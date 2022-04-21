MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 83

Renat Fatkhullin , 2020.12.02 09:49

Kaynaklar açısından mevcut olandan birkaç kat daha ekonomik olacak yeni bir çok iş parçacıklı strateji test cihazı üzerinde çalışıyoruz.

 

Geçenlerde düşündüm.

Hazır bir çözüm var mı: bir / birkaç / düğmeyi aynı anda test etmek, örneğin daha önce yapılandırılmış parametrelerle bir danışmanlar klasörü.

Ve onlar için portföyün genel sonucunu almayın. Ve her danışman için ayrı ayrı sonuç. Her danışmanın son zamanlardaki ticaret geçmişi / raporundaki yenilikleri anlamak.

Anladığım kadarıyla artık örneğin yeni bir zaman diliminde test cihazında her stratejiyi ayrı ayrı yeniden başlatmak gerekiyor.

 
Test Cihazında boş bir Expert Advisor çalıştırırsanız.
 void OnInit () {}

Test Kullanıcısı, yeni bir Kene geldiğinde kaynakları ne için harcar?

Keneler üzerinde yalnızca bir for döngüsü olması gerektiği anlaşılıyor.

 

Çok sık olarak, TS'yi (makine öğrenimi modelleri) analiz ederken, tek bir geçiş tablosunda Örnek ve Örnek Dışı'na bakarlar.

OOS'un böyle bir grafikte nerede olduğunu anlamak için farenin üzerine gelmeniz ve araç ipuçlarında tarihi aramanız gerekir.


Bundan sonra, bu OOS'un nerede olduğunu anlamaya başlıyorsunuz.

Ve böylece fareyi her taşımanız gerektiğinde, arayın vb.


Bir özellik eklemenizi öneririm.

 void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Etiketi tst dosyasına kaydederek.


Bu, MO ve diğer durumlarla çalışmayı büyük ölçüde basitleştirecektir.

Arama dizisi : Uluchshenie 035.
 
fxsaber :

TesterGraphLabel işlevini eklemeyi öneriyorum

Bir adım ilerisini düşünmek ve bir tuval üzerinde olduğu gibi test edenin çizelgesine çizim yapma yeteneği eklemek.

Çizgiler, metin etiketleri ve başka her şey olacak.

Sadece "arka planda" çizin, böylece bakiye ile eşitlik üzeri boyanmaz.

 
Andrey Khatimlianskii :

Bir adım ilerisini düşünmek ve bir tuval üzerinde olduğu gibi test edenin çizelgesine çizim yapma yeteneği eklemek.

Bir tst dosyasında saklanması gerekiyor. Bu nedenle kanvas uygun değildir.
 
fxsaber :

Çok sık olarak, TS'yi (makine öğrenimi modelleri) analiz ederken, tek bir geçiş tablosunda Örnek ve Örnek Dışı'na bakarlar.

OOS'un böyle bir grafikte nerede olduğunu anlamak için farenin üzerine gelmeniz ve araç ipuçlarında tarihi aramanız gerekir.


Bundan sonra, bu OOS'un nerede olduğunu anlamaya başlıyorsunuz.

Ve böylece fareyi her taşımanız gerektiğinde, arayın vb.


Bir özellik eklemenizi öneririm.

Etiketi tst dosyasına kaydederek.


Bu, MO ve diğer durumlarla çalışmayı büyük ölçüde basitleştirecektir.

Arama dizisi : Uluchshenie 035.
İyi bir fikir. 1 puan değil, birçoğunun kaydedilebilmesi arzu edilir. OOS bazen 2 parça yapar - normal ve kontrol.
Ve sonra Yürüyen İleri var. Tüm adımları grafikte işaretleyebilirsiniz.
 
merhaba, böyle bir soru, danışmanları test ederken, ChartIndicatorAdd'i çağırdıktan sonra bile test cihazında göstergeler görünmüyor, sorun ne olabilir?
Görselleştirme olmadan strateji test cihazında daha az onay işareti gördüm.

Birisi bana bunun neden olduğunu söyleyebilir mi?

Görsel modda daha fazla onay kutusu var.

 
jaffer wilson :

Görselleştirme olmadan strateji test cihazında daha az onay işareti gördüm.

Birisi bana bunun neden olduğunu söyleyebilir mi?

Görsel modda daha fazla onay kutusu var.

