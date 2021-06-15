1200 abone!! - sayfa 164

oh-oh Eyleme geçtiler. Bu beni mutlu ediyor.


 
Hangi önlemler? Adrese mi?

 
Yukarıya resim eklendi. Bu abonelerde liderdir.
 
Evet, o iyi!)

 
Saad Eldin bu mu? Sadece ürün satma hakkı elinden alındı... sentle her şey yolunda
 
Evet o. Zaten geri aldım. Bir saat önce profilinde tek bir sinyal görmedi.
 
sinyal tüccarları martingale çok bağımlıdır. sistem karlı olsa bile, buna martingale eklenir.

martingali neden sevmiyorum

sabit lotlu bir sistem varsa ve bozulmaya başlarsa, yavaş yavaş yapacaktır (bilanço yuvarlayıp tersine dönecektir). ve ondan atlayabilirsiniz.


(kırmızı dikdörtgeni dikkate almayınız)

ve martin'deki sistem, bozulmaya başladığında onu görmeyeceksin. Martin yine de bir artı getirecek. ve ardından tüm hesap bir seferde boşaltılacaktır.
 

Aferin Saad, set 01 sinyalindeki düşüşü azaltmak için sadece 100$ doldurdu. 10 bin dolarlık bakiyede artış olarak görüntülenen mevduat. Ve gelecek hafta her şeyin onlarla iyi olacağını yazdı.

İncelemelerde, abone bu alım karşısında şok oldu, çoğunluğun işlem hacimlerinin hizmet tarafından yeniden hesaplanması nedeniyle piyasa açılışında sabit kayıplarla anlaşmaları kapatacağını yazıyor. Ve Saad'ın yeni artan bakiyesi ve zarar miktarına göre azalan bakiyesi temelinde yeni lotlar açılacak. Gelecekte, sağlayıcıdan bir kâr olsa bile, abonelerin mevduatlarında kaydedilen zararı karşılayamayabilir. Abone tavsiye verir, sinyalle bağlantıyı keser ve sağlayıcıyı site üzerinden takip eder. Genel olarak, önümüzdeki hafta bu sinyal üzerinde duygusal olmayı vaat ediyor.

 
Ama burada yeni bir şey var mı?
 
İncelemeler, en iyi (aboneler tarafından) sinyal sağlayıcısının onu basitçe kapattığını yazıyor (muhtemelen bir düşüş süresi için, geçici olarak)... Söyle bana....

Eklendi: muhtemelen euroyu sattı... (Mashkovets gibi, sadece euro ve sterlin ticareti yapıyor)
