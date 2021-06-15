1200 abone!! - sayfa 217
Çok soğuk olmalı!
aydınlanma için teşekkürler
Ne zahmet, McDonald's gibi müşterileri kontrol etmiyorlar, arkadaşım yemek bile yapıyor
Ama tek seferlik. abone kazandılar, hesaplarını sızdırdılar ... ve bu kadar, başka kimse abone olmayacak.
Müşterinin benden ne istediğini bilen var mı?
Metatrader'da sinyalinizi bulamıyor.
Buna göre, ona sinyal sayfasından bir abonelik teklif edin.
Üzgünüm, ama bunu nasıl yapacaksın? o benim sayfama sahip
Nasıl yapılır...
Hizmetteki sinyal derecelendirmesi henüz yeterince güçlü olmadığı için metatrader'da olmadığınızı yazın. Ve bu nedenle, sadece MK web sitesinde iken.
Seni platformda bulmak istiyor. Neden bilmiyorum. Ve sana yazdığı her şey, seni orada bulamayacağı gerçeğiyle ilgili.
TAMAM. Teşekkür ederim
Sayfada abone ol butonu var. Tıkladığında, sinyaliniz metatrader'ında açılacaktır. Bunu ona da açıklayabilirsiniz.
Üzgünüm, ama bunu nasıl yapacaksın? o benim sayfama sahip
Metatrader'da sağ üst köşede bir arama var.
Oraya sinyalin adını girebilir ve aramaya tıklayabilir.
Sinyalinizi Metatrader 4'te buldum -