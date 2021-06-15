1200 abone!! - sayfa 164
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
oh-oh Eyleme geçtiler. Bu beni mutlu ediyor.
oh-oh Eyleme geçtiler. Bu beni mutlu ediyor.
Hangi önlemler? Adrese mi?
Hangi önlemler? Adrese mi?
Yukarıya resim eklendi. Bu abonelerde liderdir.
Evet, o iyi!)
oh-oh Eyleme geçtiler. Bu beni mutlu ediyor.
Saad Eldin bu mu? Sadece ürün satma hakkı elinden alındı... sentle her şey yolunda
martingali neden sevmiyorum
sabit lotlu bir sistem varsa ve bozulmaya başlarsa, yavaş yavaş yapacaktır (bilanço yuvarlayıp tersine dönecektir). ve ondan atlayabilirsiniz.
(kırmızı dikdörtgeni dikkate almayınız)
ve martin'deki sistem, bozulmaya başladığında onu görmeyeceksin. Martin yine de bir artı getirecek. ve ardından tüm hesap bir seferde boşaltılacaktır.
Aferin Saad, set 01 sinyalindeki düşüşü azaltmak için sadece 100$ doldurdu. 10 bin dolarlık bakiyede artış olarak görüntülenen mevduat. Ve gelecek hafta her şeyin onlarla iyi olacağını yazdı.
İncelemelerde, abone bu alım karşısında şok oldu, çoğunluğun işlem hacimlerinin hizmet tarafından yeniden hesaplanması nedeniyle piyasa açılışında sabit kayıplarla anlaşmaları kapatacağını yazıyor. Ve Saad'ın yeni artan bakiyesi ve zarar miktarına göre azalan bakiyesi temelinde yeni lotlar açılacak. Gelecekte, sağlayıcıdan bir kâr olsa bile, abonelerin mevduatlarında kaydedilen zararı karşılayamayabilir. Abone tavsiye verir, sinyalle bağlantıyı keser ve sağlayıcıyı site üzerinden takip eder. Genel olarak, önümüzdeki hafta bu sinyal üzerinde duygusal olmayı vaat ediyor.
Aferin Saad, set 01 sinyalindeki düşüşü azaltmak için sadece 100$ doldurdu. 10 bin dolarlık bakiyede artış olarak görüntülenen mevduat. Ve gelecek hafta her şeyin onlarla iyi olacağını yazdı.
İncelemelerde, abone bu alım karşısında şok oldu, çoğunluğun işlem hacimlerinin hizmet tarafından yeniden hesaplanması nedeniyle piyasa açılışında sabit kayıplarla anlaşmaları kapatacağını yazıyor. Ve Saad'ın yeni artan bakiyesi ve zarar miktarına göre azalan bakiyesi temelinde yeni lotlar açılacak. Gelecekte, sağlayıcıdan bir kâr olsa bile, abonelerin mevduatlarında kaydedilen zararı karşılayamayabilir. Abone tavsiye verir, sinyalle bağlantıyı keser ve sağlayıcıyı site üzerinden takip eder. Genel olarak, önümüzdeki hafta bu sinyal üzerinde duygusal olmayı vaat ediyor.
Eklendi: muhtemelen euroyu sattı... (Mashkovets gibi, sadece euro ve sterlin ticareti yapıyor)