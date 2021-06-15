1200 abone!! - sayfa 148
evet, ben de şimdi aynı şeyle oynuyorum ... resimler tanıdık, bu nedenle ... :-)
Ve orada sadece RSI'yi bağladım ... ve artan hacimlerdeki ortalama.
Aynı şey MADIV'te de işe yarıyor, seviyenin altına düştüğünde, belirli bir adımdan satın almaya giriyoruz, karşı girişten kapatıyoruz...
Arzu olursa algoritmayı özel olarak tarif edebilirim.
Her iki yönde aynı anda ondan birkaç giriş fark ettim. Daha sonra hemen hemen aynı anda her iki yönde de eklenir. Sonra küçük bir kâr kapatır.
evet ... resimden görülebilir.
Geçen ay böyle bir danışman yaptım, orada TS şöyle bir şey:
1. Aynı hacimde (kilit) zıt yönlerde 2 piyasa emri açtı ve yukarıdan / aşağıdan bekleyen emir verdi
2. bekleyen 1. emir tetiklendiğinde, tetiklemeyen ikinci bekleyen emir silinir
3. tetiklenen yönde bekleyen yeni bir sipariş verin - yani. biz ortalama
4. Sanal alımla veya depo para birimindeki siparişlerin kâr miktarıyla kapatma
5. daha sonra değiştirilmiş, bekleyen bir emir yerine yerleştirilmiş - bir çift farklı yönlendirilmiş bekleyen emir ve emir vermek için ayarlar ve bekleyen emirler için 2 lotluk artış faktörü
Bir bütün olarak TC, şaşırtıcı bir şekilde, oldukça inatçı
Şekilden, eşzamanlılık kavramının - bu, piyasada EŞ ZAMANLI olarak hem alım hem de satımın varlığı anlamına geldiği açıktır.
Örneğin, geniş bir ortalama alımlar yelpazesinde (fiyat düşüyor), birkaç küçük satış var... aslında, örneğin, satışlar, ortalama alımların içinde, doğal olarak, birkaç küçük karlı, satıyor.
Dilerseniz kendi versiyonumu yazabilirim, satıyor içinde satıyor veya satın alıyor içinde satıyor - bu TS hala benim tarafımdan sonuçlandırılıyor, ancak temeli zaten yazılmış - orada her şey TEMEL.
Bu sinyalin açıklamasında, bir şeyleri ücretsiz olarak indirebileceğiniz çeşitli kaynaklara bağlantılar vardır.
Bilgileri iş arkadaşlarıma ilettim, onlar da dolandırıcılık unsurları içeren bir kod olduğunu söylediler. O yüzden oradan bir şey indirmeyin.
Mql5 yönetiminin bunu kontrol etme ve onaylanırsa yasaklama imkanı var mı?
Teoride, evet.
Mashko'nun işaretinde yanılmıyorsam buna benzer bir yazı vardı ... Benzer bir hikaye varsa @Sergey Golubev'e sormalıyız ki açıklamadaki reklamları da kaldırsınlar.
Bana kişisel olarak sinyalin url'sini gönderin, ben de servis masasına aktarayım (değerlendirmeleri için).