Bazı nedenlerden dolayı, konumlar artık görüntülenmiyor, ancak,

2008 sunucusunu kazanmak için 353 x64 oluşturun

i-orders göstergesini kullanmak zorunda kaldım

Olegts :

Grafik özelliklerinde " Ticaret seviyelerini göster" onay kutusunu işaretleyin.

Özellikler (F8) -> Göster -> İşlem seviyelerini göster.

 
Interesting :

Kahretsin!, duyarlılık için teşekkürler, öyleydi ve görünüşe göre oraya çoktan tırmandım :))))
geliştiriciler

#26094 numaralı uygulamaya dikkat edin (buradan geçemeyeceğiniz için oraya gidebilirsiniz)....

 

sevgili geliştiriciler, MT5'te pencereleri bağlamak mümkün mü ?????, sadece yeri doldurulamaz bir şey

örneğin (ninja, yüzmek)

 

Yine bir şey bükülmüş (

İşte bu çizgi

 Print ( DoubleToString ( 1.234234 , 4 )); // , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

Bununla bir şekilde bağlantılı, yorum yaparsanız, hata artık oluşmaz. Ancak bu satırın bir komut dosyasına veya boş bir Expert Advisor'a kaldırılması hata vermiyor .... Bir tür kayan hata.

Strateji test cihazından gelen hata.

OS XP x32 yapı 355.

Günlük penceresinden oturum açın 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish :

Zor değilse , hizmet masasına bir istek oluşturun ve tam kodu ekleyin.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
alexvd :

Zor değil, yaratıldı.
 
olyakish :
Var. izleyecek.
 

Yeniden başlatma sırasında Windows çöküyor. Ayrıca Expert Advisor'ın test lansmanı sırasında. Farklı şekillerde parçalanırlar, bu seçeneklerden biridir.

