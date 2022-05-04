Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 164
Georgy, kayıt kodlarına ihtiyacımız var:
hesabım 2599118.
büyüler: 640150, 443040, 742350.
Bir izleme raporu sunacağım.
Hesap: 2599118
Büyü: 640150
Kayıt Kodu: 68934379
Hesap: 2599118
Büyü: 443040
Kayıt Kodu: 1134287667
Hesap: 2599118
Büyü: 742350
Kayıt Kodu: 983292817
Teşekkür ederim. Bugün açık arttırmaya çıkaracağım. Profilimdeki izleme bağlantısı.
Ve neden parti büyüklüğü 0,42'den 0,01'e atlıyor?
"Zıplamak" nerede???
Lotnost - oldukça kararlı. Görünüşe göre, farklı oynaklık için tasarlanmış farklı TS'lere mi bakıyorsunuz?
anlamadım Ayarlarda Riski sadece yüzde olarak ayarlayabilirsiniz, lütfen bu parametrenin nasıl çalıştığını açıklayınız.
Risk, stop loss durumunda kaybettiğimiz mevduatın yüzdesidir.
Farklı sistemlerde ve çiftlerde, SL puan olarak çok farklıdır. Buna göre, riskin değişmeden kalması için hacmin önemli ölçüde farklı olduğu kabul edilir.
Mantık - anlaşıldı. Ama asıl uygulama öyle değil.
Roman'ın yaklaşık 8.000 dolarlık bir bakiyesi var. Risk %5. Yani SL durumunda kaybedebileceği maksimum kayıp 400$'dır. Her şey yolunda mı?
0.01 hacim ile USDCAD'i açar. 400$'lık bir kayıp almak için hangi SL olmalıdır? 52400 beş basamaklı puan. Gerçekten?
Ve neden parti büyüklüğü 0,42'den 0,01'e atlıyor?
Evet ve bu araçlardan biri manuel. :))
Sen ve ben yakında Baskakov'a bu şekilde ihtiyacımız olmayacak. :))
Üç haftalık (17 Haziran - 05 Temmuz arası) alım satım sonuçlarını Signal'imde ve Georgy'nin raporlarına göre karşılaştırdım.
Tüm bu üç haftayı burada ve orada hiç ayrılmadan takas eden 6 sihirbaz seçtim. İlk sütun, Lig raporlarının sonucudur; ikincisi, Sinyal üzerindeki sonuçtur.
MAGIK
LİG
SİNYAL
642250
14.62
9.34
742350
3.58
3.65
642422
17.45
2.12
642750
7.6
4.09
642350
10.26
2.49
640150
5.92
4.00
Çıplak gözle - sonucum çok daha kötü. açıklayamam.
Tüm bu üç hafta boyunca 642750, 642350, 640150, 742350 de işlem yaptıysanız, sonuçlarınızı tabloya ekleyin (yalnızca lot büyüklüğü 0.01'e yeniden hesaplamanız gerekir).