MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 20

Andrey Pogoreltsev :

2. Bu biçim, özellikle aralıkta bir şeyin değiştirilmesi gerekiyorsa, hiç uygun değildir. Sadece ayarları kaydediyorum ve sonra okuyorum - bu gerçekten hızlı ve kullanışlı

Varsayılan bir aralık ve kullanıcı tanımlı bir aralık vardır. İkincisi standart davranıştır. Varsayılan - yazarın istediği aralığı hızla aldı.

3. Piyasadaki Uzman Danışmanları neden optimize etmelisiniz? Danışmanın yazarı bunu yapmalıdır.

Yapmamalı.

 
fxsaber :

Bekleyin, EA bitmiş bir üründür. Yazarı, nasıl çalıştığını kullanıcılardan daha iyi bilmelidir.

Benim için, örneğin, bir kullanıcı olarak, neden hala akla getirilmesi gereken ve hatta çalışma algoritmaları hakkında uygun eğitim ve bilgi olmadan bir ürünü satın / kiralayın?

Belki farklı şeylerden bahsediyoruz ama ürün kullanıma hazır olmalı. Motor, şanzıman ve diğer şeylerin donanım yazılımını da ayarlamanız gereken bir araba almıyor musunuz? Bir danışmanla aynı - kutunun dışında çalışması gerekir.

 
Andrey Pogoreltsev :

Teşekkürler, bakış açınız açık.

 

*.set dosyalarıyla nasıl düzgün çalışılacağını görün:


Bu önceden tanımlanmış ayarlar daha sonra test cihazı ayarları bağlam menüsünde bulunur.

Dosyalar:
Math_3D.zip  885 kb
 
fxsaber :
GA'yı yeniden başlatmanın geçişlerini zaten var olan bir opt dosyasına eklediğini doğru anlıyor muyum?
Evet.
 
MetaQuotes Software Corp. :

Harika örnek için çok teşekkürler! Bir sürü faydalı şey.

 
İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Optimizasyon sütunundaki Optimizasyon görevlerinden (neredeyse her zaman MultiTester otomatörü aracılığıyla yapıyorum) sonra, tüm sütunlar devre dışı bırakıldı (giriş parametreleri hariç): karlılık, kâr faktörü, mat. beklemek vb.
 
Andrey Pogoreltsev :

Aynalar, koltuğu ayarladın mı? Daha da kötüsü, yine de benzin, yağ ve diğer teknik sıvıları doldurursunuz. Ve bence küllüğü dolduğunda bile temizle. )))

 
Dmitiry Ananiev :

Bu kozmetik. Tarih konusunda bir danışmanın optimizasyonu bir sermaye yatırımıdır. Ama konuyu herkese kendi başına kapatmayı öneriyorum :)
 
Yeni yapı 2190: Ana penceredeki optimizasyon grafiklerine ek olarak, artık sonuçlar tablosundan tek geçişler başlatılırken zorunlu bir görselleştirme de var! Optimizasyon artık sıkıcı değil.
