1200 abone!! - sayfa 217

Yeni yorum
 
Andrey Vorobel :

Çok soğuk olmalı!

aydınlanma için teşekkürler

Ne zahmet, McDonald's gibi müşterileri kontrol etmiyorlar, arkadaşım yemek bile yapıyor

 
awsomdino :

Ne zahmet, McDonald's gibi müşterileri kontrol etmiyorlar, arkadaşım yemek bile yapıyor

Ama tek seferlik. abone kazandılar, hesaplarını sızdırdılar ... ve bu kadar, başka kimse abone olmayacak.

 
Müşterinin benden ne istediğini bilen var mı?
2 iliği deneyeceğim Herhangi bir sorun olursa sizinle iletişime geçerim, ancak bu sinyal adını gördünüz mü meta trader4 plz deneyin orada adı gördünüz mü
19:03
Orada yapamam, bu sadece mql5 web sitesini meta4 tüccarında değil, dene ve bana da söyle
19:05
Adınızı bulamıyorum meta trader4 platform stoploss kar al
19:09
 
Yaroslav Gnidets :
Müşterinin benden ne istediğini bilen var mı?
2 iliği deneyeceğim Herhangi bir sorun olursa sizinle iletişime geçerim, ancak bu sinyal adını gördünüz mü meta trader4 plz deneyin orada adı gördünüz mü
19:03
Orada yapamam, bu sadece mql5 web sitesini meta4 tüccarında değil, deneyin ve bana da söyleyin
19:05
Adınızı bulamıyorum meta trader4 platform stoploss kar al
19:09

Metatrader'da sinyalinizi bulamıyor.

Buna göre, ona sinyal sayfasından bir abonelik teklif edin.

 
Üzgünüm ama bunu nasıl yapacaksın? o benim sayfama sahip
 
Yaroslav Gnidets :
Üzgünüm, ama bunu nasıl yapacaksın? o benim sayfama sahip

Nasıl yapılır...

Hizmetteki sinyal derecelendirmesi henüz yeterince güçlü olmadığı için metatrader'da olmadığınızı yazın. Ve bu nedenle, sadece MK web sitesinde iken.

Seni platformda bulmak istiyor. Neden bilmiyorum. Ve sana yazdığı her şey, seni orada bulamayacağı gerçeğiyle ilgili.

 
TAMAM. Teşekkür ederim
 
Yaroslav Gnidets :
TAMAM. Teşekkür ederim

Sayfada abone ol butonu var. Tıkladığında, sinyaliniz metatrader'ında açılacaktır. Bunu ona da açıklayabilirsiniz.

 
Yaroslav Gnidets :
Üzgünüm, ama bunu nasıl yapacaksın? o benim sayfama sahip

Metatrader'da sağ üst köşede bir arama var.
Oraya sinyalin adını girebilir ve aramaya tıklayabilir.

Sinyalinizi Metatrader 4'te buldum -


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR. – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты...
 
Bir ABONE'nin Sinyaller hizmetiyle çalışmakla ilgili soruları varsa, Sinyaller hizmetindeki SSS başlığına sormasına izin verin.
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
1...210211212213214215216217218219220221222223224...230
Yeni yorum