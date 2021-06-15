1200 abone!! - sayfa 153
Hem sinyallerde hem de piyasada öyle kurallar var ki, birçok akıllı kullanıcı hile yaparak zirveye nasıl ulaşacağını ve bir o kadar aboneyi veya alıcıyı cezbetmeyi öğrendi.
Ve uzaklaştıkça sayıları artıyor. Ama nedense bu konuda hiçbir şey yapılmıyor.
Meta alıntılar neden bu tür insanları yasaklamıyor? Sonuçta, hikaye açıkça çizilmiştir - ayda %10 ila %20 arasında üç yıllık kâr. Ne fazla ne az.
Geçen yıl, Natalia Mashkovtseva'nın da yaklaşık iki yıl önce izlemeden önce çok güzel bir hikayesi vardı. İzlemeden sonra böyle bir ticaret olmadı ve altı ay sonra tam bir tahliye oldu. Belli ki bir şeyler yanlış.
Şimdi 600 abone ile zirve bir yıl önceki Sugar gibi. İlk işlem periyodu, %50 veya daha fazla kârla ayda bir veya iki pozisyondur. Bana gelince, bu, cent hesapları ve rastgele, birleştirilmiş hesapları fırına açarak karşıt işlemler açarak elde edilir, hayatta kalanlar cazibeye katılmaya devam eder.
Bu tür sahtekarlıkları hariç tutmak için hizmete bağlandığınız andan itibaren neden işlem geçmişini kullanıma sunmuyorsunuz?
Pozisyonlar, eklemeler ve daha kârsız olanlarla daha uzun hale geldi. Bu gerçek bir ticarettir - oturarak ve ortalama alarak.
Bazı nedenlerden dolayı, birçok insan fazla oturmanın ve ortalama almanın kötü olduğunu düşünüyor. Ve fiyat yanlış yöne giderse , pozisyonu kapatırsa ne yapılmalı?
Bu sık sık yapılırsa, bu kayıplar tüm kârları tüketecektir. Bu yüzden doğru anı beklemeli ve hemen kapatmamalıyız.
Şimdiye kadar, böyle birkaç rakam var - bunlar MetaQuots için faydalıdır. Küçük sayıları nedeniyle itibarlarını bozmazlar ve düzenli olarak abone çekerler. Sonuç olarak, MetaQuotes kararlı bir gesheft alır.
Sadece istatistikleri çizilmiş kişilerin sayısı MetaQuots'un itibarını etkilemeye başladığında yasaklamaya başlayacaklar, ancak böyle bir olayın olasılığının düşük olduğunu düşünüyorum.
Küstah davrandıklarında kesin olarak yasaklarlar ve elle çizilmiş sinyalleri toplu halde yayınlarlar. Kızılderililerin (veya "Kızılderililerin") son zamanlarda yaptığı gibi...
Her ne kadar, uzun bir ön izleme mükemmel geçmişiyle, toza karıştıklarında zaten tekrarlanan emsaller olmasına rağmen, tabiri caizse "yalnızlar". Ve birçok kez bunun neden olduğuna öfkelendiler. Abonelerin çoğu ne kadar. Doğrudan incelemeler yazdım, "çiz, bir şeyler yap" diyorlar, vb.
Daha da ilginç olanı, bunun MT5'te görülmemesidir.
Bir de ilginç olan şu ki, son zamanlarda Alekharank'a bir tüyo vermişler ve istatistiklere göre sitenin reytingi yavaş yavaş düşüyor. Bu yüzden belki insanlar sinsi bir şekilde ayrılıyor. Başka kopyalama hizmetleri de var...
Geçen yıl, Natalia Mashkovtseva'nın da yaklaşık iki yıl önce izlemeden önce çok güzel bir hikayesi vardı. İzlemeden sonra böyle bir ticaret olmadı ve altı ay sonra tam bir tahliye oldu. Bir şeylerin yanlış olduğu açık.
Vay. Hatta oldu! Bu bir tür siber organize suç örgütü...
Andrey F. Zelinsky :
Sunulan gerekçeyi görmek isterim.
Ve bu boş bir konuşma.
Tekrarlanan emsaller, "profesyoneller" güçlü düşüşler olmadan yıllarca karlı bir şekilde aydan aya ticaret yaptıklarında ve tüm bunlar izleme başladıktan sonra bozulduğunda hiçbir şey ifade etmiyor mu? En aptal senaryoya göre bozulduğu şeyde - dudes, dezavantajlara dayanamaz ve sonuna kadar kazanmaya çalışamaz. Ve böylece bire bir. İlk bakışta, aynı Mashkovets'in gerçekten soğukkanlı bir profesyonel olduğu görülüyordu - bir düşüş yaşadı ve sakinleşti, bekledi. Ama hayır, o bir profesyonel değil, dün başladığı gibi kırdı.
Vay. Hatta oldu! Bu bir tür siber organize suç örgütü...
Evet, yalnızca farklı bir komisyoncuda. Brokerlerle işbirliği yapmadıklarından şüpheleniyorum, ancak bir şekilde MT4'te nasıl yapılacağını öğrendiler.