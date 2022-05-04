Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 193
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bazı nedenlerden dolayı, konumlar artık görüntülenmiyor, ancak,
2008 sunucusunu kazanmak için 353 x64 oluşturun
i-orders göstergesini kullanmak zorunda kaldım
Bazı nedenlerden dolayı, konumlar artık görüntülenmiyor, ancak,
2008 sunucusunu kazanmak için 353 x64 oluşturun
i-sipariş göstergesini kullanmak zorunda kaldım
Grafik özelliklerinde " Ticaret seviyelerini göster" onay kutusunu işaretleyin.
Özellikler (F8) -> Göster -> İşlem seviyelerini göster.
Grafik özelliklerinde "Ticaret seviyelerini göster" onay kutusunu işaretleyin.
Özellikler (F8) -> Göster -> İşlem seviyelerini göster.
geliştiriciler
#26094 numaralı uygulamaya dikkat edin (buradan geçemeyeceğiniz için oraya gidebilirsiniz)....
sevgili geliştiriciler, MT5'te pencereleri bağlamak mümkün mü ?????, sadece yeri doldurulamaz bir şey
örneğin (ninja, yüzmek)
Yine bir şey bükülmüş (
İşte bu çizgi
Bununla bir şekilde bağlantılı, yorum yaparsanız, hata artık oluşmaz. Ancak bu satırın bir komut dosyasına veya boş bir Expert Advisor'a kaldırılması hata vermiyor .... Bir tür kayan hata.
Strateji test cihazından gelen hata.
OS XP x32 yapı 355.
Günlük penceresinden oturum açın
Yine bir şey bükülmüş (
İşte bu çizgi
Bununla bir şekilde bağlantılı, yorum yaparsanız, hata artık oluşmaz. Ancak bu satırın bir komut dosyasına veya boş bir Expert Advisor'a kaldırılması hata vermiyor .... Bir tür kayan hata.
Strateji test cihazından hata.
OS XP x32 yapı 355.
Günlük penceresinden oturum açın
Zor değilse , hizmet masasına bir istek oluşturun ve tam kodu ekleyin.
Zor değilse , hizmet masasına bir istek oluşturun ve tam kodu ekleyin.
Zor değil, yaratıldı.
Yeniden başlatma sırasında Windows çöküyor. Ayrıca Expert Advisor'ın test lansmanı sırasında. Farklı şekillerde parçalanırlar, bu seçeneklerden biridir.
önceki
sonrasında