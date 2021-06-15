1200 abone!! - sayfa 92
Mağazaya gittin ve bir şey aldın!
Mantığınıza göre ve muhtemelen mağazanın sahibinin / satıcısının bakış açısından, siz bir enayi, koyun, hamstersiniz.
Muhtemelen yolcular arasında milletvekili olmadığı anlamına geliyordu)
Kampanya kız arkadaşı alışverişe gitti ve çıkışı kaçırdı, çünkü geri dönmedi. bir teneffüste oturur.
Bu tuhaf. 5-6 puanlık bir karı var. Ve girişten satın almaya kadar, gece yayılmasını hesaba katarak bile 10'u da almak mümkün oldu.
Döndünüz))) Görünüşe göre VPS'de bir sorun varmış. Kapatmak işe yaramadı.
Kaybı atlatacağını düşünüyorum. Şanslar var.
göstergem 1.27000'e kadar gösteriyor)
Kaybı atlatacağını düşünüyorum. Şanslar var.
geri almada trol boyunca 5 puan alır - yani. ilk önce yaklaşık 10 pips kadar gider ve başabaş seviyesinden 5 pips'ten gerilemeye başlar.
ve dönmüyor - aptalca bir sinyale giriyor ve 5 noktada kapanmayı veya depozitoyu boşaltmayı bekliyor.
bugün bir nedenden dolayı bir sat sinyali ile alıma girdi - bakalım nasıl açıklıyor - dünün giriş yapmamasını kendi "çalkantılı filtresi" ile açıkladı.
dün satmak için bir sinyali yoktu - yukarıdaki gönderilerde RSI(7) M5'te 80 seviyesini geçtiğinde sattığını öğrendik - dün 80 seviyesine ulaşılmadı - neden bazılarını icat etmek zorunda kaldı? dünün girilmemesi nedeniyle bir tür "çalkantılı filtre" belirsiz.
Filtreyle ilgili bu açıklamayı da gördüm. Ama benim farklı bir resmim var. 7'sinde iki satış işe yaradı ve bir sonraki tersine çevirme de işe yaradı. Reasüranslı.
3'ündeki flaş kaza bile kâr etti.
1:00 ile 3:00 arasında zaman filtresiyle girer.
Bir şeye dikkatsizce baktım - görünüşe göre RSI (7) dün 1:00 civarında (profil resminde gösterdiği gibi) 80 seviyesine ulaştı.
göstergem 1.27000'e kadar gösteriyor)