Roman Shiredchenko :

Georgy, kayıt kodlarına ihtiyacımız var:

hesabım 2599118.

büyüler: 640150, 443040, 742350.

Bir izleme raporu sunacağım.

Teşekkür ederim. Bugün açık arttırmaya çıkaracağım. Profilimdeki izleme bağlantısı.



 
Roman Shiredchenko :

Teşekkür ederim. Bugün açık artırmaya çıkaracağım. Profilimdeki izleme bağlantısı.



Ve neden parti büyüklüğü 0,42'den 0,01'e atlıyor?

 
Eduard_D :

Ve neden parti büyüklüğü 0,42'den 0,01'e atlıyor?

"Zıplamak" nerede???

Lotnost - oldukça kararlı. Görünüşe göre, farklı oynaklık için tasarlanmış farklı TS'lere mi bakıyorsunuz?

 
Georgiy Merts :

"Zıplamak" nerede???

Lotnost - oldukça kararlı. Görünüşe göre, farklı oynaklık için tasarlanmış farklı TS'lere mi bakıyorsunuz?

anlamadım Ayarlarda Riski sadece yüzde olarak ayarlayabilirsiniz, lütfen bu parametrenin nasıl çalıştığını açıklayınız.

 
Eduard_D :

anlamadım Ayarlarda Riski sadece yüzde olarak ayarlayabilirsiniz, lütfen bu parametrenin nasıl çalıştığını açıklayınız.

Risk, stop loss durumunda kaybettiğimiz mevduatın yüzdesidir.

Farklı sistemlerde ve çiftlerde, SL puan olarak çok farklıdır. Buna göre, riskin değişmeden kalması için hacmin önemli ölçüde farklı olduğu kabul edilir.

 
Edward_D :

Mantık - anlaşıldı. Ama asıl uygulama öyle değil.

Roman'ın yaklaşık 8.000 dolarlık bir bakiyesi var. Risk %5. Yani SL durumunda kaybedebileceği maksimum kayıp 400$'dır. Her şey yolunda mı?

0.01 hacim ile USDCAD'i açar. 400$'lık bir kayıp almak için hangi SL olmalıdır? 52400 beş basamaklı puan. Gerçekten?

Edward_D :

Ve neden parti büyüklüğü 0,42'den 0,01'e atlıyor?

USDCAD - Çok şımartıyorum ...

daha fazla yok

GÜNCEL TİCARET Büyüler: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - %5 riskte

 
Georgiy Merts :

"Zıplamak" nerede???

Lotnost - oldukça kararlı. Görünüşe göre, farklı oynaklık için tasarlanmış farklı TS'lere mi bakıyorsunuz?

Evet ve bu araçlardan biri manuel. :))

Sen ve ben yakında Baskakov'a bu şekilde ihtiyacımız olmayacak. :))

 

Üç haftalık (17 Haziran - 05 Temmuz arası) alım satım sonuçlarını Signal'imde ve Georgy'nin raporlarına göre karşılaştırdım.

Tüm bu üç haftayı burada ve orada hiç ayrılmadan takas eden 6 sihirbaz seçtim. İlk sütun, Lig raporlarının sonucudur; ikincisi, Sinyal üzerindeki sonuçtur.

MAGIK

LİG

SİNYAL

642250

14.62

9.34

742350

3.58

3.65

642422

17.45

2.12

642750

7.6

4.09

642350

10.26

2.49

640150

5.92

4.00


Çıplak gözle - sonucum çok daha kötü. açıklayamam.

 
Roman Shiredchenko :

USDCAD - Çok şımartıyorum ...

daha fazla yok

GÜNCEL TİCARET Büyüler: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - %5 riskte

Tüm bu üç hafta boyunca 642750, 642350, 640150, 742350 de işlem yaptıysanız, sonuçlarınızı tabloya ekleyin (yalnızca lot büyüklüğü 0.01'e yeniden hesaplamanız gerekir).

