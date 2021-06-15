1200 abone!! - sayfa 89
Komplo teorilerine olan özlemin biliniyor. Cevabı alnına yaksan bile, yine de kendininkini tekrar edeceksin.
Bu sorunun daha önce yanıtlanıp yanıtlanmadığı umrumda değil.
Özellikle "kişisel görüşüm" yazdım - yoksa kişisel bir görüşe sahip olmak yasak mı?
resmi bir cevap verildi - vizyonum "eklemelerle" - bu yasak mı?
Raşid Umarov :
"Selam Jay" (c)
gönderilerimi sildim
" Sessizlik yemeği süsler " (c)
Bunu kastetmiyorum...
İşe yararsa... ve nasıl! neden bu kadar az kişi kullanıyor? Bu zor bir strateji değil mi? Şahsen bu şeyle bir sinyal başlatmayacak mısın? En azından bir demo
Gitmek! (ile)
RSI neden simetrik değil? Burada trend filtresini göremiyorum
tedarikçiniz kim benim kilom alparide böyle görünüyor)
ve robo'da bunun gibi
Aynı tedarikçiden bende var. Gerçek hesap tr. RSI seviyelerini 40-80'e ayarlayın ve aynı zamanda "asimetrik" olacaktır.
Neden 40-80 ve 40-60 veya 20-80 değil diye soruyorum?
Deneyimlerinize göre, fiyatlar, spreadler vb. açısından robo ve al arasında bir fark var mı?
Gerçek hayatta ticaret yapmıyorum, bu bir demo hesap , ekran görüntüleri aynı TS'nin farklı çalışacağını gösteriyor, kısacası saçmalık
EUR/CAD 10 pip şimdi farkı dağıtıyor..
Benzer bir isim hamster ile sinyallere baktı. Yani bu hamsterlar var ... onlar en az bir düzine kuruş. Popüler isim ama. Dört hamster için 46 sinyal saydım. Bunlardan 33'ü abonesiz. Ve beş parça için on sinyal - hamster. Ancak sadece ikisinin abonesi var (sadece üçü). Yani aslında Elena-Anna tek bir sinyalde bu kadar çok insanı toplayabildiği için iyi bir iş çıkardı. Ondan öğrenmeliyiz. Tüm sinyalleri toplanırsa, bin aboneyi çoktan aştı.