Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 82
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hiçbir şey anlamadım.
TS Ligi'nde oldukça kaliteli bir kodum var gibi görünüyor - on binlerce kod satırı ... Ancak tüm bu "potansiyel karlılık" her zaman sadece potansiyel olarak kalacaktır. Termodinamikteki moleküllerin enerjisi gibi. Ekstraksiyon için mevcut değildir.
" Döviz kurlarının gerçek hareketi" hakkında - ne dediğini anladın mı? Puan birimleri alan scalpers'ım yok, bu yüzden demo ve gerçek sonuç çok farklı değil. Ve bu küçük zaman dilimlerini görüyorum - nadiren sabit bir artış sağlıyor.
Şu anda ana hesabımda kullandığım sistem H1'de de çalışıyor.
Dedikleri gibi - "yoldaş anlamıyor" ... olur, kırılmayın ve bir süre daha karanlıkta kalın.
Şimdi TS Ligi'nin tek faydası müşteri tabanıdır, bu da (şimdiki veya gelecekteki sahibi için) kesinlikle faydalı bir şeydir.
Dedikleri gibi - "yoldaş anlamıyor" ... olur, kırılmayın ve bir süre daha karanlıkta kalın.
Şimdi TS Ligi'nin tek faydası müşteri tabanıdır, bu da (şimdiki veya gelecekteki sahibi için) kesinlikle faydalı bir şeydir.
Bir saat içinde M5'te tersini kullanarak GBPUSD ile tek lotla bu şekilde çalışabilirsiniz ve çalışmanız gerekir. Daha küçük parti - sırasıyla daha az.
GBPUSD ile M5'te bir saat içinde tek lotla bu şekilde çalışabilirsiniz ve çalışmanız gerekir. Daha küçük parti - sırasıyla daha az.
Ha-ha-ha... Evet, böyle yüzlerce resim ve test raporu verebilirim.
En azından bir demoda alırsınız (gerçekten bahsetmiyorum)!
2 yıl arayla TÜM 672 aracı test ettim ve iyi sonuçlar aldım. Ve bir demoya koydular - ve bam ... Anında üç bölüme dağıldılar ve en üst bölümde - sistemlerin sadece beşte biri! 20/80 kuralı tam olarak yürürlüktedir.
İşte o zaman aynı resme sahip bir demo hesaptan bir yatırım şifresi veriyorsunuz - işte o zaman benimkinden daha yüksek "kârlılığı" nasıl elde edebildiğinizi konuşacağız.
Ha-ha-ha... Evet, böyle yüzlerce resim ve test raporu verebilirim.
En azından bir demoda alırsınız (gerçekten bahsetmiyorum)!
2 yıl arayla TÜM 672 aracı test ettim ve iyi sonuçlar aldım. Ve bir demoya koydular - ve bam ... Anında üç bölüme dağıldılar ve en üst bölümde - sistemlerin sadece beşte biri! 20/80 kuralı tam olarak yürürlüktedir.
İşte o zaman aynı resme sahip bir demo hesaptan bir yatırım şifresi veriyorsunuz - işte o zaman benimkinden daha yüksek "kârlılığı" nasıl elde edebildiğinizi konuşacağız.
Sana azim ve iyi şanslar diliyorum (ikimize ve ihtiyacı olan herkese!)
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Ve gerçekte işler nasıl? PAMM büyüyor mu?
Evet. Büyürken.
Plan aynı... Her şey olduğu gibi devam ederse, bahar sonuna kadar düşüşten çıkacağım ve o zaman bir sinyal açmak mümkün olacak.
Daha önce de söylediğim gibi, ZpnTrendSP sistemi, haber durumunda durakların manuel olarak yeniden düzenlenmesiyle eurodollar ve dolar üzerinde kullanılıyor.
Evet. Büyürken.
Plan aynı... Her şey olduğu gibi devam ederse, bahar sonuna kadar düşüşten çıkacağım ve o zaman bir sinyal açmak mümkün olacak.
Daha önce de söylediğim gibi, ZpnTrendSP sistemi, haber durumunda durakların manuel olarak yeniden düzenlenmesiyle eurodollar ve dolar üzerinde kullanılıyor.
Trol kullanıyor musunuz?
Size söyledim - ZpnTrendSP sistemi - yani, başabaşa transferle sabit duraklar. Normal esaret, alışılmışın dışında kötü çalışır. Thrall TP - çok daha iyi çalışır, ancak son derece kararsızdır.
Size söyledim - ZpnTrendSP sistemi - yani, başabaşa transferle sabit duraklar. Normal esaret, alışılmışın dışında kötü çalışır. Thrall TP - çok daha iyi çalışır, ancak son derece kararsızdır.