MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2. Bu biçim, özellikle aralıkta bir şeyin değiştirilmesi gerekiyorsa, hiç uygun değildir. Sadece ayarları kaydediyorum ve sonra okuyorum - bu gerçekten hızlı ve kullanışlı
Varsayılan bir aralık ve kullanıcı tanımlı bir aralık vardır. İkincisi standart davranıştır. Varsayılan - yazarın istediği aralığı hızla aldı.
3. Piyasadaki Uzman Danışmanları neden optimize etmelisiniz? Danışmanın yazarı bunu yapmalıdır.
Yapmamalı.
Varsayılan bir aralık ve kullanıcı tanımlı bir aralık vardır. İkincisi standart davranıştır. Varsayılan - yazarın istediği aralığı hızla aldı.
Yapmamalı.
Bekleyin, EA bitmiş bir üründür. Yazarı, nasıl çalıştığını kullanıcılardan daha iyi bilmelidir.
Benim için, örneğin, bir kullanıcı olarak, neden hala akla getirilmesi gereken ve hatta çalışma algoritmaları hakkında uygun eğitim ve bilgi olmadan bir ürünü satın / kiralayın?
Belki farklı şeylerden bahsediyoruz ama ürün kullanıma hazır olmalı. Motor, şanzıman ve diğer şeylerin donanım yazılımını da ayarlamanız gereken bir araba almıyor musunuz? Bir danışmanla aynı - kutunun dışında çalışması gerekir.
Teşekkürler, bakış açınız açık.
*.set dosyalarıyla nasıl düzgün çalışılacağını görün:
Bu önceden tanımlanmış ayarlar daha sonra test cihazı ayarları bağlam menüsünde bulunur.
GA'yı yeniden başlatmanın geçişlerini zaten var olan bir opt dosyasına eklediğini doğru anlıyor muyum?
*.set dosyalarıyla nasıl düzgün çalışılacağını görün:
Bu önceden tanımlanmış ayarlar daha sonra test cihazı ayarları bağlam menüsünde bulunur.
Harika örnek için çok teşekkürler! Bir sürü faydalı şey.
Bekleyin, EA bitmiş bir üründür. Yazarı, nasıl çalıştığını kullanıcılardan daha iyi bilmelidir.
Benim için, örneğin, bir kullanıcı olarak, neden hala akla getirilmesi gereken ve hatta çalışma algoritmaları hakkında uygun eğitim ve bilgi olmadan bir ürünü satın / kiralayın?
Belki farklı şeylerden bahsediyoruz ama ürün kullanıma hazır olmalı. Motor, vites kutusu ve diğer şeylerin donanım yazılımını da ayarlamanız gereken bir araba almıyor musunuz? Bir danışmanla aynı - kutunun dışında çalışması gerekir.
Aynalar, koltuğu ayarladın mı? Daha da kötüsü, yine de benzin, yağ ve diğer teknik sıvıları doldurursunuz. Ve bence küllüğü dolduğunda bile temizle. )))
Aynalar, koltuğu ayarladın mı? Daha da kötüsü, yine de benzin, yağ ve diğer teknik sıvıları doldurursunuz. Ve bence küllüğü dolduğunda bile temizle. )))