1200 abone!! - sayfa 89

Yeni yorum
 
Rashid Umarov :

Komplo teorilerine olan özlemin biliniyor. Cevabı alnına yaksan bile, yine de kendininkini tekrar edeceksin.

Bu sorunun daha önce yanıtlanıp yanıtlanmadığı umrumda değil.

Özellikle "kişisel görüşüm" yazdım - yoksa kişisel bir görüşe sahip olmak yasak mı?

resmi bir cevap verildi - vizyonum "eklemelerle" - bu yasak mı?

Raşid Umarov :
 "Selam Jay" (c)

gönderilerimi sildim

" Sessizlik yemeği süsler " (c)

 
Yevhenii Levchenko :
Bunu kastetmiyorum...

İşe yararsa... ve nasıl! neden bu kadar az kişi kullanıyor? Bu zor bir strateji değil mi? Şahsen bu şeyle bir sinyal başlatmayacak mısın? En azından bir demo

Gitmek! (ile)

Doğru, yayılma vahşi.


 
Vladimir Tkach :

Gitmek! (ile)

Doğru, yayılma vahşi.


RSI neden simetrik değil? Burada trend filtresini göremiyorum


tedarikçiniz kim benim kilom alparide böyle görünüyor)


ve robo'da bunun gibi


 
Fast528 :

RSI neden simetrik değil? Trend filtresini burada göremiyorum, tedarikçiniz var, Alpari'de bir pound'um var buna benziyor)


Aynı tedarikçiden bende var. Gerçek hesap tr. RSI seviyelerini 40-80'e ayarlayın ve aynı zamanda "asimetrik" olacaktır.

 
Vladimir Tkach :

Aynı tedarikçiden bende var. Gerçek hesap tr. RSI seviyelerini 40-80 olarak ayarlayın ve aynı zamanda "asimetrik" olacaktır.

Neden 40-80 ve 40-60 veya 20-80 değil diye soruyorum?

 
Fast528 :

Neden 40-80 ve 40-60 veya 20-80 değil diye soruyorum?

Çünkü bu seviyeler sinyal veriyor.
 
Fast528 :

Neden 40-80 ve 40-60 veya 20-80 değil diye soruyorum?

Deneyimlerinize göre, fiyatlar, spreadler vb. açısından robo ve al arasında bir fark var mı?

 
Vladimir Tkach :

Deneyimlerinize göre, fiyatlar, spreadler vb. açısından robo ve al arasında bir fark var mı?

Gerçek hayatta ticaret yapmıyorum, bu bir demo hesap , ekran görüntüleri aynı TS'nin farklı çalışacağını gösteriyor, kısacası saçmalık

EUR/CAD 10 pip şimdi farkı dağıtıyor..

 
Benzer bir isim hamster ile sinyallere baktı. Yani bu hamsterlar var ... onlar en az bir düzine kuruş. Popüler isim ama. Dört hamster için 46 sinyal saydım. Bunlardan 33'ü abonesiz. Ve beş parça için on sinyal - hamster. Ancak sadece ikisinin abonesi var (sadece üçü). Yani aslında Elena-Anna tek bir sinyalde bu kadar çok insanı toplayabildiği için iyi bir iş çıkardı. Ondan öğrenmeliyiz. Tüm sinyalleri toplanırsa, bin aboneyi çoktan aştı.
 
Alexandr Saprykin :
Benzer bir isim hamster ile sinyallere baktı. Yani bu hamsterlar var ... onlar en az bir düzine kuruş. Popüler isim ama. Dört hamster için 46 sinyal saydım. Bunlardan 33'ü abonesiz. Ve beş parça için on sinyal - hamster. Ancak sadece ikisinin abonesi var (sadece üçü). Yani aslında Elena-Anna tek bir sinyalde bu kadar çok insanı toplayabildiği için iyi bir iş çıkardı. Ondan öğrenmeliyiz. Tüm sinyalleri toplanırsa, bin aboneyi çoktan aştı.
genellikle anlaşılmaz çip. yaklaşık 50 puan alıyor. depoyu yüklemek iğrenç, açılışa karşı herhangi bir hareket çökmeye neden olacak ve bir grup insan geldi
1...828384858687888990919293949596...230
Yeni yorum