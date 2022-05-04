Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 98
"Köpeğin nereye gömüldüğünü" anlamıyorum, kod çalışıyor, her şey yolunda, ancak derleyicinin tür dönüşümü nedeniyle olası veri kaybıyla ilgili uyarıları Indi.mqh 125 45 düşündürüyor.
geliştiriciler
Anladığım kadarıyla, takaslarla ilgili sorun çözüldü mü? Veya konunun hizmet masasından neden kaybolduğu açık değil .....
Bir danışmanı test ederken
Günlük, giderek artan bir sayı gösterecek! Böyle mi olmalı?
MQL4'te böyle bir etki için yazmak gerekiyordu
Evet, böyle olmalı.
Sonraki çağrılarda, önceki çağrılarda olduğu gibi yığında aynı yere tahsis edilen yerel i değişkenini başlatmadınız.
O halde hangi durumda statik depolama sınıfını kullanmalısınız?
Lütfen " Statik olarak bildirilen yerel değişkenler, programın en başından beri var olmalarına rağmen blok kapsamına sahiptir" yardımındaki anlaşılmaz cümleyi açıklayın. Görünüşe göre sözdizimsel veya dilbilgisi hatası cümleye sızmış :)
Yardımdaki örneğe dikkat edin: https://www.mql5.com/en/docs/basis/variables/static
Statik kelimesini koddan kaldırırsanız, hiçbir şey değişmez:
Soru: Aynı şey onsuz da geçerliyse, neden statik gerekli?
Merhaba. [Tester] açıklamasında ExpertParameters parametresini kaçırıyorsunuz. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı yardımda bulunabilir.
Teşekkürler, işe yaradı.
Lütfen söyleyin, blokların içindeki değişkenleri bildirme yeteneği hangi amaçla eklendi? Bu durumda daha önce:
Daha önce, doğrudan satırın iki kez bildirildiği bir pencere açılırdı ve değişken için farklı bir ad bulmanız veya aynısını kullanmanız gerektiği açıktı, ancak int olmadan. Ve şimdi kafan karışabilir. C++'da da aynı mı?
(MQL'yi öğrenmeden önce Visual Basic'te programlamıştım. Böyle bir rezalet yoktu)
O halde hangi durumda statik depolama sınıfını kullanmalısınız?
Numara.
Bir int i oluşturduysanız; , o zaman neden başlatılmadı? Aslında "bu değişkende ne olduğu benim için önemli değil" demişsin ve sonuç olarak içine çöp almışsın.
Doğru olarak bunu yapmak gereklidir: int i=0;
C++'da da aynı mı?
Terminalin 306 yapısında Windows 7 64 bit'te sorunlarla karşılaştım (Windows 7 32 bit her şey yolunda gidiyor).
