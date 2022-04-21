MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 19
Irql demirdir
Uzak bir aracıya optimizasyon yaparken parametreleri iletmenin bir yolu var mı? veya bir dosya veya bir dize? Yerel veya ağ aracısı.
Eski tester sistemi asmaz... Genelde)
Habré ile ilgili bir makaleye rastladım: https://habr.com/en/post/402551/
Belki de yeni test cihazı yeni talimatlar kullanıyor, sadece bir Ryzen 5 2600'üm var, mikro kodu güncellemeye çalışacağım.not. Yaşasın!!! Annenin BIOS'unu güncelledikten sonra her şey çalıştı (mikro kod da orada). 12 iş parçacığında aksaklık ve donma olmadan bir hesaplama var
Giriş değişkenleri için çok uygun bir çözüm, adlarını bir yorum yoluyla ayarlamaktır.
İşlevselliği aşağıdaki gibi geliştirmek istiyorum
Vurgulanan kod bölümleri, her giriş parametresi için varsayılan optimizasyon aralığını ayarlar. Test Cihazı Ayarları sekmesinde, her parametre için Expert Advisor'ın yazarı tarafından belirlenen bu varsayılan aralığı seçebilirsiniz.
Şimdi aynı Piyasa Uzman Danışmanları varsayılan aralıklar olmadan geliyor. Bunları optimize etmek için yazardan her parametre için aralık istemeniz gerekir.
Aynı çözümle, Uzman Danışmanların yazarları için bile kendileri için yazarken her şey çok daha kolay olurdu.
Bu işlevi yararlı bulursanız veya tuhaf tuhaflıklarımdan biriyse bana bildirin.
1. Çok dilli bir Uzman Danışman için neler var? Dile bağlı olarak adları ayarlamak için ayrı yöntemler kullanmak daha iyidir.
2. Bu biçim, özellikle aralıkta bir şeyin değiştirilmesi gerekiyorsa, hiç uygun değildir. Sadece ayarları kaydediyorum ve sonra okuyorum - bu gerçekten hızlı ve kullanışlı
3. Piyasadaki Uzman Danışmanları neden optimize etmelisiniz? Bu, danışmanın yazarı tarafından yapılmalıdır.
not. Ben o kadar seçici değilim. Benim fikrim: her şey basit, kullanışlı ve mantıklı olmalı ve "belirli bir yerde bir geliştirici için geçici bir çözüm için uygun" olmamalıdır.