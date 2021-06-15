1200 abone!! - sayfa 157
O. Önceki ekran görüntülerine gelince... Onun (Mashkovtsev'in) sinyallerini daha önce görmemiştim, sadece bu. Bu tür çok sayıda taranan sinyal var mı (özellikle o değil, genel olarak)? Tam bir arşiv...
Örneğin, Mart 2017'deki en önemli sinyaller burada.
hem de izlemeden önce böyle güzel bir hikaye vardı.
ve izlemeden hemen sonra, hisse senedi grafiğinin türü değişti.
Ayrıca, son zamanlarda, izlemeden bu yana biriktirdiği her şeyin bir anda zarara uğraması söz konusudur.
büyüme çizgisi, izleme sırasında ayrıldığı noktaya geri döndü.
tüm aboneler kırmızı renktedir.
çünkü birisi izleme noktasından biraz daha yüksek abone olmuş, bir başkası daha yüksek, bir başkası daha da yüksek. sonunda, her şey artık kırmızı.
Temmuz 2018. Sıralamada ilk sırada, iki yıllık iyi bir %10-20 ön izleme geçmişi ve ardından ayda %3-7 oranında dikkatli ticaret nedeniyle Natalia Mashkovtseva'nın sinyali var.
Kesinlikle, meta alıntıların bu işkembeyi sinyallerde ayıklamaya başlaması gerekiyor. Aksi takdirde, insanlar kaynağa çöp muamelesi yapacaktır.
komisyoncuları rahatsız etmemek için bunu nasıl yapacaklarını bulmaları gerekiyor.
En iyi seçenek hizmetin geçmişe bakmamasıdır. Tüm sorunlar ortadan kalkacak! Ve sonra sadece piyasa yargılayacak ve gerçek deneyim gösterecek ...Ve servis bu değişikliği hemen bugün yapabilir ve gerilim seviyesi bir anda aşağı iner.
Temmuz 2018. Sıralamada ilk sırada, iki yıllık iyi bir %10-20 ön izleme geçmişi ve ardından ayda %3-7 oranında dikkatli ticaret nedeniyle Natalia Mashkovtseva'nın sinyali var.
Şimdi bir yerde 100 potansiyel %200000+ sinyalin bir yerlerde hazırlandığını hayal edelim. Birisi, aslında, hangi yöntemle olursa olsun deniyor ve yarın, şaşırtıcı sinyalini insanlara yayınlamaya hazır. Ve yarım yıl önce, bir yıl, belki 2 yıl önce yayınlanan 100 sinyal daha var. Ama %200-300 verim var.
Çikolatada kim var?
Ve ön izleme hikayesine cevap vermezseniz, çikolataya kim girecek? İyi ticaret yapanlar. İyi ticaret yapanlar ve daha önce başlatanlar. Bu doğru. Ve şimdi bu adil değil.