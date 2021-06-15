1200 abone!! - sayfa 210
İlgi uğruna Elena Anna'ya gittim, tek bir sinyal değil
evet ve tüm hikayeyi feed'imde temizledim, sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sıfırdan yeni bir hayat ama biliyoruz ki bu "efsanevi" bir insan
Evet ve kimse sorumlu değil, piyasa suçlu, uygun. Anna mutlu, platform karanlık ve aboneler uçuşta
Bu zavallılar, handikaptan para kazanamayacaklarını ne zaman anlayacaklar?
Asla. Her zaman yenidirler. Bisikletçiler gibi (bayan).
Ve neden burada oturuyoruz?
Abone değil, izleyici/hayran olduğumuzu sanıyordum.
İlginç bir şekilde, geyik yetiştiricileri her zaman akıllı hamsterlardan daha iyi performans gösterir.))
Abonelerle ne garip bir resim. Ne kadar çok abone olursa, boşaltma programı o kadar dik olur.
Eh, sizi tehdit etmiyor (aboneler)
Baskakov, nasıl aldın? Yasaklandın. Ve hala tüm çatlaklardan tırmanıyorsun.