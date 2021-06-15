1200 abone!! - sayfa 92

Yuriy Zaytsev :

Mağazaya gittin ve bir şey aldın!

Mantığınıza göre ve muhtemelen mağazanın sahibinin / satıcısının bakış açısından, siz bir enayi, koyun, hamstersiniz.


Yerel bir uzun mesafe nakliye şirketinde çalışan bir arkadaşım var. Bu nedenle, sahiplerine göre otobüslerinde sadece sığır taşıdıklarını ve yolcuları arasında hiç kimsenin olmadığını söyledi. Bu sebeple bu görevi bırakmıştır.
 
Alexandr Saprykin :

Muhtemelen yolcular arasında milletvekili olmadığı anlamına geliyordu)

 

Kampanya kız arkadaşı alışverişe gitti ve çıkışı kaçırdı, çünkü geri dönmedi. bir teneffüste oturur.


 
Vladimir Tkach :

Bu tuhaf. 5-6 puanlık bir karı var. Ve girişten satın almaya kadar, gece yayılmasını hesaba katarak bile 10'u da almak mümkün oldu.

Döndünüz))) Görünüşe göre VPS'de bir sorun varmış. Kapatmak işe yaramadı.

Kaybı atlatacağını düşünüyorum. Şanslar var.

 
Boris Gulikov :

göstergem 1.27000'e kadar gösteriyor)

 
Boris Gulikov :

geri almada trol boyunca 5 puan alır - yani. ilk önce yaklaşık 10 pips kadar gider ve başabaş seviyesinden 5 pips'ten gerilemeye başlar.

ve dönmüyor - aptalca bir sinyale giriyor ve 5 noktada kapanmayı veya depozitoyu boşaltmayı bekliyor.

bugün bir nedenden dolayı bir sat sinyali ile alıma girdi - bakalım nasıl açıklıyor - dünün giriş yapmamasını kendi "çalkantılı filtresi" ile açıkladı.

dün satmak için bir sinyali yoktu - yukarıdaki gönderilerde RSI(7) M5'te 80 seviyesini geçtiğinde sattığını öğrendik - dün 80 seviyesine ulaşılmadı - neden bazılarını icat etmek zorunda kaldı? dünün girilmemesi nedeniyle bir tür "çalkantılı filtre" belirsiz.

 
Andrey F. Zelinsky :

dünkü girişsizliği kendi "çalkantılı filtresi" ile açıkladı.

dün 80. seviyeye ulaşılamadı.

Filtreyle ilgili bu açıklamayı da gördüm. Ama benim farklı bir resmim var. 7'sinde iki satış işe yaradı ve bir sonraki tersine çevirme de işe yaradı. Reasüranslı.


 

3'ündeki flaş kaza bile kâr etti.


 
Vladimir Tkach :

Filtreyle ilgili bu açıklamayı da gördüm. Ama benim farklı bir resmim var. 7'sindeki iki satış, bir sonraki geri dönüşü de kazanabilirdi. Reasüranslı.

1:00 ile 3:00 arasında zaman filtresiyle girer.

Bir şeye dikkatsizce baktım - görünüşe göre RSI (7) dün 1:00 civarında (profil resminde gösterdiği gibi) 80 seviyesine ulaştı.

 
Fast528 :

göstergem 1.27000'e kadar gösteriyor)

1.27'ye kadar bu bitti)) Şimdi 1.14400
