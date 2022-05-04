Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 190
Lütfen bana MT4'te olduğu gibi İnternet üzerinden kurulum yapmadan tam kurulum dosyası ile MT5 terminalini nereden indirebileceğinizi söyleyin? Gerçek şu ki, İnternet'in düşük hızı (30kb / s) nedeniyle terminali İnternet üzerinden kurmak imkansız, iş için yeterli, ancak kurulum sürekli başarısız oluyor.
hayır nerede, sadece web yükleyici
PS Daha hızlı bir sağlayıcı arayın, aksi takdirde MT5 ile çalışmak zor olacaktır. Ve tercihen sınırsız
hayır nerede, sadece web yükleyici
Nerede değil de ne demek?! Herkes hızlı internete sahip değil, özellikle 3G modemler üzerinden dizüstü bilgisayar kullananlar ve buradaki hızlar çok düşük, terminalin hiç kurulamayacağı ortaya çıkıyor! Kurulumu imkansızsa, MT5'e geçmenin ne anlamı var ki!
Ne demek istiyorsun? Kontrol ettim - her şey çalışıyor.
Gösterdiği şey, sahip olduğu şeydi.
Yeni bir uzman oluşturulduğunda, uzmanlar genel dizinine girer ve fikre göre alt dizinlere düşmelidir (bu durumda "Uzmanlar" dizinine düşmelidir).
not
Bu sadece uzmanlarla değil, dosyalar doğru alt dizine girmeden önce kütüphanelerle tamamen aynı hikaye ve şimdi genel olana - "Kütüphaneler" e gidiyorlar.
Arşivi aktarın.
Terminal dosyalarım yüklenmiyorsa arşivi nasıl aktarabilirim? Lütfen birisi bir MT5 kurulum dosyası yapsın.
Nasıl-nasıl, olmayan bir makineye koyuyoruz, tüm dizini arşivliyoruz ve ihtiyacımız olan yere aktarıyoruz.
Hedefte sıkıştırın.
not
Dilerseniz portatif olarak uygulayabilirsiniz.
Lütfen kendiniz tekrar kontrol edin. Dizin izinleriyle ilgili bir sorun olabilir mi?
Şimdi kendimi iki kez kontrol ettim - sihirbaz normalde eksik dizinlerin otomatik olarak oluşturulması da dahil olmak üzere herhangi bir alt dizinde dosya oluşturur.
Terminal dosyalarım yüklenmiyorsa arşivi nasıl aktarabilirim? Lütfen birisi bir MT5 kurulum dosyası yapsın.
Başarısız terminal yüklemesinin bir ekran görüntüsünü ekleyin lütfen.
Web yükleyici, gerekli modülleri tarayıcıyla aynı şekilde indirir. Yavaş hızı bir engel değil.
Antivirüsün davranışını kontrol edin - belki bir şeyden hoşlanmıyor.
Lütfen kendiniz tekrar kontrol edin. Dizin izinleriyle ilgili bir sorun olabilir mi?
Şimdi kendimi iki kez kontrol ettim - sihirbaz normalde eksik dizinlerin otomatik olarak oluşturulması da dahil olmak üzere herhangi bir alt dizinde dosya oluşturur.
Dizinler normal olarak oluşturulur. Ancak bir alt dizinde yeni bir dosya oluşturulduğunda, sihirbaz alt dizini otomatik olarak görmez ( dizini manuel olarak belirtmeniz veya dosyayı fare ile taşımanız gerekir ).
Windows 2003 Sunucusu - MUI SP2 ve Windows XP Pro - MUI SP3.
350'de her şey yolundaydı.
not
Normal olarak oluşturabilir, ancak 353'te sihirbaz alt dizinin adını otomatik olarak değiştirmeyi durdurdu.
Fikire göre, örneğin "Uzmanlar\Örnekler\Uzman adı" olmalıdır ve sihirbaz "Uzmanlar\Uzman adı" olarak belirtir (dizini manuel olarak eklemeniz gerekir)...