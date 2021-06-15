1200 abone!! - sayfa 90

Lev Seliverstov :
genellikle anlaşılmaz çip. yaklaşık 50 puan alıyor. depoyu yüklemek iğrenç, açılışa karşı herhangi bir hareket çökmeye neden olacak ve bir grup insan geldi

şakada olduğu gibi, "Ne yapacağız? Kıskanacağız!"

 
Ne net değil? Yüksek riskler ve yüksek aylık gelir. Sinyal açıklamasında dürüstçe uyardığı depozitoyu herhangi bir zamanda boşaltmak mümkündür.
 
Peki zirve nereye gitti?
 
Peki zirve nereye gitti?
6 gün boyunca işlem yapılmadı... Yani kötü bir şey olmadı
 
Yevhenii Levchenko :
6 gün boyunca işlem yapılmadı... Yani kötü bir şey olmadı

20 gündür işlem görmedi ve şimdiden 1000'den fazla abonesi var

güzel para :D)))

Ayrıca, durdurma sistematik değildir



Yazmasına rağmen girilecek sinyal yok diyorlar)

 
6 gün boyunca işlem yapılmadı... Yani kötü bir şey olmadı

Ana gelir bir abonelikten gelir, ayağa kalk ve topla - doğru taktik!

"Ticaret faaliyeti yoktu... Yani kötü bir şey olmadı" ifadesini beğendim.

 

Görünüşe göre yalnızca "kendilerine ait" veya "yalnız". İncelemelerde, profilde ticaret olmadığına dair tek bir öfke yok. Ayrıca, zaten bir hafta zirvede olan NG'den sonra ticarete devam etme sözü verdi. Sinyal, sinyal listesinde yok. Gonchar'ın sinyalini hatırlayın - evet, hem incelemelerde hem de profilde sabahtan geceye yırtıldı. Burada sessizlik var ve hiç diyalog faaliyeti yok. Ve son bir buçuk yüz abone daha dün göründü.

 
Görünüşe göre yalnızca "kendilerine ait" veya "yalnız". İncelemelerde, profilde ticaret olmadığına dair tek bir öfke yok. Ayrıca, zaten bir hafta zirvede olan NG'den sonra ticarete devam etme sözü verdi. Sinyal, sinyal listesinde yok. Gonchar'ın sinyalini hatırlayın - evet, hem incelemelerde hem de profilde sabahtan geceye yırtıldı. Burada sessizlik var ve hiç diyalog faaliyeti yok. Evet ve son bir buçuk yüz abone dün tam anlamıyla ortaya çıktı.

NG'den sonra, konsept özellikle Rusya'da gevşek. Eski tarzda NG de var. Ve Çin'de de henüz gelmedi. Eski Kilise Slavcasına göre, yine sadece Ocak ayında. Yani sona ermeden önce hala zaman var, peki, en azından ayın ortasına kadar

 
Vladimir Tkach :

Abone sayısı açısından bir sonraki de çoğunlukla geceleri gelir, biraz alır ve kenarda yürür.


Senaryo iyi, kullanışlı! Sadece abonelere gözlerini açmayacak. MAE tarafından sinyal sağlayıcının sadece geyiği oturttuğunu değerlendiremezlerse, geri kalanı hakkında sessiz kalacağım.

 
Nikolai Krylov :

Senaryo iyi, kullanışlı! Sadece abonelere gözlerini açmayacak. MAE tarafından sinyal sağlayıcının sadece geyiği oturttuğunu değerlendiremezlerse, geri kalanı hakkında sessiz kalacağım.

Kabul ediyorum. Pazardaki ürünlerin alıcısı kadar abonesinin de daha seçici ve akıllı olması gerekiyor. Müşterilerimin yarısı, satın alma işleminden sonra şu veya bu ürünün nasıl çalıştığını soruyor.

