ardından dördü de çalışmayı durdurabilir (meşgul), ardından bir çekirdek çalışmaya başlar ve bu, tüm piyasa araçları için optimizasyonun sonuna kadar devam eder. Terminali yeniden başlatmak sorunu bir süreliğine çözer. Sonra her şey tekrar ediyor.
Tester'daki OnTimer() ne olacak?
Tester'daki OnTimer() ne olacak?
lütfen söyle bana, burada Alpari'nin demosunda terminalde şu resim var:
tüm TF'lerde ve tüm para birimlerinde son çubuk yok,
MetaQuotes demosunda - son çubuktaki fiyat - terminalde bir yere "tıkladım" mı? ))) - grafik ayarlarına hiç girmedim ama Alpari'de son fiyat satırı göründü - orada işlem yapmama rağmen mi yoksa Alpari server tarafında bir sorun mu var?
Not: Yardımı okudum - cevap bulamadım - son çubuk nereye gitti
Not: belki yanılıyorum, ancak son terminalden sonra, yeni grafikler uzun bir süre açılmaya başladı - grafik 1-3 saniye açılmadan önce, şimdi 10 saniyeden itibaren - "güncelleme" diyor, geçmiş yükleniyor, herhangi bir TF
Sunucuya bir istek gönderirken hata 10005 hakkında herhangi bir yorum olacak mı ( bkz. sayfa 195 )?
Düzeltildi, düzeltme yeni yapıda olacak.
Ve test cihazındaki olaylarla ilgili problemde ne zaman değişiklikler olacak?