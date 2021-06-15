1200 abone!! - sayfa 90
genellikle anlaşılmaz çip. yaklaşık 50 puan alıyor. depoyu yüklemek iğrenç, açılışa karşı herhangi bir hareket çökmeye neden olacak ve bir grup insan geldi
şakada olduğu gibi, "Ne yapacağız? Kıskanacağız!"
Peki zirve nereye gitti?
6 gün boyunca işlem yapılmadı... Yani kötü bir şey olmadı
20 gündür işlem görmedi ve şimdiden 1000'den fazla abonesi var
güzel para :D)))
Ayrıca, durdurma sistematik değildir
Yazmasına rağmen girilecek sinyal yok diyorlar)
Ana gelir bir abonelikten gelir, ayağa kalk ve topla - doğru taktik!
"Ticaret faaliyeti yoktu... Yani kötü bir şey olmadı" ifadesini beğendim.
Görünüşe göre yalnızca "kendilerine ait" veya "yalnız". İncelemelerde, profilde ticaret olmadığına dair tek bir öfke yok. Ayrıca, zaten bir hafta zirvede olan NG'den sonra ticarete devam etme sözü verdi. Sinyal, sinyal listesinde yok. Gonchar'ın sinyalini hatırlayın - evet, hem incelemelerde hem de profilde sabahtan geceye yırtıldı. Burada sessizlik var ve hiç diyalog faaliyeti yok. Ve son bir buçuk yüz abone daha dün göründü.
NG'den sonra, konsept özellikle Rusya'da gevşek. Eski tarzda NG de var. Ve Çin'de de henüz gelmedi. Eski Kilise Slavcasına göre, yine sadece Ocak ayında. Yani sona ermeden önce hala zaman var, peki, en azından ayın ortasına kadar
Abone sayısı açısından bir sonraki de çoğunlukla geceleri gelir, biraz alır ve kenarda yürür.
Senaryo iyi, kullanışlı! Sadece abonelere gözlerini açmayacak. MAE tarafından sinyal sağlayıcının sadece geyiği oturttuğunu değerlendiremezlerse, geri kalanı hakkında sessiz kalacağım.
Kabul ediyorum. Pazardaki ürünlerin alıcısı kadar abonesinin de daha seçici ve akıllı olması gerekiyor. Müşterilerimin yarısı, satın alma işleminden sonra şu veya bu ürünün nasıl çalıştığını soruyor.