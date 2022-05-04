Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 41
Her enstrüman için ekstrem hareketler seçmeyi, her enstrüman için özel bir sembol oluşturmayı ve üzerinde optimizasyon yapmayı teklif ediyor. Durumu değerlendirmek için bir yılın çok kısa olduğunu düşünüyorum, son 10 yılı test ediyorum - her zaman 2008 krizini dahil ediyorum - birçok karlı ortamı ortadan kaldırıyor ...
Ve sahip olduğumuzdan tamamen farklı bir pazarda test etmenin anlamı nedir?
70'lerin pazarında test edelim. Şaşırdım - en basit tersine çevirme sistemi - günlük pound dolar üzerinde harika çalışıyor! Şimdi başlatmayı deneyin!
Daha önce de söylemiştim Lig'den önce arkadaşımla 2000 yılından başlayarak 15 yıl boyunca iyi sonuçlar veren bir Uzman Danışman yazdık. Bunun için çok büyük bir çaba harcandı. Şey... Birkaç ay sonra, en basit araç gibi göründüğü gibi birleşmeye başladı. Ve hiçbir 15 yıllık iyi ticaret onu kurtarmadı.
Bu nedenle 50-200 işlem rakamına yerleştim. Ve bu çoğu sistem için sadece bir veya iki yıldır. Rakamlar oradan geliyor.
"Aşırı hareketlerin taranması" konusuna gelince... Gerçek ticarette olacaklar! Ve sistemlerimiz bu modda test edilmeyecektir. Hayır, bence bu bir hata.
Yani bu yeterli değil. Fazla değil.
Son bir yıldır optimizasyon yapıyorum.
Beş yaşında tarihin planını alıyorum. Sonra stratejinin en kötü sonuçları gösterdiği alanı seçiyorum. Ve sonra zaten geçen yıl ve bu site için en uygun kombinasyonu seçiyorum.
Sonra tekrar beş yıllığına araba kullanıyorum. Ve genel olarak çok daha iyi sonuçlar alıyorum. Ancak, olduğu gibi, eğer bir strateji ise, o zaman maksimum iki veya üç set. Genellikle bir tane elde edilir.
Ve eğer doğru anladıysam, her TS için on, hatta birkaç düzine set var.
Bakın - bu beş yıl önce bir gevşeme programı vardı ve eurodolar'da istikrarlı bir eğilim gözlemlendi. Sonuç olarak, aracınız bu süre için büyük ölçüde optimize edilmiş olacaktır. Ve eminim ki önümüzdeki birkaç yıl için bu kadar uzun ve istikrarlı trendler beklenmiyor. Sonuç olarak piyasaya kesinlikle uymayan bir sistem kullanacağız.
Hemen "stratejinin en kötü sonuçları gösterdiği bölüm" hakkında - bu doğru, tam da bunu yapıyorum, sadece son iki yılda, yani arkada ve önde olan tüm paslardan seçiyorum - onlar minimum kalitenin maksimum olduğu yerleri seçti. Bu - anladığım kadarıyla, yaptığınız şeye yakın, sadece daha küçük bir segmentte.
Ancak burada tüm araçlar seçilmiştir. Demoyu takın. Çalışırlar. Rapordaki sonuçlar. Çok hak edenler var. En az bir ay aynı sonuçları gösterecek olanlar nasıl seçilir?
Yine, uzağa gitmeye gerek yok - neredeyse bir yıl üst üste, sterlin dolar üzerinde sabit duraklarla kanal dökümünün TS'si liderler arasındaydı. Asgari bir lotla neredeyse 200 dolar kazandı. Ve sonra - bam ... ve boşalmaya başladı. Onu çıkardım ve o zamandan beri - sadece ödül almıyor - aynı zamanda reytinge bile giremiyor! Yine de, o zamandan beri iki kez yeniden optimize ettim. Şimdi bu sistemi şimdiye kadar kullanacağımızı hayal edin. Ve o - hepsi birleşir ve birleşir ...
Değil ... doğru, optimizasyonu sana benzer şekilde yapıyorum. Ancak, demoda ZATEN olan ve bir süredir işlem gören TS'yi seçme sorunu devam ediyor.
bilmiyorum. Bu raporu anlamak benim için zor. Etiketteki "kalite" nedir? İlk başta bunun bir kâr faktörü olduğunu düşündüm, ama öyle olmadığını anlıyorum.
Raporda bile, her sistemin başlangıcı farklı bir zamanda. Onları nasıl karşılaştırabilirim? Ve hesaptaki işlem süresi çok uzun değil. Temmuz Ağustos...
Flybook ile çalışmaya alışığım. Testleri oraya yüklerim, sonra analiz ederim.
"Yine, uzağa gitmenize gerek yok - üst üste neredeyse bir yıl boyunca, sterlin doları üzerinde sabit duraklı kanal dökümü TS lider oldu. Minimum lot ile neredeyse 200 $ kazandı. - sadece bunu değil ödül almıyor, ama reytinge bile giremiyor! O zamandan beri zaten iki kez yeniden optimize ettim. Şimdi bu sistemi hala kullanacağımızı hayal edin. Ve - - her şeyi birleştirir ve birleştirir ..." - şimdi test cihazında neler oluyor? Bir yıl önce ne oldu?
Koparma sistemleri artık birçokları için kötü sonuçlar gösteriyor. Monica Solandra, Naragoth, Asmodeus'a bakın. Bu tür sistemlerin durgunluk süresi toplamda bir yıl olabilir... Sabırlı olun ve bekleyin.
Seçilen araçların test sonuçlarını tek bir zaman diliminde tek bir eğriye indirgemek için bir çeşit yazılım kullandığınızı düşünüyorum.
En azından onun yardımıyla en uygun seti seçmeye değer. Bu teorik olarak durgunluk dönemlerini düzeltmelidir.
Bunu sadece durumda yazıyorum, bunu yapmadığınızı düşünmüyorum. Ama sen asla bilemezsin.
Ben, tam tersine, piyasanın aşırı hareketlerini ortadan kaldırmayı değil, yoğunlaşmalarını artırmayı öneriyorum.
Yıllar farklıdır, ancak özellikleri tekrarlanır - koridorlardaki dalgalanmalarla konsolidasyonu optimize ederseniz - evet, düz stratejiler işe yarayacaktır, ancak o zaman bir eğilim olacaktır ve bu açıktır. O zaman, danışmanın test cihazında çalışmasıyla zaman kaybetmek mantıksızdır - hemen gerçek hayatta başlatmanız gerekir, belki orada hala piyasanın trend/düz aşamasında para kazanmak için zamanınız olacaktır. Ve bir çözüm arıyoruz ve sonra çalışmayı bırakmasını bekliyoruz, buna şaşırıyoruz ve yine değişen pazar için başka bir çözüm arıyoruz...
bilmiyorum. Bu raporu anlamak benim için zor. Etiketteki "kalite" nedir? İlk başta bunun bir kâr faktörü olduğunu düşündüm, ama öyle olmadığını anlıyorum.
Raporda bile, her sistemin başlangıcı farklı bir zamanda. Onları nasıl karşılaştırabilirim? Ve hesaptaki işlem süresi çok uzun değil. Temmuz Ağustos...
Flybook ile çalışmaya alışığım. Testleri oraya yüklerim, sonra analiz ederim.
"Yine, uzağa gitmenize gerek yok - üst üste neredeyse bir yıl boyunca, sterlin doları üzerinde sabit duraklı kanal dökümü TS lider oldu. Minimum lot ile neredeyse 200 $ kazandı. - sadece bunu değil ödül almıyor, ama reytinge bile giremiyor! O zamandan beri zaten iki kez yeniden optimize ettim. Şimdi bu sistemi hala kullanacağımızı hayal edin. Ve - - her şeyi birleştirir ve birleştirir ..." - şimdi test cihazında neler oluyor? Bir yıl önce ne oldu?
Koparma sistemleri artık birçokları için kötü sonuçlar gösteriyor. Monica Solandra, Naragoth, Asmodeus'a bakın. Bu tür sistemlerin durgunluk süresi toplamda bir yıl olabilir... Sabırlı olun ve bekleyin.
"Kalite" ayrılmaz bir göstergedir. Dahil edilen birçok parametre ve kar faktörü de vardır. Üzerinde oldukça uzun bir süre çalıştım ve hatta kod için para ödedim (daha doğrusu kod değil, fikir, kod basit). Şimdi - "ticaret kalitesinin" sezgisel özelliğini yeterince yansıtıyor. %100 "iyi bir ticaret"tir. Yukarıdaki harika. Aşağıda - tatmin edici ve zayıf, eğrilerle karşılaştırın - bence, yeterince yeterli. (Prensip olarak, "kötü" ifadesini %80'in altında buluyorum).
Her sistemin başlangıcı gerçekten farklı zamanlardadır - sonuçta, aynı anda değil, birinin "istediği" gibi başarısız oldular. Sıra dışı - yeniden optimize edildi ve tekrar savaşa girdi.
Raporlarım daha çok, en iyi uygulamalarını katılımcılarla paylaşmak için CSV'leri işe almayı hedefliyor. Tüm sistemler, basit ve net çalışma prensipleri ile en basit olanlardır. Daha sonra - bu ilkelere göre çalışan uzmanlar için kod tabanına bile bakacağım - insanların kullanmasına izin vereceğim. Aslında raporum bir "aranacak yön". Diyelim ki basit bir tersine çevirme sisteminin karlı olduğu netleştiğinde, sistemlerinizi nereye, hangi temellere kuracağınız netleşir.
Ben, tam tersine, piyasanın aşırı hareketlerini ortadan kaldırmayı değil, yoğunlaşmalarını artırmayı öneriyorum.
İlginç fikir. Üzerinde düşünmemiz gerekiyor.
Benim de bu bölgeden "maymun ticareti" fikri var. Sadece aşırı hareketlerin yoğunluğu artmaz, "aptal" işlemlerin konsantrasyonu artar.
Eh, eller ulaştığında, özel semboller üzerinde aşırı hareketleri denemek ve arttırmak gerekecektir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Kalitede ilk 20:
İşlem kalitesine göre ilk 5 grafiği:
Gördüğünüz gibi, durumda gözle görülür değişiklikler var.
TS 743622, GBPNZD'de geri takip (sondaki TP) ile ZigZag zirvelerinde döşemeyi durdurarak dördüncü girişten ilk sıraya yükseldi. Geçen hafta, sistem iki işlem gerçekleştirdi ve ticaretin kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi.
İkinci sırada TC 543350 - CADCHF'deki eğilime karşı "dürtü" çubuğundaki tersine dönüşler (eğilim, EMA ve fiyatın kesişimi tarafından belirlenir). Geçen hafta üç işlem yapıldı, ticaretin kalitesi gözle görülür şekilde arttı ve TS onuncu sıradan ikinci sıraya yükseldi.
Üçüncü sırada TS 642952 yer alıyor - AUDCAD'de ters takip ile ZigZag zirvelerinde limit gecikme girişleri. Bu, reytinge yeni gelen biri, Kasım ayının başından beri, reytinge girmek için gerekli olan 10 işlem yapıldı, ancak ticaret kalitesi çok iyi, bu nedenle TS hemen üçüncü sıraya yerleşti.
Dördüncü sıra - TS 442122 - sabit TP-SL ile ZigZag zirvelerinde limit mevduat ve EURJPY'de başabaş. Geçen hafta üç işlem yapıldı, ticaretin kalitesi biraz arttı, bu da altıncı sıradan dördüncü sıraya yükselmemizi sağladı.
Beşinci sıra - TS 740642 - ZigZag zirvelerinde durmayı bırakarak girişler, ters takip ile. Geçen hafta, sistem üç işlem yaptı ve hala çok yüksek olan ticaretin kalitesini biraz düşürdü.
Geçen hafta birinci olan TS 513122, geçen hafta on anlaşma yaptı ve ticaretin kalitesini önemli ölçüde düşürdü, hatta turnuva masasından ayrıldı. Bununla birlikte, alım satım kalitesi hala iyi, %100'ün biraz üzerinde ve en yüksekten düşüşün payı %26. Hala yeniden optimizasyondan uzak, sistem 35. sırada yer alıyor. Bakalım bu araç zorlukların üstesinden gelebilecek mi?
Bu arada, işte çözülmemiş ana sorunum. Daha geçen hafta bu TS'yi "pre-real", ayrı bir cent hesabına koydum ve bunu yapar yapmaz sistem hemen kötü sonuçlar vermeye başladı. Açıkçası, stabilitesi düşük. Müzayededen çekilme ve yeniden optimize edilme noktasına ulaşmadı, ancak zaten bir kayıp aldı. "Aracın kararlı çalışma şansının nasıl artırılacağı" sorusu açık kalıyor.
Georges'a yardım etmek istiyorum çünkü Kâse'nin susuzluğunun alevi onda benden bile daha parlak yanıyor.
Mantık yürütmeye çalışalım.
Tam tersi bir durum var - birkaç döviz çiftinde BİR ticaret sistemi (şimdi - 16x'te, gelecekte - 32x'te).
Ana göstergeye göre - karlılık, bana uymayan çiftler var, ama onları havuzdan atmıyorum ve niyetim yok. Neden biliyor musun? Piyasada trend veya düz çift diye bir şey yoktur. Hepsi aynıdır ve iş tek bir "uzay-zaman" sürekliliği içinde ilerler. Fark yalnızca olasılık dağılımlarının varyansındadır, bu da yalnızca bir parametrenin optimizasyona tabi olduğu anlamına gelir - zaman kaymalı gözlem penceresinin boyutu (örnek boyutu).
Bu nedenle, çok tembel olmamanızı ve istatistiksel araştırma yapmanızı öneriyorum - kullandığınız strateji çoğu çift için işe yarıyor. Ve özel olarak kullanın.
İyi şanlar!
TS Ligi'nin deneyimi, "düz veya trend çiftler olmadığı" yargısını doğrulamaz. Tabii ki, herhangi bir çiftte hem düz bölümler hem de trend bölümleri vardır, ancak her çift kural olarak bazı belirli TS'lerde iyi sonuçlar verir.
Örneğin, EURJPY'de - kural olarak, düz TS'ler trend olanlardan daha iyi sonuçlar verir. En azından şimdilik.
Çalışmaya gelince - sorun değil, şimdi içeceğim.
Ve "sadece onu kullan" hakkında - işte daha kurnaz. Genel "havuzda", TS Liginin üç bölümünde de her zaman tüm TS kullanılacaktır. Ancak gerçek ticaret için seçim - seçenekler olabilir. Şimdi bir tahminde bulunalım, gerçekten de bireysel sistemler hakkında bir rapor hazırlayacağım ve biraz sonra yayınlayacağım. Bakalım ne gösterecek.