Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 194
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ayrıca MQL 4'ün üzerinden çok zaman geçti, bilgisayarlar güçlendi ama test cihazındaki genetik algoritma aynı kaldı. Özellikle uzak ajanlar yaptı .
Daha fazla parametre üzerinde yineleme ihtiyacı her zaman olmuştur - ve şimdi bir donanım yeteneği var.
Genetik algoritmayı rafine edip, iterasyon sayısını 10.000'den en az 100.000'e çıkarmak çok faydalı olacaktır.Anladığım kadarıyla bunun için genetik algoritma için nesil sayısını arttırmanız gerekiyor. Nesil sayısını otomatik olarak seçecek şekilde yapabilirsiniz, ancak manuel olarak (otomatik olarak, 10, 20 ... 1000 vb.) seçebilseydiniz daha iyi olurdu.
Şahsen, kalıp aramak için buna ihtiyacım var ("trilyonlarca" seçenek için - 10.000 yeterli değil). Ancak, faydalı olacağı birçok görev olacağını düşünüyorum.
Bu ihtiyaca gerçekten katılacağınızı umuyorum.
Genetik algoritmanın katı bir limiti yoktur, ancak amaç fonksiyonunda bir artış olduğu sürece çalışır. 10.000 civarında bir sayı ilk tahmindir.
Yani nesil 10.000'e kadar durabilir veya daha ileri gidebilir. Genellikle daha az olduğu ortaya çıkıyor.
Genetik algoritmanın katı bir limiti yoktur, ancak amaç fonksiyonunda bir artış olduğu sürece çalışır. 10.000 civarında bir sayı ilk tahmindir.
Yani nesil 10.000'e kadar durabilir veya daha ileri gidebilir. Genellikle daha az olduğu ortaya çıkıyor.
Tester'ı build 355'te deneyen var mı? Optimizasyon veya test yok - işte günlük (kötü bir şey fark etmedi). Anlaşma yok. Optimize ederken, yalnızca 1 çekirdek dahil edilir.
CS 0 Core 1 18:07:35 aracı süreci başladı
OG 0 Çekirdek 1 18:07:35 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
DO 0 Çekirdek 1 18:07:36 bağlı
GM 0 Core 1 18:07:36 yetkilendirildi (agent build 355)
OD 0 Tester 18:07:36 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): 2009.01.01 00:00 ile 2010.01.01 00:00 arasında Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 testi başlatılacak
FD 0 Çekirdek 1 18:07:37 ortak senkronizasyon tamamlandı
FO 0 Çekirdek 1 18:07:37 3124 bayt hesap bilgisi yüklendi
FE 0 Core 1 18:07:37 3768 bayt grup bilgisi yüklendi
IR 0 Çekirdek 1 18:07:37 7170 bayt test cihazı parametresi yüklendi
QH 0 Çekirdek 1 18:07:37 275 bayt seçili sembol yüklendi
GM 0 Core 1 18:07:37 uzman dosyası eklendi: Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5. 41811 bayt yüklendi
RI 0 Çekirdek 1 18:07:37 ilk para yatırma 100000.00 USD, kaldıraç 1:500
KQ 0 Core 1 18:07:37 başarıyla başlatıldı
JK 0 Core 1 18:07:37 67 Kb toplam başlatma verisi alındı
IQ 0 Çekirdek 1 18:07:37 performans: 92
PF 0 Çekirdek 1 18:07:37 EURUSD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
FR 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
DI 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: geçmiş 1998.01.02 ile 2010.11.11 arasında senkronize edildi
PD 0 Core 1 18:07:40 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 343091 M1 kayıtlarını içerir
FR 0 Çekirdek 1 18:07:40 EURUSD,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
QR 0 Çekirdek 1 18:07:40 EURUSD,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlıyor
GI 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): 1 dakika OHLC keneleri üretiyor. Çubuk üzerinde yürütülen OnTick yalnızca başlar
EH 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5'in 2009.01.01 00:00 ile 2010.01.01 00:00 arasındaki testleri şu girdilerle başladı:
GG 0 Çekirdek 1 18:07:40 Parti=0.10
KG 0 Çekirdek 1 18:07:40 St_L=200
GR 0 Çekirdek 1 18:07:40 K_Pr=1,5
NS 0 Çekirdek 1 18:07:40 Stp=true
JF 0 Çekirdek 1 18:07:40 AdW=1
NJ 0 Çekirdek 1 18:07:40 AddD=2
KP 0 Çekirdek 1 18:07:40 Adım=60
KS 0 Çekirdek 1 18:07:40 Tm=yanlış
ED 0 Çekirdek 1 18:07:40 Tanrı=0
NK 0 Çekirdek 1 18:07:40 Tr1_1=0
ÖK 0 Çekirdek 1 18:07:40 Tr1_2=1
MP 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_3=13
DD 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_4=11
IK 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_5=4
FO 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_6=2
HP 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_7=14
PD 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_8=15
LK 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_9=3
GO 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_10=17
VEYA 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_11=12
RE 0 Çekirdek 1 18:07:41 Tr1_12=7
EK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 343091 M1 kayıtlarını içerir
CF 0 Çekirdek 1 18:07:41 EURUSD,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
CF 0 Çekirdek 1 18:07:41 EURUSD,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
IM 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 343091 M1 kayıtlarını içerir
HO 0 Çekirdek 1 18:07:41 EURUSD,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
QK 0 Çekirdek 1 18:07:41 EURUSD,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
HO 0 Core 1 18:07:42 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 343091 M1 kayıtlarını içerir
HL 0 Çekirdek 1 18:07:42 EURUSD,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
OG 0 Çekirdek 1 18:07:42 EURUSD,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
KP 0 Core 1 18:07:42 GBPUSD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
RH 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
PG 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: geçmiş 1998.01.02 ile 2010.11.11 arasında senkronize edildi
JL 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: sembol onay tabanı bulundu
PG 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 329210 M1 kayıtlarını içerir
KI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
KL 0 Çekirdek 1 18:07:46 GBPUSD,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
LI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 329210 M1 kayıtlarını içerir
PD 0 Çekirdek 1 18:07:46 GBPUSD,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
IM 0 Çekirdek 1 18:07:46 GBPUSD,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
KK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 329210 M1 kayıtlarını içerir
RK 0 Çekirdek 1 18:07:47 GBPUSD,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
IL 0 Çekirdek 1 18:07:47 GBPUSD,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
LJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 329210 M1 kayıtlarını içerir
KJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
HJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlıyor
MM 0 Çekirdek 1 18:07:48 USDCHF: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
FE 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
DR 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: 1998.01.02 ile 2010.11.11 arasında senkronize edilmiş geçmiş
NI 0 Çekirdek 1 18:07:50 USDCHF: sembol onay tabanı bulundu
ER 0 Core 1 18:07:51 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 330469 M1 kayıtlarını içerir
IL 0 Çekirdek 1 18:07:51 USDCHF,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
II 0 Çekirdek 1 18:07:51 USDCHF,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
HD 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 330469 M1 kayıtlarını içerir
CQ 0 Çekirdek 1 18:07:52 USDCHF,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
NP 0 Çekirdek 1 18:07:52 USDCHF,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
HF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 330469 M1 kayıtlarını içerir
FF 0 Çekirdek 1 18:07:52 USDCHF,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
MQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlıyor
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 330469 M1 kayıtlarını içerir
MG 0 Çekirdek 1 18:07:53 USDCHF,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
JO 0 Çekirdek 1 18:07:53 USDCHF,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlar
QI 0 Çekirdek 1 18:07:53 USDJPY: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
KQ 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
MN 0 Çekirdek 1 18:07:55 USDJPY: 1998.01.02'den 2010.11.11'e senkronize edilmiş geçmiş
CE 0 Çekirdek 1 18:07:55 USDJPY: sembol onay tabanı bulundu
CN 0 Core 1 18:07:56 USDJPY: 2008.01.02 09:01'den 2008.12.31 19:59'a kadar olan başlangıç verilerinin 346363 M1 kayıtlarını içerir
RP 0 Çekirdek 1 18:07:56 USDJPY,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
RE 0 Çekirdek 1 18:07:56 USDJPY,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
HP 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 19:59 arasındaki başlangıç verilerinin 346363 M1 kayıtlarını içerir
NM 0 Çekirdek 1 18:07:57 USDJPY,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
CD 0 Çekirdek 1 18:07:57 USDJPY,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
HR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: 2008.01.02 09:01'den 2008.12.31 19:59'a kadar olan başlangıç verilerinin 346363 M1 kayıtlarını içerir
KR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
DE 0 Çekirdek 1 18:07:57 USDJPY,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
GS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY: 2008.01.02 09:01'den 2008.12.31 19:59'a kadar olan başlangıç verilerinin 346363 M1 kayıtlarını içerir
RS 0 Çekirdek 1 18:07:58 USDJPY,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
ES 0 Çekirdek 1 18:07:58 USDJPY,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlar
CE 0 Çekirdek 1 18:07:58 USDCAD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
EM 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
CJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: geçmiş 1998.01.02 ile 2010.11.11 arasında senkronize edildi
MQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: sembol onay tabanı bulundu
LJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 278941 M1 kayıtlarını içerir
Kimlik 0 Çekirdek 1 18:08:00 USDCAD,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
IQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
OL 0 Core 1 18:08:01 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 278941 M1 kayıtlarını içerir
EI 0 Çekirdek 1 18:08:01 USDCAD,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
LH 0 Çekirdek 1 18:08:01 USDCAD,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
RN 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 278941 M1 kayıtlarını içerir
EN 0 Çekirdek 1 18:08:02 USDCAD,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
NI 0 Çekirdek 1 18:08:02 USDCAD,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
DO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 278941 M1 kayıtlarını içerir
MO 0 Çekirdek 1 18:08:02 USDCAD,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
JG 0 Çekirdek 1 18:08:02 USDCAD,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlıyor
GQ 0 Core 1 18:08:02 AUDNZD: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
EI 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
EF 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: 1999.01.01 ile 2010.11.11 arasında senkronize edilmiş geçmiş
MM 0 Çekirdek 1 18:08:04 AUDNZD: sembol onay tabanı bulundu
PF 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 355078 M1 kayıtlarını içerir
JH 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
JM 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
MH 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 355078 M1 kayıtlarını içerir
DE 0 Çekirdek 1 18:08:06 AUDNZD,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
ML 0 Çekirdek 1 18:08:06 AUDNZD,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
NJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 355078 M1 kayıtlarını içerir
FJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
MM 0 Çekirdek 1 18:08:07 AUDNZD,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
MK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 355078 M1 kayıtlarını içerir
GK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
LK 0 Çekirdek 1 18:08:08 AUDNZD,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlar
IL 0 Core 1 18:08:08 GBPCHF: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
RD 0 Çekirdek 1 18:08:10 GBPCHF: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
PS 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: 1998.01.02 ile 2010.11.11 arasında senkronize edilmiş geçmiş
JH 0 Çekirdek 1 18:08:10 GBPCHF: sembol onay tabanı bulundu
OS 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 359125 M1 kayıtlarını içerir
MM 0 Çekirdek 1 18:08:11 GBPCHF,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
MH 0 Çekirdek 1 18:08:11 GBPCHF,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
NE 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 359125 M1 kayıtlarını içerir
OP 0 Çekirdek 1 18:08:12 GBPCHF,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
JQ 0 Çekirdek 1 18:08:12 GBPCHF,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
PG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 359125 M1 kayıtlarını içerir
LG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
CP 0 Çekirdek 1 18:08:14 GBPCHF,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
EF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 359125 M1 kayıtlarını içerir
CF 0 Çekirdek 1 18:08:15 GBPCHF,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
PN 0 Çekirdek 1 18:08:15 GBPCHF,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan itibaren başlar
LI 0 Çekirdek 1 18:08:15 CADCHF: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
NQ 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
NN 0 Çekirdek 1 18:08:17 CADCHF: 1999.01.01 ile 2010.11.11 arasında senkronize edilmiş geçmiş
FE 0 Çekirdek 1 18:08:17 CADCHF: sembol onay tabanı bulundu
ON 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ile 2008.09.19 22:59 arasındaki başlangıç verilerinin 248858 M1 kayıtlarını içerir
RP 0 Çekirdek 1 18:08:17 CADCHF,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
RE 0 Çekirdek 1 18:08:17 CADCHF,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
JP 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ile 2008.09.19 22:59 arasındaki başlangıç verilerinin 248858 M1 kayıtlarını içerir
HM 0 Çekirdek 1 18:08:18 CADCHF,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
QD 0 Çekirdek 1 18:08:18 CADCHF,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
JR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ile 2008.09.19 22:59 arasındaki başlangıç verilerinin 248858 M1 kayıtlarını içerir
IR 0 Çekirdek 1 18:08:18 CADCHF,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
JE 0 Çekirdek 1 18:08:18 CADCHF,H4: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
KS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ile 2008.09.19 22:59 arasındaki başlangıç verilerinin 248858 M1 kayıtlarını içerir
RS 0 Çekirdek 1 18:08:19 CADCHF,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
NS 0 Çekirdek 1 18:08:19 CADCHF,H1: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
KD 0 Çekirdek 1 18:08:19 GBPJPY: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
FL 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
EK 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: 1998.01.01'den 2010.11.11'e senkronize edilmiş geçmiş
NP 0 Çekirdek 1 18:08:21 GBPJPY: sembol onay tabanı bulundu
JK 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 19:58 arasındaki başlangıç verilerinin 364183 M1 kayıtlarını içerir
GE 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
GP 0 Çekirdek 1 18:08:22 GBPJPY,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
EM 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 19:58 arasındaki başlangıç verilerinin 364183 M1 kayıtlarını içerir
CH 0 Çekirdek 1 18:08:23 GBPJPY,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
NI 0 Çekirdek 1 18:08:23 GBPJPY,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
HO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 19:58 arasındaki başlangıç verilerinin 364183 M1 kayıtlarını içerir
GO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
PH 0 Çekirdek 1 18:08:24 GBPJPY,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
MN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 19:58 arasındaki başlangıç verilerinin 364183 M1 kayıtlarını içerir
PN 0 Çekirdek 1 18:08:25 GBPJPY,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
CF 0 Çekirdek 1 18:08:25 GBPJPY,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlar
RQ 0 Çekirdek 1 18:08:25 CHFJPY: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
PI 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
NF 0 Çekirdek 1 18:08:27 CHFJPY: 1999.01.07 ile 2010.11.11 arasında senkronize edilmiş geçmiş
HM 0 Çekirdek 1 18:08:27 CHFJPY: sembol tabanı bulundu
PF 0 Çekirdek 1 18:08:28 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 362139 M1 kayıtlarını içerir
IH 0 Çekirdek 1 18:08:28 CHFJPY,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
IM 0 Çekirdek 1 18:08:28 CHFJPY,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
KH 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 362139 M1 kayıtlarını içerir
EE 0 Çekirdek 1 18:08:29 CHFJPY,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
LL 0 Çekirdek 1 18:08:29 CHFJPY,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
CJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 362139 M1 kayıtlarını içerir
LJ 0 Çekirdek 1 18:08:30 CHFJPY,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
CM 0 Çekirdek 1 18:08:30 CHFJPY,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
RK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ile 2008.12.31 17:59 arasındaki başlangıç verilerinin 362139 M1 kayıtlarını içerir
CK 0 Çekirdek 1 18:08:31 CHFJPY,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
PK 0 Çekirdek 1 18:08:31 CHFJPY,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlar
HM 0 Core 1 18:08:31 EURJPY: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
JE 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
HR 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: 1998.01.02'den 2010.11.11'e senkronize geçmiş
RI 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: sembol onay tabanı bulundu
NR 0 Core 1 18:08:34 EURJPY: 2008.01.02 09:01'den 2008.12.31 20:00'a kadar olan başlangıç verilerinin 361713 M1 kayıtlarını içerir
GL 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly: tahmini 105 bar için ayrılmış geçmiş önbelleği
GI 0 Çekirdek 1 18:08:34 EURJPY,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
QD 0 Core 1 18:08:35 EURJPY: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 361713 M1 kayıtlarını içerir
CQ 0 Core 1 18:08:35 EURJPY, Daily: tahmini 522 bar için ayrılmış geçmiş önbelleği
NP 0 Çekirdek 1 18:08:35 EURJPY,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
PF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY: 2008.01.02 09:01'den 2008.12.31 20:00'a kadar olan başlangıç verilerinin 361713 M1 kayıtlarını içerir
CF 0 Çekirdek 1 18:08:36 EURJPY,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
LQ 0 Çekirdek 1 18:08:36 EURJPY,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlıyor
EG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY: 2008.01.02 09:01 ile 2008.12.31 20:00 arasındaki başlangıç verilerinin 361713 M1 kayıtlarını içerir
LG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
GO 0 Çekirdek 1 18:08:37 EURJPY,H1: tarih 2008.01.02 09:00'dan başlar
HH 0 Çekirdek 1 18:08:37 EURGBP: sembol senkronize edildi, 2904 bayt sembol bilgisi alındı
MP 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: senkronize etmek için 27 bayt geçmiş verisi yükleyin
KO 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: 1998.01.02'den 2010.11.11'e senkronize geçmiş
FD 0 Çekirdek 1 18:08:39 EURGBP: sembol onay tabanı bulundu
OO 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ile 2008.12.31 19:59 arasındaki başlangıç verilerinin 304821 M1 kayıtlarını içerir
DQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Haftalık: tahmini 105 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
DD 0 Çekirdek 1 18:08:40 EURGBP,Haftalık: tarih 2007.12.30 00:00'dan başlar
KQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ile 2008.12.31 19:59 arasındaki başlangıç verilerinin 304821 M1 kayıtlarını içerir
GL 0 Çekirdek 1 18:08:40 EURGBP,Günlük: tahmini 522 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
RE 0 Çekirdek 1 18:08:40 EURGBP,Günlük: tarih 2008.01.02 00:00'dan başlar
MS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP: 2008.01.02 10:00'dan 2008.12.31 19:59'a kadar olan 304821 M1 kayıtlarını içerir.
HS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4: tahmini 3132 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
OD 0 Çekirdek 1 18:08:42 EURGBP,H4: tarih 2008.01.02 08:00'den başlar
HR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ile 2008.12.31 19:59 arasındaki başlangıç verilerinin 304821 M1 kayıtlarını içerir
VEYA 0 Çekirdek 1 18:08:43 EURGBP,H1: tahmini 12531 çubuk için ayrılmış geçmiş önbelleği
LR 0 Çekirdek 1 18:08:43 EURGBP,H1: tarih 2008.01.02 10:00'dan başlar
EH 0 Çekirdek 1 18:09:39 OnTester sonucu 0
NK 0 Core 1 18:09:39 2009.12.31 23:59:59 Uzman Danışman G_15.mq5 tablodan kaldırıldı
PH 0 Çekirdek 1 18:09:39 EURUSD,H1: 56457 ms içinde oluşturulan 1441731 kene (6147 bar) (geçmişteki toplam çubuk sayısı 12310, toplam süre 122711 ms)
PJ 0 Core 1 18:09:39 log dosyası "D:\Program\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20101112.log" yazıldı
CM 0 Çekirdek 1 18:09:39 bağlantısı kesildi
onaylıyorum. 355'in yeni yapısında, ajanlar çok garip bir şekilde çalışıyor. İşlerinin bağımlılığını belirleyemiyorum. Ardından dört çekirdeğin tümü çalışır, ardından dördü de çalışmayı durdurabilir (meşgul), ardından bir çekirdek çalışmaya başlar ve bu, tüm piyasa araçları için optimizasyonun sonuna kadar devam eder. Terminali yeniden başlatmak sorunu bir süreliğine çözer. Sonra tekrar tekrar tekrar ediyor.
geliştiriciler
Yerleşik trol ile ilgili olarak:
1. Lütfen, MT4'te olduğu gibi, SL seviyesinin rengi vurgulanacak şekilde yapın (izlediğimiz konumda SL sarı renkte vurgulanır);
2. Gerçek piplere Pliz dönüşümü (5. işaret dikkate alınarak). Terminalin teklifin doğruluğunu belirlemesine ve troller için gerekli parametreleri ayarlamasına izin verin (aksi takdirde, örneğin, 450 yerine 45 ayarlanır).
bu konuyu gözden geçirdim, peki, burada kullanıcılardan gelen herhangi bir isteğe izin veriliyorsa, ben de yapabilirim;)
Kanvas veya benzeri bir şey görmek/almak istiyorum, çubuklara veya zamana bağlı değil, sadece X ve Y koordinatlarına sahip temiz bir pencere (ölçek yok) ve tuval üzerine çizim yapmak için birkaç üç grafik işlevi (renkli yazı tipleri kabul edilir)
onaylıyorum. Yeni yapıda 355 ajan çok garip çalışıyor. İşlerinin bağımlılığını belirleyemiyorum. Ardından dört çekirdeğin tümü çalışır, ardından dördü de çalışmayı durdurabilir (meşgul), ardından bir çekirdek çalışmaya başlar ve bu, tüm piyasa araçları için optimizasyonun sonuna kadar devam eder. Terminali yeniden başlatmak sorunu bir süreliğine çözer. Sonra tekrar tekrar tekrar ediyor.
Ayrıca, OnTimer() yeni test cihazında çalışmıyor.
Onaylıyorum, test cihazında çalışmıyor, ancak bir tuhaflık var (bir x32 çekirdeğinde test edildi).
İşin tuhafı...
İşte zamanlayıcıyı tetiklemeyen kod
Ve burada kolayca
Ещё, в новом тестере не работает OnTimer().
İşte bu yüzden Uzman Danışmanım test edilmiyor, çünkü sadece OnTimer() - e !?