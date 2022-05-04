Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 189
"Optimizasyon tablosunda" Expert Advisor'ı optimize ederken iki maksimum nokta vardı.
aykırı değerler görsel olarak birbirine çok yakındır ve " optimizasyon sonuçlarında " sadece
benzer değere sahip bir satır. Sıralama etkinleştirildi. 350 YAPI.
Ekran görüntüsü almayı düşünmedim. Bunu gözlemleyen var mı?
Ashes, Uzman Danışmanınız gerçekten şampiyonluk sunucusunda çalışıyor. Ve bir bağlantı var ve fiyatlar geliyor (piyasa incelemesinde 08:40:49) ve 15:24'ten sonra birkaç işlem yaptı.
İşe yaramadığını söylemedim! Yatırımcı modunda yarışma hesabına bağlanan terminal düzgün çalışmıyor!
Yani, sunucuyla bağlantı kesildikten sonra, bazı durumlarda, diğer işlevler çalışsa da, alıntılar terminale gelmeyi bırakır. Terminalin tam olarak çalışmasını sağlamak için manuel müdahale gerekliydi - hesabın değiştirilmesi, tekliflerin alınmasının geri yüklenmesine yol açtı.
Yani hala aynı durumda mısın?
Kendini tekrar etmiyor (şimdiye kadar bunu 1 kez gördüm). Terminali bilerek kendi başıma çalışır durumda bıraktım, ancak alıntılar, 04 Kasım saat 13:50 UTC'de manuel müdahaleme kadar gelmedi. Yaklaşık 20 saat boyunca herhangi bir teklif alınmadı, ancak hesaptaki işlemlerle ilgili bilgiler geldi. Bu süre boyunca günlükte sunucu yeniden taraması kaydı yoktur.
2010.11.04 13:45:47 Ağ '680975': MetaQuotes Software Corp. ile senkronize terminal
2010.11.04 13:45:47 Ağ '680975': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
2010.11.04 13:45:44 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo ile bağlantısı kesildi
2010.11.04 12:03:59 İşlemler '630031' : #1836870 işlem, 1.61765'ten 0.10 GBPUSD satıldı (sipariş #1840734'e göre)
2010.11.04 11:03:49 İşlemler '630031' : anlaşma #1836095 1.61589'dan 0.10 GBPUSD satın alındı (sipariş #1839898'e göre)
2010.11.04 03:00:59 İşlemler '630031' : #1834149 anlaşması, 1.61089'dan 0.10 GBPUSD satıldı (sipariş #1837842'ye göre)
2010.11.04 03:00:04 İşlemler '630031' : #1834144 anlaşma, 1.61052'den 0.10 GBPUSD satıldı (sipariş #1837838'e göre)
2010.11.03 22:03:00 İşlemler '630031' : #1832366 anlaşma, 1.61098'den 0.10 GBPUSD satın alındı (sipariş #1835958'e göre)
2010.11.03 21:17:09 İşlemler '630031' : #1830679 anlaşma 1.61113'ten 0.10 GBPUSD satın alındı (sipariş #1834066'ya göre)
2010.11.03 17:25:02 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo'da yetkilendirildi
2010.11.03 17:25:01 Ağ '630031': MetaQuotes-Demo bağlantısı kesildi
Bunların hepsi bu döneme ait günlük girişleridir (2010.11.04 13:45:44 - başka bir hesaba manuel geçiş). 2010.11.03 17:25:xx'de "terminal, MetaQuotes Software Corp ile senkronize edildi" mesajının olduğunu unutmayın.
onay değeri
Minimum fiyat değişikliğinin maliyetini alır.
çift TickValue () const
Geri dönüş değeri
Minimum fiyat değişikliğinin maliyeti.bu sınıf dokümantasyonundan
CSymbolInfo sınıfı
CSymbolInfo sınıfı, sembol özelliklerine kolay erişim için bir sınıftır.
euro/dolar için EA, "Bir onay maliyeti = 1.00" yayınlıyor Bu, fiyatı minimum lotla (minimum lot 0.01) değiştirmenin maliyeti mi? ama o zaman 0.1 olmalı veya bu birim ne anlama geliyor?
Terminalin aynı anda açık olan çizelgelerin sayısı üzerinde bir sınırı vardır CHARTS_MAX=100 . Piyasa İzleme'de aynı anda seçilen sembollerin sayısında herhangi bir sınırlama var mı? Yoksa bu sayı yalnızca int türü, yani INT_MAX ile mi sınırlı?
Yeni yapı ile ilgili olarak - Yapı 353.
Düzenleyici iç içe dizinleri "görmeyi" durdurdu.