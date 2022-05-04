Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 5
Kütüphanecilikte yeni bir kelime veya yakınlardaki harikalar...
Kütüphaneyi kullanan bir danışman oluşturdum, her şeyin çalıştığını kontrol ettim. Expert Advisor, bu kitaplık ve birkaç MQL5 ve MQH dosyası içeren bir arşiv oluşturdum. Arşivi testler için müşteriye verdim.
Neyin ve nasıl çalıştığını (ya da daha doğrusu işe yaramadığını) anlamaya başladım ve kendim için harika bir gerçeği keşfettim - Terminal, derlenmiş kitaplığı dizinde (* .ex5 biçiminde) görüyor, ancak aynı zamanda inatla "ıslatıyor", anladığınız gibi, pek iyi değil...
Bu davranışın olası nedenlerini sıraladıktan sonra, terminal orijinal dosyayı (*.mq5 biçiminde) kitaplığın bulunduğu dizine yerleştirmeye karar verdi. dosyayı, derlemeden bile yerleştirdi. Tabloya bir Uzman Danışman eklemeye çalıştım - işte, her şey işe yaradı.not
Bu arada, aynı çöp EA'nın kendisine de oluyor, *.ex5 dosyası kalıcı olarak siliniyor... :(
Çok kötü bir işaret!
Dün bende de vardı. Terminali otomatik olarak güncelledikten sonra, kaynak kodlu dosyayı ısrarla aramaya ve derlenmiş olanı onsuz silmeye başladım.
Siteden normal bir yeniden yüklemeden sonra "hata" kayboldu.
Bugün tekrar otomatik güncellemeden sonra yeniden başlatma istedi. Görünüşe göre "hata" kaldırıldı. Ama sadece siteden güncelleme yapmaya karar verdim.
Ne için ve neden terminale kaynak kodlu bir dosya ???
По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов:
1. Kitaplık yalnızca .ex5 olarak sunuluyorsa EA neden çalışmıyor?
2. Terminal neden bu dosyayı dizinden kaldırıyor?
3. Terminal günlüğünde neden yukarıdakilerin tümü hakkında net bir yorum yok?
4. Belgeler neden böyle bir davranışın olasılığından bahsetmiyor?
ve son olarak beşinci ve son soru - tüm bunlarla nasıl başa çıkılır ve neyi yanlış yapıyorum (belki terminalde bir EX5 dosyası eksiktir ve başlık veya kitaplığın kendisi gibi bir şey arıyordur)?
Bu arada, aynı çöp EA'nın kendisine de oluyor, *.ex5 dosyası kalıcı olarak siliniyor... :(
Expert Advisors'ın zorunlu olarak yeniden derlenmesi, derleyici sürümündeki bir değişiklikle ilişkilidir. Yeni derleyici, önceki sürümle uyumlu olmayan biraz farklı kod üretir.
Nedense hizmet masasında isteğinizi göremiyorum
Expert Advisors'ın zorunlu olarak yeniden derlenmesi, derleyici sürümündeki bir değişiklikle ilişkilidir. Yeni derleyici, önceki sürümle uyumlu olmayan biraz farklı kod üretir.
Eh, anlaşılabilir, 279'da yaptım ve yeni sürüm için böyle bir değişiklik beklemiyordum ...
Gelecek için - ancak terminal orijinal sürümleri tespit ederse, dosyaları zorla silmemek mümkün olacak, karşılığında, aptalca ex5'in güncellenmesi gerektiğini günlüğe yazmasına izin verin?
Ve sonra belki uzmanın neden çalışmak istemediğini anlarım, ancak müşteri bunu anlamayabilir ...
Artık yeni yapılardaki EX5 dosyalarının sürümleri aktif olarak güncellenmektedir, bu nedenle terminal eski sürümleri siler.
Sadece yapı 281'de sürüm tekrar değişti.Bir süre sonra süreç stabilize olacak ve derlenen dosyaların sürümlerini değiştirmeyi bırakacağız.
Gelecek için - ancak terminal orijinal sürümleri tespit ederse, dosyaları zorla silmemek mümkün olacak, karşılığında, aptalca ex5'in güncellenmesi gerektiğini günlüğe yazmasına izin verin?
Ve sonra belki uzmanın neden çalışmak istemediğini anlarım, ancak müşteri bunu anlamayabilir ...
Evet. eski sürümleri silmek için günlük gerekçesine yazmak iyi bir fikirdir.
Kullanıcının izni olmadan hiçbir şeyi silmemeniz önerilir. En azından terminal, ex5 ile aynı ada sahip bir kaynak dosya bulamadıysa.
daha iyi yapardım terminal kaynak dosyayı çıkardıysa, onu otomatik olarak yeniden derleyebilirsiniz ve değilse, bu tür çalışmaların gerekliliği hakkında sizi bilgilendirmesine izin verin.
Temel pakete dahil olmayan herhangi bir dosyayla çalışırken bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum. Ve sonra, kullanıcının herhangi bir şey olursa bu dosyaları geri yükleyip geri yükleyemeyeceğini kim bilebilir ...
yardımda yazıyor
int day_of_year ; // yıldaki seri numarası (1 Şubat yılın 32. günüdür)
Nedense her zaman 31 olduğu ortaya çıkıyor ((
scripti ekliyorum
dosyada
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31