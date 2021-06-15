1200 abone!! - sayfa 88
İlginç yorumlar ve Yandex çevirisi ile birkaç ekran görüntüsü.
Birkaç myo usd'nin aynı anda piyasaya girdiği göz önüne alındığında, belki anlam RSI'da değildir)
Sinyal bir haftalık bile olmasa da, bu tipuly'nin şimdiden 14 abonesi var. Bu, işe alınan abonelerden oluşan bir tugay mı?)
İkinci gösterge nedir?
ATP ayarları nelerdir?
gösterge ayarlarına göre -- ikinci göstergenin de iki seviyesi vardır
ve resimde 30 ve 70 seviyeleri var - sinyalde kullanılmıyorlar - sinyalde 40 ve 80'den fazla var - nedense simetrik değiller
EA'yı test cihazında varsayılan parametrelerle çalıştırdım. İlk kez yaptım, bu yüzden daha fazla bir şey söyleyemem. Test cihazındaki seviyeler varsayılan olarak MT'den çizilir.
Yalnızca RSI. Geri dönüş sinyaliyle kapanmadan. Bir sonraki çubuk M5'te sinyal tekrarlandığında doldurma ile. Zamana göre kapanmadan, yani. oturmak. Ancak maksimum düşüş %68'dir. Durmak yok, kısa 25p çekin. Gece.
RSI dışında başka bir gösterge de kullanılıyor.
Bugün satmak için bir sinyal vardı - ama bir nedenden dolayı işe yaramadı - giriş aslında bir drenaj değildi, ancak %60'lık bir düşüş sağlayabilirdi - sızdırmış olabileceğim çok sayıda at sürüsü olmasına rağmen.
Yukarıdaki test cihazından bir resim verdim. ATR'nin hala kullanıldığını gösteriyor.
Dün "bir sinyal girişine karşı" hareket sadece 60 puandı (4 basamak) - işte dünün resmi https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221 .
Riskler tavan yapıyor, gardiyan - "karşı" hareket sadece yarım rakam - ve mevduat boşaltılıyor.
Bu tür risklerle - haftada bir kez girmek bile - sinyalin ömrü için zaten korkutucu.
Bu hafta 2 kez geldi - sonraki iki haftayı kaçırdı.
Her hafta - her gün gitmekten korkmaya başlayacak.
Ve önümüzdeki iki hafta boyunca ne ticareti yapacaksınız? Günler veya haftalar boyunca ticaret yapmazsanız bunun anlamı nedir?
Ve neyden korkuyor? Ayarlarıyla yapılan testlere göre (temel olarak 5 dakikada seçilirler), danışman Şubat 2017'den beri karanlıkta. Ama diyelim ki 2015 ve 2016'da sürekli sızdıracaktı.
Bunun iyi bir optimizasyon olduğunu söylemeyeceğim. Sadece osuruk. İdeal Pazar.
Haberleri takip etmesi hakkını veriyor.
Ve birleştikçe yeni bir sinyal açacak. Ve mevcut abonelerin yarısı aynı gün yeni bir sinyale abone olacak.
Yapay aldatma yoktur. Bu pazarda ilkel ama işleyen bir strateji için çok uygun bir pazar var.
Ticaretin nasıl yürüdüğünü anlamayanların imza attığı açık. Ama zaten yatırımlarını geri aldılar.
Ve idollerinin herhangi bir yeni sinyaline abone olun. Ve kelimenin tam anlamıyla yapay bir hile olmayacaktır. Oldukça hak edilmiş bir geçmiş başarılar aboneliği olacak.
Gerçekten harika sinyaller, çok sayıda abonenin olduğu yerde değil, objektif derecelendirme tahminlerine göre ilk sırada yer alan sinyallerdir. Ancak abonelerin çoğu bunu araştırmaz. Burada ve şimdi kazanma fırsatına sahipler ve bunu kullanıyorlar.
Bir tahliyenin kaçınılmaz olduğu açıktır. Ve bazı imzacılar bunu anlıyor. Ancak bazen, piyasayı kendi başınıza izlemektense, tahliyenin mümkün olduğu kadar uzun süre gelmemesini sağlayan bir kişiye 40 dolar vermek daha kolaydır.
Bu hizmet böyle çalışır. Bu iyi.
Önceki konuşmacıya tamamen katılıyorum!
-- Gonchar'dan bir sinyal vardı -- kalite açısından TOP 1. oldu ve ona abone olmaya başlayana kadar bir yıldan fazla bir süre dikkat çekti
- Yunan kadından bir sinyal var - kalite açısından TOP'un "arka bahçesinde" ve abone olmaya başlayana kadar bir veya iki ay boyunca dikkat çekti.
Gonchar'ın düz piyasada küçük bir arsa ile kısa bir giriş ile bir fazla mesaisi var - Yunan kadının düz piyasada tüm sermaye ile kısa bir giriş ile bir fazla mesaisi var.
Servis tarafından yapılan sinyal kalitesi değerlendirmesi açıkça değişti.
Gonchar altında, "abonelerin seçimi" satırının olduğu bir vitrin yoktu - Yunanca'da böyle bir satır var - ve abone seçiminin kaliteli olmadığı ortaya çıktı?
Örneğin, ne tür bir sinyalle uğraşacağımı anlamıyorum - yıllarca kaliteyle uğraşmak ve TOP'ta ilk etapta sıfır egzoz almak bir şey - depozitoyu overclock etmek ve ana geliri elde etmek başka bir şey 1000 abonede çeyrek.
Tabii ki, değerlendirme açıkça değişti. Ben şahsen 2015'te bir sinyal aldım. TOP-10'a ve bir hafta sonra TOP-3'e girmem 2 haftamı aldı. Yayın sırasında, sinyal 9 aylıktı. İyi bir kâr / geri çekilme oranı vardı. İlk abone ortaya çıkar çıkmaz, sinyal derecelendirmede keskin bir şekilde yükseldi, bir abone daha - başka bir atılım. 20-30 abone olduğunda zaten TOP-10'daydı. Ve hepsi sadece iki hafta içinde oldu.
Ve şimdi, gördüğümüz gibi, sinekleri pirzolalardan ayırdılar. Abone sayısı, sinyalin genel çekiciliğinin objektif değerlendirmesini etkilemez.
Ancak öte yandan, "takipçilerin tercihi" alternatif bir derecelendirmedir. Ve işte TOP'unuz. Hızlı zengin olmak isteyenler için. Sonuçta, çoğu insan bunun için pazara geliyor.
Ve herkes zaten neyi ve nasıl kazanacağını seçer. Fonların güvenliği ve sorunsuz bir ileri hareket veya çok daha hızlı, ancak çok daha fazla risk ile kazanma şansının olduğu geçici bir hesapta.
Eskiden kategorik olarak ikinci seçeneğe karşıydım. Ama Yunan fikrimi değiştirdi. Her durumda, yatırımcıları tahliye olasılığı konusunda uyarır. Taras'ın aksine. Yıllardır istikrarlı bir şekilde kazanan, sürekli boşalan bir tüccar katmanı var. Ana şey, ilk depozitoyu çekmek için zamana sahip olmaktır.
Geçen Şampiyona'da zaferin yüksek kaliteli ticaret için değil, tesadüfen danışman ayarlarının çakışmasıyla kazanan sıradan bir MACD Uzman Danışmanı (sadece Şampiyonaya katılmak için ilk karşılaşan) için olduğunu hatırlıyorum. bu üç ay için piyasa ayarları ile. Şampiyonada ve ideallerinde böyle bir "zafer"den sonra, tüm anlam kayboldu ( Şampiyonanın neden iptal edildiğine dair kişisel görüşüm).
Komplo teorilerine olan özlemin biliniyor. Cevabı alnına yaksan bile, yine de kendininkini tekrar edeceksin.
Bu sorunun daha önce yanıtlanıp yanıtlanmadığı umrumda değil.
Anlaşılan - karmaşık bir derecelendirme formülü, çok yönlü istatistikler, "sinyal nasıl seçilir" önerileri olan düzinelerce makale - sadece bir gösterge "abone sayısı" için sefil bir şekilde kaybediyor.
Ama bu artık iyi değil - çünkü. hedefler değiştirilir - amaç yüksek kaliteli ticaret elde etmek değil, "Ko grubu" ve agresif pazarlama ve promosyon yardımıyla "abone sayısını" göstermek olur.
Sürünüzü toplayın ve kendinizi inancınıza tanıtın.
"Selam Jay" (c)