1200 abone!! - sayfa 152
Merhaba!
forexte yeniyim.
~4500$ yatırım yapmak istiyorum. Bu benim son param ve tüm yatırım portföyüm değil. Sadece Forex'e bir parça yerleştirmek istiyorum.
Hemen çeşitlendirmek istiyorum:
4 farklı forex brokeri, 4 farklı sinyal.
Ayda %50-100 getiri peşinde değilim. Ama ayda %5 bile ilginç değil, daha fazlasını istiyorum. Ne sadece sinyali kopyalamakla kalmaz, VPS de karşılığını verir.
İlk önce hangi sinyallere bakmam gerektiğini söyler misin?
İlk önce ne aranmalı: maks. uzun vadeli bir sinyalle (>26 hafta) düşüş (<%10) ve başarılı işlemlerin sayısı (>%90)?
Daha büyük bir miktar olurdu - güven yönetiminde mümkündür.
Ve böylece - her zevke uygun sinyaller - sıralamaya ve sıralamaya göre)
https://www.mql5.com/ru/forum/37052
Hızlı sinyal değerlendirmesi: alım satım etkinliği, düşüş/yük çizelgeleri ve MFE/MAE dağılımları
Ticaret sinyallerinin kalitatif bir analizi nasıl yapılır ve en iyisini nasıl seçilir?
Abonelik için doğru ticaret sinyali nasıl seçilir. İzlenecek yol
Bashkovets'ten tarihi an!!!
- Üzgünüm, özür dilerim, bugün %28'lik bir kayıp aldık, sonuç olarak hala karadayız. Bu hesap, hata düzeltmelerinden sonra bu hafta silinecek. Büyük olasılıkla yeni bir hesap izlenecek, bakiyede sabit bir limit olacak ya da başka bir komisyoncu ile kullanılabilen diğer hesabımı açacağım .
Temiz bir şekilde boşaltmadım, olduğu gibi direndim. Ne iyi. Burada iyi iş çıkardın sanırım...
Yanlış olan ne? Kötü olan şey, kâr olmamasıdır. Hesap bu yılın başında izlendi. Tam orada çöktü. Ekran sadece izlemenin başlama anını (%21.78 idi) ve son göstergeleri (%20.54) gösteriyor. Yani bunca zamandır orada oturan abonelerin hiçbir kazancı yok. Abonelik ücreti eksi. Yani belki bir kayıp bile ... Ve daha sonra kesinlikle bir kayıpla bağlananlar. Zamanında atlamazlarsa... Aboneleri 200'ün altında sabit görünse de... Bir sonraki sinyale bakacağız, oradaki hikaye ne olacak. Sözlerine bakılırsa, başka hesabı yok. Bu yüzden izleme başlamadan önce uzun bir geçmişi olan bir hesap için sürpriz olacak...
Mashkovets direnemedi ... çıldırmaya başladı ...
Mutfak bile yardımcı olmadı. Bir kez daha, kotasyonlarını piyasa dışı ilan etmek ve böyle özensiz bir ticarette kayıplarını iptal etmek bir seçenek değil.
Acaba bu sefer hangi makamla anlaşacak, böylece ticaret tarihini onun için çizecekler mi? )))
Mashkovets direnemedi ... çıldırmaya başladı ...